Online yaşam koçluğu eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şey

İnsanlara olumlu fikirler ve yönlendirmelerde bulunuyorsanız yaşam koçluğu sertifikası alarak, göreve başlayabilirsiniz. Yaşam koçluğu sertifikasını veren kurslardan sertifikanızı alabilirsiniz. İsterseniz hiç kursa gitmeden online olarak uzaktan eğitim yoluyla da sertifikanızı almanız mümkün.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Sürekli gelişim içinde olmak, kendi değerlerini ve hedeflerini belirlemek, onları gerçek bir plan içinde yaşamak herkesin hayalini kurduğu bir yaşam tarzıdır. Kimileri bunu başarmak için yüksek çaba gösterirken, kimileri de yolun başında hayallerinden vazgeçiyor. Yaşam koçluğu, insanların hedeflerine ve hayallerine ulaşabilmeleri için profesyonel destek sağlayan sistemdir. İnsanların en yüksek potansiyeline ulaşmasını sağlayan bir yolculuk, eğitim ve bilgilenme biçimidir.

Yaşam Koçluğu Görev Alanları Nelerdir?

İş, sosyal, psikolojik ve aile hayatı yaşam koçluğunun çalışma alanına girer.

-Yaşamında iyiye yönelik bir değişiklik yapmak,

-Tam potansiyelini eyleme geçirmek,

-Bunun için çalışmaya, risk almaya hazır olan herkese yaşam koçluğu profesyonel destek sunuyor.

Yaşam Koçu Nasıl Olunur?

Yaşam koçluğu için belirli bir okul mezunu olunması gerekmiyor. Fakat sektörde daha iyi bir imaj için en az bir üniversite diploması olması önem arz ediyor. Diploma dışında yaşam koçluğu sertifikasının olması gerekiyor.

Yaşam koçluğu sertifikasını MEB onaylı kurslardan alabilirsiniz. Kursun verdiği eğitimi tamamladıktan sonra, sınavdan geçerli not alırsanız sertifikanızı alabiliyorsunuz. Sertifikanızı aldıktan sonra kendi büronuzu açabilir ya da bir kurumda çalışabilirsiniz.

Yaşam Koçluğu Sertifikası Uzaktan Eğitimle de Alınabilir

Kursta verilen eğitimi takip etmek için yeterli zamanınız bulunmuyorsa, online olarak uzaktan eğitimle kursa katılabilirsiniz. Bunun için kaydınızı uzaktan eğitim olarak oluşturuyorsunuz. Daha sonra eğitimleri internetten online olarak takip ediyorsunuz.

Videolar ve dersler verilen süre boyunca sınırsız olarak izleyebilirsiniz. Aklınıza takılan sorularda ve bilgi almak istediğinizde online olarak eğitim danışmanınızla görüşebilirsiniz.

Eğitim sonunda sınavınız da online çoktan seçmeli olarak yapılıyor. 60 olan baraj notunu geçtiğinizde sertifika almaya hak kazanıyorsunuz.

Yaşam Koçluğu İçin Kendini Geliştirmenin Önemi

Yaşam koçluğu eğitimi alarak yaşam koçu olmak mümkün değil. Yaşam koçluğu sertifikası bu yolda sadece bir başlangıçtır. Sertifika dışında her yıl düzenlenen seminerlere katılmanız önemlidir. Sürekli kendinizi geliştirmeniz, yeterli donanıma sahip olmanız gerekiyor. Yaşamdaki değişimlere ayak uydurmak için dergileri, makaleleri, kitapları takip etmeniz önem arz ediyor.

Bir yaşam koçunun iletişim becerisinin çok güçlü olması gerekiyor. Danışanınızla iletişim kurarken NLP tekniklerini kullanabilirsiniz.