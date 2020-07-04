Windows 10 sistem gereksinimleri! Windows 10 minimum PC özellikleri

Bilgisayarınıza Windows 10’ u yükleyebilmeniz için bilgisayarınızda Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 Update yüklü olmalıdır. Aksi takdirde, Windows 10’u yükleseniz bile çalıştıramazsınız. Minimum 1 GHz işlemciye, 32 bit için 1,64 bit için 2 GB Ram ihtiyacınız bulunuyor.

32 bit işletim sistemi için 16, 64 bit işletim sistemi için 20 GB sabit alan gerekiyor. WDDM 1.0 sürücüsüyle DirectX 9 grafik kartına ve 800x600 ekrana ihtiyacınız vardır.

Bilgisayarınızda aynı anda birkaç işlemi yapabilmek ve sekmeyi açabilmek için önerilen Windows 10 sistem gereksinimleri bulunuyor. Özellikle Ram’in en az 4 GB olması tavsiye edilir. Sabit alanın en az 32 GB, ekran çözünürlüğünün de 1024 x 600 olması öneriliyor.