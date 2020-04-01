Yarın bugünden çok farklı olacak

Sınavlar adayları ve ailelerini tedirgin etmeye devam ediyor. Öğretmenlik stajı yapması gerekenler okullar kapandığı için ne yapacağını bilmez halde, özel öğretim kurumlarında çalışanlar, ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler önlerini göremiyor, gelirleri kesilen kurumlar, part-time çalışan öğrenciler, kalmadıkları yurt ve evlere kira ödeyenler, ataması yapılıp da göreve başlayamayanlar zor durumda!

İşte bu yüzden, MEB, YÖK ve ÖSYM daha etkin bir rol üstlenmeli ve ilgili kurumları daha aktif bir şekilde yönlendirmeli ve denetlemelidir!..

Açıköğretim sınavları?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakülteleri bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte, internet tabanlı ortamda yapılacakmış!

Detaylar çok önemli!

Aynı sorularla mı yapılacak, güvenlik nasıl sağlanacak, dijital altyapı yeterli mi?

Adayların yarım milyonu son gün sınava girerse ne olacak?

Bu konuda soruların kişiye özel olacağı, tüm internet platformlarından erişimin gerçekleştirilebileceği, 20 günlük süreç içinde, istenilen yer ve zaman diliminde sınava giriş yapılabileceği ifade ediliyor.

Güvenlik için öğrencilere güvenildiği ve bazı teknolojik önlemler alındığı söyleniyor.

Bir muhabir, “Kopya için önlem aldınız mı?” diye sorduğunda da “Biz sınava girecek kişilerin dürüstlüğüne güveniyoruz” denilmiş!..

Türkiye için ilginç bir uygulama olacak. Benzer sistemin daha önce denendiğini ve güvenlik zaafları nedeniyle uygulamadan kaldırıldığını söyleyenler var. Umarız, yeni yazılım tüm bu açıkları kapatmıştır...

Uluslararası daha az katılımlı, örneğin TOEFL ve benzeri sınavlar çok uzun süredir internet üzerinden yapılıyor. Ama öylesi güvenli ortamlarda gerçekleşiyor ki bırakın kopyayı, adayın herhangi bir şey yapması mümkün değil. Çünkü hem gözetmenler var hem de tepelerinde bir kamera canlı olarak sınav boyunca çalışıyor ve soruların kopyalanması ya da görüntüsünün alınması mümkün olmuyor.

Şimdi herhangi bir yerde yapılacak sınavda sorular anında görüntülenip, cevapları elden ele dolaşırsa ne olacak?

Bir milyon adaya farklı soru sormak mümkün değil. Muhtemelen, normal soru sayısının, diyelim ki 10 katı soru olan bir havuz oluşturuldu ve sınava giren her adaya, bu havuzdan, soru sıraları ve seçenekleri değiştirilerek yeni bir sınav oluşturuldu. Adaylar ve bu konuda hazırlık yapan kurslar için, bu sistemi ve soruları çözmek, anında kursiyerleriyle paylaşmak çocuk oyuncağı olacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda, bu konuda en deneyimli kurumlardan sayılan ÖSYM, zaman olmadığı gerekçesiyle, Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS’ta, önceki yılların sorularını takla attırarak yeni bir sınav gerçekleştirdi ve üç gün sonra iptal etmek zorunda kaldı.

20 günlük süreçte, adaylar muhtemelen ilk 16-17 gün sınava girmeyip, çıkan soruları görmek isteyecektir. Ve son birkaç gün aynı anda yüz binlerce kişi bilgisayar başına oturup sınav almak istediğinde, mevcut altyapı bunu kaldıracak mı? Üniversite evet kaldırır diyor ama hiç sanmıyoruz! Umarız, yanılan biz oluruz.

Keşke önce pilot uygulamaları yapılıp daha sonra böylesi büyük bir işe soyunulsaydı!

Görünen o ki Rektör Hoca macerayı seviyor. Umarız, elinde patlamaz! Umarız başarılı bir örnek olur ve ileride üniversite sınavları başta olmak üzere, diğer çok katılımlı sınavlar için de uygulanabilir bir seçenek haline gelir.

Sınav gününü merakla bekliyoruz...

Çin-ABD didişmesi!

Çin ile Amerika arasındaki gerginlik konuları arasında koronavirüs ilk sıraya oturmuş bu dönemde. Bu konuda her iki ülkede de ilginç bilimsel makaleler yayımlanıyor. Avrupa ülkeleri arasındaki durum da farklı değil. Dünya bir yandan koronaya karşı müthiş bir mücadele verirken, öte yandan hiç olmadığı kadar kaynıyor.

Ortalık durulduğunda, eteklerdeki taşlar dökülecek ve gerçeklerle yüzleşeceğiz.

Özetin özeti: Korona sonrası bir şeyler değil, her şey değişecek gibi görünüyor! Artık lafla peynir gemisi yürümeyecek!..