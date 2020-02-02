Tatil bir hak mı yoksa lüks mü?

Tatil cenneti bir ülkeyiz.

Tatil süremiz uzun, tatil mekânımız da çok.

Turizmde rekorlar kırıyoruz.

Gelen turist sayısı, kişi başına harcanan para ve doluluk oranları, sevindirici boyutlarda. Peki, tatil, herkesin yapması gereken bir hak ve gereklilik mi, yoksa parası ve zamanı çok olanlara yönelik bir aktivite mi?

Son günlerde bu konu, iç siyasetin, en önemli polemik konularından biriydi.

Yeri, zamanı, şekli, süresi, paylaşılması ve daha pek çok yönüyle tartışıldı.

Kimi en doğal hak dedi, kimileri de öküzün altında buzağı aradı.

Sonuçta, gelinen nokta, hiç de keyif verici değildi...

Tıpkı bu yıl ilk kez uygulanan okullardaki ara tatilde olduğu gibi!..

Rekor üzerine rekor

Turizmciler pek memnun.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır Giriş İstatistikleri’ne göre 2019’da ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artışla 51 milyon 860 bin olarak gerçekleşirken, aynı dönemde turizm geliri yüzde 17 artışla 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. Takdire şayan bir durum. Umarız emlakta olduğu gibi bir balon oluşmaz ve ciddi bir tıkanma yaşanmaz!

Medyanın bu konudaki tavrı sanki gaz verici yönde! Uçtu, uçuyor, patladı tarzı haberleri çok seviyoruz.

Rakamlar elbette sevindirici ama madalyonun öteki yüzünü araştırmak da asli görevi olmalı! Yoksa, derin hayal kırıklıkları yaşanabiliyor!..

Ne için geliyorlar?

Ülkemize gelen ziyaretçiler yüzde 72,4 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacıyla konuğumuz olmuş!

İkinci sırada yüzde 13,6 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile “alışveriş” yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 65,6 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi.

Gelen ziyaretçilere yönelik, rakamlar çok ilginç!

Biz gelen herkese turist gözüyle bakıyor ve ona göre yorumlar yapıyoruz ama tablo ilginç! Örneğin Bulgaristan, İran ve Gürcistan’dan gelen ziyaretçi sayısı, Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinin çok üzerinde. Belli ki çoğu, sınır ticareti için geliyor. Fena mı? Elbette hayır ama onları da turist olarak görüp ona göre senaryolar yazmak ne kadar doğru?

İşte sırasıyla ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler ve oranları:

Rusya (17.65), Almanya (11.16), Bulgaristan (6.02), İngiltere (5.69), İran (4.67), Gürcistan (4.43), Ukrayna (3.44), Irak (3.05), Hollanda (2.46), Azerbeycan (2.00), Polonya (1.95), Fransa (1.94), Yunanistan (1.86).

Peki bizim en çok gittiğimiz ülkelerde durum ne? Amerika (1.28), Avusturya (0.89), Çekya (0.69), İspanya (0.57),

Çin’den gelen turistlerin payı ise 0.95’ti. Görünen o ki, bu yıl, çekik gözlü turist sayısı dibe vurursa hiç şaşırtıcı olmaz!..

Sevgililer Günü!

Seyahat acentaları ve oteller için özel günler çok önemli.

Günler öncesinden hazırlık yapıyor ve tanıtım atağına giriyorlar.

İşte onlardan biri:

“Sevginizi fısıldayacağınız romantik bir dünya ve size özel ayrıcalıklı anılar...

Odaya köpüklü şarap, çikolatalı çilek ve kalp şeklinde pasta ikramı.

Turn down esnasında 1 adet kırmızı gül ve fondü ikramı.

Gün boyu ‘Sevgililer Günü’ temalı eğlence ve aktiviteler.

A la carte Restoran’da Sevgililer Günü’ne özel menü “Valentine’s Dinner”.

Odaya özel kahvaltı servisi (Konaklama süresince 1 defaya mahsus).

Golf dersi.

Spa’da çiftlere özel masaj.

Çift yön havalimanı transferinde %50 indirim (Bireysel rezervasyonlar için).

13 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında, minimum 2 gecelik Sevgililer Günü paketi için geçerlidir...”

Yerli turist hatırlandı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, iç pazar payının birçok Avrupa ülkesinde yüzde 25 dolayındayken Türkiye’de bu oranın yüzde 10 civarında olduğunu belirterek, iç pazar kontenjanının artırılacağını söylemiş.

Günaydınnnn.

EMITT Fuarı’nda konuşan Çorabatır, “Bugün turizmin önemli ülkeleri olan Almanya, İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerde iç pazar oranları yüzde 25 civarındayken bu oran bizde yaklaşık yüzde 10 civarındadır. Bizim de hızla bu oranlara ulaşabilmemiz için tüm paydaşlarla birlikte çalışmamız gerekir” demiş.

Umarız bu arada, otel ücretlerinin dövizle, kazancımızın ise TL ile olduğunu da unutmazlar!..

Her şey dahil!

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Turizm Meclisi işbirliğiyle Antalya’da ‘Uluslararası Turizm Forumu- International Investment Forum’’ düzenleyecek.

Forumda, her şey dahil otel sistemi ve konaklama sektöründeki trendler ve turizmin geleceği tartışılacak. Ayrıca, turizm sektöründe kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konuları da ele alınacak...