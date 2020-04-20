Masal terapisi eğitimi nasıl alınır? Masal terapisti olmak için bilmeniz gerekenler

Masal terapisi masal okumadan ziyade, bireyin kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Çeşitli tekniklerle çocukların ve yetişkinlerin duygularını tecrübe edinmesi ve onları ifade etmesi hedeflenir.

Masal Terapisi Nedir?

Çocuk ve yetişkinlerin; eğitim, davranış düzeltme ve karakter gelişimlerini sağlamak için uygulanan psikolojik yönteme masal terapisi deniliyor. Bu yöntemde çocuk masallarının kaynakları ve içerikleri kullanılıyor.

Masal terapisi, çocuklar ve yetişkinler için terapi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Diğer psikolojik tekniklerin işe yaramadığı durumlarda yardımcı olur. Olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi kapsama alanı içindedir.

Masal Terapisi Eğitimini Kimler Alabilir?

Ebeveynlerden eğitimcilere, çalışma ve ilgi alanı çocuklar üzerine olan herkes masal terapisi eğitimini alabilir. Buna göre;

-Doktorlar, hemşireler, ebeler

-Eğitimciler, rehber-sınıf-branş-ana sınıfı öğretmenleri

-Psikologlar, psikoloji danışmanları, pedagoglar, psikiyatrlar

-Çocuk gelişim-özel eğitim-sosyal hizmet uzmanları

-Ebeveynler masal terapisi eğitimi için başvurabilirler.

Masal Terapisi Eğitimi Nasıl Alınır?

MEB onaylı bir eğitim kurumunun açmış olduğu eğitim kursuna başvurabilirsiniz. Bulunduğunuz yerleşim yerinde böyle bir eğitim kurumu bulunmuyorsa, online olarak uzaktan eğitimle sertifika alabilirsiniz.

Kurumun internet sayfasından ön kayıt formunu dolduruyorsunuz. Kesin kayıt için; başvuru kayıt formu, kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf, kurs ücreti, iletişim bilgileri gerekiyor. Sertifika adresinize gönderileceği için iletişim bilgilerinizi tam ve doğru vermeniz önemlidir.

Masal Terapisi Eğitimi Programı

Eğitim programı bir ay 120 saat sürüyor. Masal terapisi nedir, teknikleri nelerdir, kimlere uygulanır, uygulama süreci gibi eğitim konuları veriliyor.

Videolar, ders notları ve dokümanlar sisteme yükleniyor. Hem kaynak hem de çalışmak için indirip, kendinize arşiv yapabilirsiniz.

Masal Terapisi Sertifikası Nasıl Alınıyor?

Uzaktan eğitim sürecinin sonunda 10 soruluk çoktan seçmeli sınav yapılıyor. Sınav da aynı şekilde online olarak internetten yapılıyor. Sınavdan geçerli not aldığınızda, sertifikanız adresinize gönderiliyor. Sertifika MEB onaylı ve Türkiye’nin her yerinde geçerlidir.

Masal Terapisi Sertifikasının Geçerli Olduğu Alanlar

- Özel öğretim ve özel danışmanlık merkezleri,

- Özel anaokulu ve kreşler,

- Çocuk atölyeleri,

- Özel hastaneler, sağlık kuruluşlarında masal terapisi sertifikası ile görev yapabilirsiniz. İsterseniz kendi ofisinizi açıp, birebir veya online olarak hizmet verebilirsiniz.