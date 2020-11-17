Bu yasa teklifi genç işsizliğe çare olabilir!

İşsizlik sıralamasının en tepesinde üniversite mezunu gençler geliyor.

Sınavlar yüzünden ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de gençliklerini.

Ödülleri ise işsizlik oldu!

Milyonlarcası perişan durumda. Aileleri de onlarla birlikte kahroluyor!

Peki, bu konuda bir şeyler yapılamaz mı?

Elbette yapılır hem de fazlasıyla.

İşte o alternatiflerden biri CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’dan geldi.

Genç üniversiteli işsizlere yönelik kanun teklifi, istihdam eksikliği sorununa çare bulmayı hedefliyor.

Kanun teklifinin gerekçesi hakkında bilgi veren Tarhan’a göre, “Türkiye’de ekonomik ve toplumsal kriz derinleşti. Çalışan insan sayısı son bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi azalarak 27.5 milyon seviyesine geriledi. İş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayımız 10 milyon seviyesine ulaştı. Bu ağır tabloda en vahim oran genç işsizlikle ilgili. Her dört gençten biri işsiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz umutsuz.”

Üniversiteli gençler çıkış arıyor

Gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurt dışına yerleşmek istiyor. Liyakatin değil, torpil ve adam kayırmanın sonuç getirdiği bir düzende özellikle üniversite mezunu gençlerdeki hayal kırıklığı belirgin boyutlara ulaştı.

Tarhan’a göre, “Üniversiteli gençler çıkış arıyor. Çünkü çalışmadıkları her gün bilgi birikimleri yok oluyor. Hayatta geri kalıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle zaten çok az yeni iş var. Pek çok işletmenin eleman ararken ‘tecrübe’ koşulunu ön plana çıkarması ise gençlerdeki umutsuzluğu daha da derinleştirdi.”

Çare: Kanun değişikliği

Tarhan’ın kanun değişikliğine yönelik projesi de şöyle:

“Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi için değişiklik önerdim.

‘İlk defa işe alınacak 4 yıllık lisans mezunlarının ücretleri, sigorta kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gelir vergisinden müstesnadır’ teklifi yasalaşırsa herkes kazanacak.

Bu kanun, hem genç üniversitelileri istihdam etmekte tereddüt yaşayan, bu nedenle daha tecrübeli personel arayan işletmelerin elini rahatlatacak hem de ilk defa işe girenler bakımından ciddi bir vergi avantajı söz konusu olacağı için gençler için en baştan itibaren kapalı olan kapılar iş ve istihdam için açılacak. Kalkınma için beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeye ve umudunu kaybeden üniversiteli gençlerimize bir gelecek sunmaya ihtiyacımız var.”

Sorunu çözer mi?

Vergi avantajı sağlayan benzeri teklifler daha önce de gündeme geldi hatta hayata geçirildi.

Umarız, bir an önce yasalaşır ve umarız, istismar edenler çıkmaz.

Çok daha önemlisi, ülke kalkınmasına ve üretime yönelik olan mesleklere öncelik tanınırsa, sadece işsizliğe çare olmakla kalmaz, üniversitelerin kendilerine çekidüzen vermelerini ve üretim artışını da beraberinde getirir.

Pandemi riski!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona salgınındaki artışın eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak herkesi duyarlı olmaya çağırmış. Umarız, aynı duyarlılık yüz yüze sınavlar konusunda da gösterilir!..

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı’nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm.

Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım.”

Okullardan da benzeri uyarılar geliyor. Umarız, bu iş yumurta tavuk hikâyesine dönmez!

Pandemiyi okulların açık olması mı yoksa halkın duyarsızlığı mı artırıyor noktasına gelinmez!

Özetin özeti: Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır...