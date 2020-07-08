Okullar da oteller gibi sertifikalandırılsın

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olması gerekeni yaptı ve yeni öğretim yılında uyulması gereken kuralları açıkladı.

Abartılı yaptırımlar var mı? Kesinlikle hayır!

Hemen hayata geçirilmeli mi? Tartışılması bile abes olur.

Peki, MEB bu yükün altından kalkabilir mi?

“Bu konuda da senaryomuz var” demesinler de ne derse desinler!..

MEB, şu saatten sonra en azından samimi olmak zorunda.

“Bu kuralları, şu kadar okulumuzda yerine getirebiliriz ama şu kadarında getiremeyiz” diyebilmeli ve sorunları halının altına süpürmek yerine, herkesten yardım istemeli. Yoksa, derin hayal kırıklıkları yaşanabilir!

Bu konuda da tıpkı turizm tesislerinde olduğu gibi sertifikalandırma yoluna gidilemez mi?

Turistler, önemli de öğrenci, öğretmen ve veliler önemsiz mi?

MEB’in, özellikle de Ziya Hoca’nın gözünde, öğrencilerin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. O zaman gereği yerine getirilmelidir!..

Yeni derslik şart!

Bilim Kurulu, öğrenci başına 4 metrekarelik alan gerekli diyor.

Yani bin öğrencisi olan bir okul için asgari 4 bin metrekare gerekiyor?

Peki, bu nasıl sağlanacak?

İkili, üçlü eğitime geçilerek mi yoksa yeni derslikler üretilerek mi?

Yeni derslik üretilecekse, bu ne zaman gerçekleşecek?

Pandemi döneminde gördük ki çok kısa sürede hastaneler yapılabiliyor? Aynı irade okullar konusunda da gösterilemez mi?

Liseye gidecek öğrenci sayısı yarı yarıya arttı! Peki, kaç yeni lise açıldı?

Bakan Selçuk ve kurmaylarının aklında senaryodan çok bir şey yok, eminiz ki açıklanan her kurala yönelik çok sayıda senaryoları vardır.

Önemli olan bu senaryoların ne olduğu ve nasıl uygulanacağı!

Bunu bir an önce açıklasalar da velilerin tedirginliği sona erse...

Ebeveynlerden ve öğretmenlerden gelen mesajlar, içlerinin çok da rahat olmadığı yönünde. Onları rahatlatmak da başta MEB olmak üzere hepimizin görevi!..

Gelen mesajlar!..

İşte o mesajlardan bazıları:

- Özellikle ana sınıfı-ilkokul öğrencileri bu kurallara uymakta çok zorlanacaktır. Bunun servis şoförü-hostesi var, öğretmenler, hizmetliler var. Madem küçükler daha çok taşıyıcı, neden hepsini bir araya topluyoruz?

- 20-30 kişi binilen servisler ne olacak?

- Sabahtan akşama kadar öğrenciler maskeye ve sosyal mesafeye ne kadar dikkat edebilecekler? Yatılı ve pansiyonlu okullarda nasıl tedbirler alınabilir ki?

- En önemlisi okul öncesinde nasıl uygulanacak? İlkokul 1 ve 2’ye giden çocuklar bile henüz tuvalet temizliğini dahi yapamıyorlar, gerisini düşünemiyorum!

- Açıklanan kuralların hiçbiri devlet okullarında uygulanamaz. Bence onlar da bunu biliyor. Tam gün okullar ikili eğitime, ikili eğitimdekiler gün dönüşümlü sisteme geçse bile çocuklar maskeyle kaç saat durabilir? Öğretmenler maskeyle ne kadar süre ders anlatabilir?

- Veli çocuğunun hangi sınıfa hatta hangi okula gittiğini bile bilmiyor. Meslek liselerinde atölye derslerinden hiç bahsetmek bile istemiyorum. Okuma-yazma bilmeyen bir dünya veli var.

Sınıflar kalabalık, koridorlar küçük. Bakanlar bu durumda önce kendi çocuklarını göndersinler.

- Sınavlar için de her türlü tedbiri aldık demişlerdi ama gördük sonuçları, söz edilen tedbirler de aynı şekilde uygulanmayacaktır. Belki özel okullar öğrenci sayısı daha az sınıflardan oluştuğu için uygulayabilir ama devlet okulları için imkânsız!

- Asıl önemlisi, öğretmenlere, velilere sordular mı? Özellikle bir engeli ya da hastalığı olan çocuklar hakkında ne tür önlemler alınacağını bizlere sordular mı? Hayır. Çünkü onlar her şeyi biliyor.

- MEB okullarında işini adam akıllı yapan temizlik görevlileri mi var? Hijyen nedir desen, bakar suratına o ne diye!

- Okul öncesinde bu mesafe nasıl korunacak? 4-5 yaşındaki çocuklar oyun oynamayacak mı? Nasıl durduracağız? Okul öncesinde 1 metre mesafenin korunması imkânsız!

- Yıllardır yatılı okulda çalışıyorum. Açıklanan kuralları uygulamak, daha doğrusu, öğrencilerin bu kuralları uygulayabilmesi imkânsız. İlk fırsatta hele ki yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları ihlal edilecektir. İşimiz çok zor!

- Okuldan 1 tane vaka çıksa okulu karantinaya alacaklar. Fazla sürmez, açıldıktan 2 hafta sonra geri kapatırlar okulları!

- Bizde 1200 öğrenci, 50 kişilik sınıflar var. Nasıl uygulanacak?..

Özetin özeti: Kuralı koyan devlet, gereğini de yerine getirmelidir!..