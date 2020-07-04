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    HaberlerTeknoloji Haberleri Windows 10 sistem gereksinimleri! Windows 10 minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 12:18 |

    Windows 10 sistem gereksinimleri! Windows 10 minimum PC özellikleri

    En çok kullanılan işletim sistemlerinden olan Windows 10 için PC sistem özellikleri neler olmalıdır? İşte Windows 10 için minimum PC özellikleri.

    Windows 10 sistem gereksinimleri! Windows 10 minimum PC özellikleri

    Bilgisayarınıza Windows 10’ u yükleyebilmeniz için bilgisayarınızda Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 Update yüklü olmalıdır. Aksi takdirde, Windows 10’u yükleseniz bile çalıştıramazsınız. Minimum 1 GHz işlemciye, 32 bit için 1,64 bit için 2 GB Ram ihtiyacınız bulunuyor.

    32 bit işletim sistemi için 16, 64 bit işletim sistemi için 20 GB sabit alan gerekiyor. WDDM 1.0 sürücüsüyle DirectX 9 grafik kartına ve 800x600 ekrana ihtiyacınız vardır.

     Bilgisayarınızda aynı anda birkaç işlemi yapabilmek ve sekmeyi açabilmek için önerilen Windows 10 sistem gereksinimleri bulunuyor. Özellikle Ram’in en az 4 GB olması tavsiye edilir. Sabit alanın en az 32 GB, ekran çözünürlüğünün de 1024 x 600 olması öneriliyor.

     

      Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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