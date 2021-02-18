En eğlenceli kış etkinliği bu sene film oluyor

Red Bull Kar Havuzu film çekimleri sınırlı sayıda yarışmacı ve jüri katılımıyla gerçekleşecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek çekimler; seyirci katılımı olmadan düzenlenecek. Yarışma bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olacak filmde, yarışma katılımcılarıeğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak,ardından rampadan buz gibi suya atlayacak. Red Bull Kar Havuzu’nun yarışmacı ve jüri koltuğunda oturacak isimlerise çok yakında açıklanacak.

2 ŞANSLI RED BULL TÜRKİYE INSTAGRAM HESABI TAKİPÇİSİNE RED BULL KAR HAVUZU’NDA JÜRİ OLMA FIRSATI

Katılımcıların ünlü isimlerden oluşturulacağı Red Bull Kar Havuzu 2021’de; 90 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışı gerçekleştirecek isimleri değerlendirecek jüride, 2 şanslı Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçisi de yer alacak. Red Bull Kar Havuzu 2021’in ünlü katılımcılarını yaratıcılık-performans ve atlayış mesafesine göre ‘En iyi ben değerlendiririm’ diyen şanslı 2 kişi, Red Bull Türkiye Instagram takipçileri arasından belirlenecek. Bu heyecana ortak olmak isteyenler, Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip edecek, hesapta paylaşılacak videoyu yorumlardapuanlayacak ve etiketlediği arkadaşıyla beraber jüri olmak için şansını deneyecek. Red Bull Türkiye hesabındanaçıklanacak 2 kişi yarışmada vereceği puanla Red Bull Kar Havuzu 2021’in kazananını belirleyen isimler arasında yer alacak. Red Bull Kar Havuzu’na daha fazla bilgi Kar Havuzu/Redbull.com adresinde.

En son 2019 yılında Kayseri’de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu bu zamana kadar birçok ünlü ismi ağırlamıştı. Son dönemin sevilen genç oyuncularından İlayda Akdoğan, Müge Boz, Youtuber’lar Buğra Akpınar, Alper Rende, Mervan Tepelioğlu da kendini serin sulara bırakmıştı. Birbirinden renkli ve cesur katılımcıların yarıştığı Red Bull Kar Havuzu’nda ilk 3’e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirilmişti