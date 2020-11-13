Ara tatil ve öğretmenlik mesleğinin itibar erozyonu

Ara tatil yarın resmen başlıyor.

Eğitim açığının böylesine yoğun olduğu bir dönemde, “Ara tatil şart mıydı?” diyenler çok olacaktır.

Ama bir karar alındı ve uygulamaya konuldu.

Söylenecek çok söz var ama öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, en önemlisi de ülkemize hayırlı olsun.

Uzun ömürlü olur mu, onu zaman gösterecek!

MEB’in “yeni projeler çöplüğü”nde benzeri o kadar çok “reform” var ki, “Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi” denilen o projelere şimdi sahip çıkan bile yok!

Örneğin FATİH Projesi, örneğin 6 yaş uygulaması, örneğin el yazısı...

2023 Eğitim Vizyonu

İki yıl önce açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli maddelerinden biri de Öğretmenlik Meslek Kanunu’ydu!

Hâlâ ses seda yok!

Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı derse giren çeşit çeşit öğretmen var!

Öğretmenliğin itibarı, öğretmenliğiyle gurur duyan bir Bakan döneminde değil de ne zaman korunacak, ne zaman yasası çıkacak?..

2023 Eğitim Vizyonu açıklandığında, kulağa çok hoş gelmişti.

Öğretmenler arasındaki ayrım kaldırılacak, mesleğin saygınlığı artırılacak ve yasal bir düzenlemeyle öğretmenlik mesleği sağlam bir zemine kavuşturulacaktı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğinin ve eğitimimizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip!

Evet Ziya Hocam, bu yasa için verilen sözler ne zaman hayata geçirilecek?

Her mesleğin yasası var da öğretmenliğin neden yok? Daha ne kadar beklenecek?

100 bin civarında öğretmen açığı varken neden bu kadrolara atama yapılmıyor da hem öğretmenlerimizi hem de eğitim sistemimizi erozyona uğratan sözleşmeli, ücretli öğretmenlik modelleri hâlâ dayatılıyor?

Hangi temel mesleklerin sözleşmelisi, ücretlisi var ki, bu kutsal mesleğin mensuplarına ve çocuklarımıza bu reva görülüyor?..

60 bin atama

2021 atamasının 40 binden 60 bine çıkması yönünde çok büyük istek var. Umarız gerçekleşir ama çok daha önemli olan kadro dağılımının adil olması!..

Ziya Hoca’nın, öğretmenliğiyle her daim gurur duyduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz.

Samimi mi?

Kesinlikle evet!

Ama görünen o ki, mesleği için çok daha fazla gayret göstermesi gerekiyor!

İşte öğretmenlerden gelen mesajlardan sadece birkaçı:

Öğretmenler ne diyor?

Dünyada öğretmenlik evrildi, rolleri değişti, eğitim bakanlıklarının tekelinden çoktan çıktı. MEB hâlâ meslek yasası çıkaracak.

Artık bu yasanın çıkması gerekiyor. Yıllardır bekliyoruz!

Ücretli öğretmenlik kalkmalı! Çok büyük bir saçmalık. Mesleğin saygınlığını azaltıyor ve kaliteyi düşürüyor.

Aşağılanmanın, hor görülmenin, mobbingin âlâsını yaşayan ücretli öğretmenler; inanın en dipte yaşıyoruz, bize bunu yapanların öğretmen olması en acısı!

Verilecek kontenjanlar adil olmadıktan sonra 100 bin atama yapılsa bile adalet yerini bulmayacak.

Özel sektörde emek veren öğretmenlerin hakları ne olacak?

Ücretli öğretmenlik emek sömürüsüdür, eşit işe eşit ücret verilmesi gerekir.

Öğretmenler arasındaki en büyük ayrım branş kontenjanları arasındaki adaletsizliktir.

Ne mesleği, okula giden mi kaldı, yakında robotlara meslek kanunu yapılır!

PICTES öğretmenlerinin de sesi olur musunuz? Desteğinize ihtiyacımız var.

TTK 9. sayılı karar değişmeli, yeniden düzenlenmeli, sınırı çizilmeli. Okul öncesi öğretmenler eğitim fakültesi çıkışlı olmalı!

Yıl olmuş 2020, hâlâ okul öncesi eğitimin önemi ve gerekliliğini anlatıyoruz, sağlık fakültesi mezunu öğretmen olmasın diyoruz, açık öğretim okuyup çocukla yüz yüze gelmeden nasıl öğretmen olarak bizimle bir atanabilir diyoruz!..

İnsan mühendisliğinin ilk basamağı olan okul öncesi eğitim profesyonellik ister.

Ücretli öğretmenlere verilen sözler de tutulmadı. Kadro bir kere verildi. Bekleyen, açıkta kalan yüzlerce öğretmen var. İyileştirme sözü verildi, ders saati başına 1 lira zam yapıldı. Asgari ücretin altında yarım sigortayla çalışıyoruz!

Ücretli öğretmenlik insan hakları ihlali ve ayrımcılıktır. Öğretmenleri kadrolu - sözleşmeli - ücretli diye kategorilere ayırmak, aynı görevi yapan, aynı okul mezunu öğretmenlere farklı ücret ve hak uygulamaları Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır.

Öğretmenler Günü’nde birkaç cümleyle hatırlanır, sonra yine unutuluruz.

Özetin özeti: Kutsal mesleğimiz ve geleceğin mimarları bu kadar hor görülmemeli!..