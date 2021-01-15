Vicdan muhasebesi!

MEB, karne notlarıyla ilgili öyle bir karar aldı ki pedagojik anlamda hiçbir geçerliliği ve objektifli yok. Öğretmenleri vicdanlarıyla bıraktı ama bu da hiç adil değil!..

Pandemi nedeniyle hemen her kurum farklı kararlar alıyor ama en göze batanı MEB’in aldığı kararlar. Çünkü hem 50 milyon kişiyi ilgilendiriyor hem de çok sık değişiklikler yapıyor!

Karne notları konusunda 10 gün içinde ikinci kez karar değiştirdi!

Karne işi tam anlamıyla arapsaçına döndü!

MEB ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanıyla belirleneceğini, birinci dönem yapılan yüz yüze sınavların karne notuna dâhil edilmeyeceğini açıkladı. Oysa on gün önce tam tersi söyleniyordu!

Peki, bu karne notları LGS, YKS benzeri giriş sınavlarına da bir şekilde yansıyacak mı?

Asıl önemli olan tableti ve erişimi olmayan öğrenciler ne olacak? Onlara nasıl not verilecek?

Bu arada veliler isterse, yüz yüze sınav notları karneye yansıyacakmış!

Biri ister diğeri istemezse, nasıl bir ölçme değerlendirme olacak?

Peki ya liseler, şişirilmiş notlar, stajlar?..

Nereden nereye?

MEB, 8 Mayıs’ta yönetmeliklerde değişiklik yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin sınavla değerlendirilmeyeceği hükmünü koydu.

Buna rağmen ortaokul ve liselerde sınav yapılmasını istedi. Ortaokullarda sınavlar yapıldı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavlara girdi. Puanları e-okul sistemine işlendi.

Ocak ayında tüm sınavların sonuna gelindiğinde lise sınavları ikinci döneme ertelendi.

Ortaokullarda yapılan sınavların ise geçerli olduğu açıklandı.

31 Aralık’ta Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, 6 Ocak’ta ise Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak daha önce yönetmeliğe eklenen “... Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirilme yapılmaz” hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

13 Ocak’ta ortaokulda yapılan sınavların, dönem puanına dâhil edilmeyeceği, isterse velilerin dahil edilmesi için talepte bulunabileceği bildirildi.

Pedagojik mi, vicdani mi?

MEB’in karne notu kararından sonra özellikle de öğretmenlerden mesaj yağmaya başladı.

Sorumluluğun kendi üzerlerine atılması nedeniyle, memnun olanı bulmak zor gibi.

Sıkıntılı bir durum. Umarız öğretim yılı sonunda adil bir çözüm bulunur.

İşe gelen o yorumlardan bazıları:

Tartışmalı bir durum!

Notlar akademik mi olacak, vicdani mi? Şimdi size soruyorum:

Tuşlu telefon kullanan velimin çocuğuna ne vereyim? İmkânı olduğu halde arada sırada derse girene ne vereyim? Eksiksiz girip derse tam katılım gösterene ne vereyim? Eksiksiz girip başarı gösteremeyene ne vereyim? EBA çalışmalarını hiç yapmayıp derse girene ne vereyim? EBA çalışmalarını tam yapıp derse hiç girmeyene ne vereyim? Derste adı olup kendisi olmayana ne vereyim? İlk ders olup diğerinde olmayana ne vereyim? X dersine girip benim dersime girmeyene ne vereyim? “Diğer derse giremeyeceğim, özür dilerim, kotam bitiyor maalesef” diyene ne vereyim? “Komşudan internet alıyoruz, imkânları zorladık” diyene ne vereyim? “Bilgisayar bozuldu, tamiri olmuyor, yenisi de çok pahalı, babam işten çıkartıldı” diyene ne vereyim? “Ailem Kovid pozitif, o yüzden ben 2 hafta kadar babaannemlerde kalıyorum, burada internet yok” diyene ne vereyim? “3 kardeş sırayla bağlanıyoruz, bazen derslere gelemiyorum” diyene ne vereyim? “Mikrofonum bozuk, chat’ten yazıyorum” diyene ne vereyim? “Bağlantım yavaş, ekran gelmedi henüz, bu soruyu başkası yapabilir mi?” diyene ne vereyim? Tam soru sorunca dersten düşene ne vereyim? “Ver şu telefonu, babanı aramam lazım” diyen velinin çocuğu, dersten düşünce ne vereyim? Doğru söyleyene ne vereyim, yalan söyleyene ne vereyim? Ne söylediğinden emin olmadığıma ne vereyim?

Hiç derse girmeyene iyi niyetli not verilecekse, rahatlıkla iyi not aldığını gören çocuk bir daha derse girer mi?

Bu dönem de notla değerlendirme yapılmadan kapatılsa daha adil olmaz mıydı?

8. sınıfın sonunda çocuklarımızın büyük çoğunluğu 6, 7 ve 8. sınıf not ortalamasıyla mahalli yerleştirme dediğimiz sistemle liselere yerleşecek. Liseye yerleşmede ortalamada virgülden sonraki rakamlar bile çok önemli olacakken, şimdi verilecek notlar durumu nasıl etkileyecek?

Özetin özeti: Bu iş daha çok su kaldırır!..