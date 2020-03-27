Sınav takvimi altüst oldu!

Üniversite sınavları bir ay sonraya, 25-26 Temmuz’a ertelendi! Üniversite sınavıyla aynı tarihe gelen KPSS alan sınavları da muhtemelen ertelenecek.

LGS tarihi ve içeriği konusunda da gelişmeler söz konusu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk “LGS kapsamındaki merkezi sınav sadece birinci dönem müfredatından yapılacak. Sınav tarihi değişmeyecek” dedi.

Adaylar, diğer sınavlar konusunda da açıklama bekliyor! ÖSYM Başkanı bu konuyla ilgili bir duyuru yapacak.

YÖK, doğru zamanda, doğru olanı yaptı. Kamuoyunun merakla beklediği sorulardan bazıları, bizzat YÖK Başkanı Saraç tarafından cevaplandırıldı.

Saraç, “Üniversite sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları, MEB’den gelen teklife göre şekillenecek” dedi. “Bahar dönemi uzaktan öğretimle, uygulamalı dersler de yaz okulunda gerçekleşecek” diye konuştu.

Umarız, MEB de bu konuda bir an önce açıklama yapar.

Gelen duyumlar, Liselere Giriş Sınavı LGS içeriğinin, yüz yüze eğitim yapılan konularla alakalı olacağı yönünde.

Uzaktan öğretimle verilen bilgiler, bu kapsamda olmayacakmış ama yine de net bir açıklama yapılmalıdır.

KPSS’ye yönelik henüz bir açıklama yok ama muhtemelen o da ötelenecek çünkü yeni açıklanan üniversite sınav tarihleriyle çakışıyor!

MEB ve ÖSYM, umarız bu konuda hemen bir açıklama yapar ve adayları rahatlatır!

Üç senaryo!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “LGS’ye ilişkin üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır” dedi.

Bakan Selçuk, söz konusu üç senaryoyu da keşke, sınav içeriğinin, sadece birinci yarıyılla sınırlı olduğu gibi kamuoyuyla paylaşsaydı.

Peki, bu yıl, önceki yıllara göre, 6 yaşında okula başlayan 600 bin kişilik grubun da katılımıyla, 1.8 milyon öğrencinin yarışacağı sınavda yığılma olur mu?

Soruların tek yarıyılla sınırlı olması sadece şampiyon sayısını artırmakla kalmayacak, aynı puanda büyük yığılmalara da neden olacaktır.

Full çeken ya da aynı puanı alan öğrenciler arasında öncelik yaşı küçük olana verilecek.

Bilinmeyen her şey kafa karışıklığı yaratır, şehir efsanelerine yol açar. Bu yüzden, her şey şeffaf olmalıdır. Özellikle de böylesi ortamlarda.

Örnek soruların neden yayınlanmadığına ilişkin olarak da açıklamalar yapılmalı ki hiç kimse öküzün altında buzağı aramasın.

Uzaktan öğretime 30 Nisan’a kadar devam edilecekmiş. Bunun anlamı 30 Nisan’a kadar okullar açılmayacak. Doğru olan da bu. Şu an da hiç kimse çocuğunu okula gönderip, riske sokmak istemez.

Peki, okulların açılması 30 Nisan sonrasına sarkar mı? Bunu da zaman gösterecek.

Keşke korona fırtınası bir an önce sona erse ve tümüyle kontrol altına alınsa da, öğrenciler arkadaşlarına, öğretmenlerine, okullarına kavuşsalar.

Herkesin dileği bu yönde ama şunu asla unutmayalım: Her şeyin başı sağlık. Hiçbir koşulda bunu riske atamayız.

Zor sorular

Uzaktan öğretim, ücretlerin ödenmesi, öğretmenlik stajları, kursların geleceği gibi belirsizliklerin çokluğu can sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

Devleti, okulları, kursları yönetenler de zaten bunun farkında.

Bazı sorunlar var ki bir günde bir düzenlemeyle çözersiniz ama bazıları için de zamana ihtiyaç var. Örneğin, EBA ve içerikler konusunda yapılacak çok iş var ve bu konuda MEB’in tavrı çok önemli!.. Doğru olandan yana mı olacak yoksa ideolojik takıntılara hâlâ izin verecek mi?

Gün hesaplaşma günü değil, gemiyi en sert dalgalardan koruma günüdür ve bu konuda hiçbir mazeret ya da dayatma kabul edilemez!..

MEB, YÖK ve ÖSYM’nin veli, öğretmen ve öğrencilerin kafalarındaki sorulara cevap vereceği ve ayrıca güncel bilgilerin düzenli paylaşıldığı, gündelik basın toplantıları kamuoyunu rahatlatacaktır.

Özetin özeti: Hemen her konuda motivasyon denen bir şey kalmadı ama toparlanmak ve geleceğe hazır olmak zorundayız. Çünkü bu günler de geçecektir.