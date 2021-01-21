Online satışları 2020'de yüzde 160 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması üzerine koleksiyona ilk kez giren polar, eşofman ve sweatshirt gibi rahat giyim ürünleri ciroya ciddi katkılar sağladı.

Kadın müşteri sayısında yüzde 80'in üzerinde artış olan Altınyıldız Classics, bu yıl online kanallar için hazırladığı koleksiyonları yeni bir marka ile sunmaya hazırlanıyor. Altınyıldız Classics, salgın nedeniyle online alışverişin öne çıktığı 2020 yılında online satışlarını yüzde 160 artırdı.

Altınyıldız Classics'in online mağazası, tüm mağazaları içinde ilk sırayı aldı. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle ürün koleksiyonuna polar, eşofman ve sweatshirt gibi rahat giyim ürünlerini dahil eden Altınyıldız Classics, bu ürünlerin satışlarında da ciddi bir büyüme kaydetti. Ekim 2021'de satışa çıkan bu ürünler, kısa sürede en fazla satılan ürünler arasına girdi.

"2020'de gerek sisteme gerekse insan kaynaklarına önemli yatırım yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Pazarlama ve Online Kanallar Direktörü Onur Uluğ, salgın nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında bu değişime paralel yatırım yaptıklarını belirtti. 2021 yılında online kanallar için hazırladıkları koleksiyonları genç, dinamik ve yenilikçi bir marka altında sunmaya hazırlandıklarını aktaran Uluğ, şunları kaydetti: "2020 yılında gerek sisteme gerekse insan kaynaklarına önemli yatırım yaptık.

Özellikle pandemi nedeniyle değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri deneyimini mükemmelleştirecek birçok yeniliğe imza attık. Online kanallarımız için özel bir koleksiyon hazırladık. Bugüne kadar ürün gamımızda olmayan polar, eşofman ve sweatshirt gibi talebin arttığı rahat giyim ürünlerini ekim ayında müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu ürünlerimizin ciromuza katkısı kısa sürede yüzde 25'e yaklaştı. 2021 yılında da bu ürünlerimize ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, rahatlık ve şıklığın vazgeçilmez parçalarıyla oluşturduğumuz 360 koleksiyonumuzdaki her yöne esneyen pantolon ve gömleklerimizin de çok daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz."

"2021 yılı için yüzde 100 büyüme hedefi koyduk"

2021 yılı için yüzde 100 büyüme hedefi koyduklarını belirten Uluğ, online koleksiyona geçen yıl kattıkları rahat giyim ürünlerinin çok büyük ilgi gördüğünü ve kadın müşteri sayısının artmasını sağladığını vurguladı. 2019'da yüzde 10 olan kadın müşteri oranının geçen yıl yüzde 20'lere yaklaştığını bildiren Uluğ, kadınların alışveriş tercihlerinde öne çıkan diğer ürünlerin kazak ve gömlekler olduğunu aktardı.

"Yurt dışı açılımlarına pazar yerleri ile devam edeceğiz"

Onur Uluğ, online kanallarda bu yıl hayata geçirecekleri yeniliklere ilişkin de, "Geçen yıl pandeminin çok başında Altınyıldız Classics mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Bu yıl mobil uygulamamızı daha müşteri deneyimi odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Kolay ve hızlı alışveriş imkanı sunduğumuz kanalı sektörde fark yaratacak bir sadakat programı ile taçlandıracağız. Ayrıca, e-ticaret altyapımızı da ihtiyaçlara göre hızla entegre edebilmemizi sağlayan bir yazılım revizyonu gerçekleştireceğiz. 2018 yılında mağazalaşma ile başladığımız yurt dışı açılımlarına da pazar yerleri ile devam edeceğiz. Avrupa, Türk Cumhuriyetler ve Asya-Pasifik ülkelerinin önde gelen pazar yerleri ile yurt dışı açılımımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.