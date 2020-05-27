Sınavlar ve okullar koronaya hazır mı?

Hayatın normale dönmesi için tüm sektörler üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı. Eğitim de bunların en başında geliyor.

Çocuklarımızı evde daha ne kadar kapalı tutacağız, eğitimi daha ne kadar öteleyeceğiz?

Eğitim ve sosyal psikolojinin önemi elbette yadsınamaz ama kişi ve toplum sağlığı da bir o kadar önemli!..

Koronavirüsle mücadelede destan yazdık!

Dünya Sağlık Örgütü’nün takdirini aldık. Tüm ülkelere örnek gösterildik.

Bugüne kadar sürdürdüğümüz bu başarılı mücadele, hayatı normale döndürürken de aynen devam etmeli!..

Sınavlar ve okullar neden çok önemli? Çünkü on milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon öğrencimiz, bir milyonu aşkın öğretim kadromuz, 30 milyon da velimiz var.

Sınavlara girecek olan aday ve gözetmen sayısı da 10 milyon civarında. Ve onlar hayatın içinde, ülkemizin her yerinde. Bulaşı riskleri de çok fazla!

Birine bile bir şey olması, canımızı daha çok acıtır!..

Önlemler?

Sınavların yapılacağı okullarda sağlık görevlisi bulunacak mı?

En az bir sağlık personeli sınav günü orada bulunup Bilim Kurulu’nun belirleyeceği kuralları hayata geçirmeli ve denetlemeli.

Aynı uygulama okullar açıldığında da bir şekilde devam etmeli!

Veli, öğrenci ve öğretmen motivasyonu için bu önlemler kesinlikle şart!

Durum böylesine kritikken okullardan ilginç haberler geliyor:

“Sınav esnasında herhangi bir öğrencimizin rahatsızlanma ihtimaline karşı revirimizi açıp hemşiremizi dahi okulda bulundurmamıza izin verilmiyor. Sizce bu doğru mu?..”

Elbette doğru değil. MEB ve ÖSYM bu soruya mutlaka cevap vermelidir.

Sınav güvenliği!

Sınav güvenliği önemli ama çocuklarımızın ve sınav gözetmenlerinin sağlığı da bir o kadar önemli!

Çok özel bir dönemden geçtiğimiz asla unutulmamalı!..

Akla takılan başka sorular da var!

LGS, YKS ve KPSS benzeri sınavlarda, rahatsızlığı tespit edilen adaylar için okullarda, özel sınıflar oluşturulacak mı?

Örneğin korona belirtisi olan ya da sınavda öksürük krizine giren adaylar ne olacak?

Özel bir sınıfa mı alınacak, evine mi gönderilecek ya da hiçbir şey yokmuş gibi sınava devam etmelerine izin mi verilecek?

Bu esnada konsantrasyonu bozulan adaylar nasıl sakinleştirilecek?

Sınav sırasında olası bir zaman kaybı ortaya çıkarsa, ek süre verilecek mi yoksa sınav diğer tüm sınıflarla birlikte belirlenen zamanda mı bitecek?

Yine özellikle cevap aranan sorulardan ikisi de şöyle:

Sınav stresi bu yıl önceki yıllardan çok daha fazla olacağı için tuvalete gitme ihtiyacı daha çok olabilir! Tuvalet yasağına esneklik getirilecek mi?..

Korona öncesi belirlenen sınav yerlerinin değiştirilmesine, ÖSYM olanak sağlayacak mı?

Okullar hazır mı?

Bakan Selçuk okulların eylülde açılacağını ve telafi eğitime ağırlık vereceklerini açıkladı.

Peki, okullarımız koronalı döneme hazır mı?

İsterseniz gelin biraz sesli düşünelim:

- Derslik sayısı en az üç kat arttığına göre, bu açık nasıl kapatılacak?

- Ders sayısı ve ders süresi azaltılacak mı?

- Koridorlar tek yönlü olacak mı?

- Tek kullanımlık yemek sistemine geçilecek mi?

- Teneffüsler farklı saatlere yayılacak mı?

- Okula gelişlerde yığılmayı önlemek için kademeli dersbaşı yapılacak mı?

- Sınıf içlerine şeffaf separatörler konulacak mı?

- Tek kişilik oturma düzenine geçilecek mi?

- Servislerde seyrekleştirme yapılacak mı?

- Her okulda sağlık görevlisi olacak mı?

- Düzenli sağlık kontrolleri gerçekleşecek mi?

- Eskiden olduğu gibi Sağlık Bilgisi dersi yeniden konulacak mı?

- Hijyen koşulları ve dezenfeksiyon nasıl sağlanacak?

- Sabahçıların dersi kaçta bitecek, öğlenciler kaçta başlayacak?

- Evine en yakın okula nakil isteyenlere esneklik sağlanacak mı?

Özetin özeti: Sınavların yapılması ve okulların açılması çok büyük vicdani sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu yükün tek bir kuruma bırakılması kolaycılık olur!..