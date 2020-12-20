Yılbaşı risk değil bereket getirsin!

Turizmde, noel ve yılbaşı öncesinde ciddi bir hareketlilik gözleniyor.

Ülkemize gelecek yabancı turist sayısı onbinlerle ifade ediliyor.

Şu ana kadarki rezervasyonların çok iyi olduğu söyleniyor. Aman nazar değmesin. Tabii ki birinci kural, hijyene eksiksiz uyulması ve pandemi riskinin asla unutulmaması!

Yılbaşında bizler 4 gün evlere kapanacağız ama yabancı turistler özgür olacak. Keyifle gezsinler ama kurallar asla ihmal edilmemeli! Yoksa bu ihlalleri, aleyhimize kullanan yine onlar olur…

Sağlık Bakanı Koca, yılbaşının yeni bir virüs patlamasına neden olmaması konusunda herkesi uyardı:

“Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir, böyle bir duruma izin verilmemeli” Haklı hem de çok haklı…

Rusya, Almanya?

Almanya ve Rusya en iyi pazarlarımızdan ikisi. Hiçbir şekilde bu pazarları kaybetmemeliyiz.

Gereken neyse, her türlü önlemi almalıyız.

Almanya İspanya’yı ve özellikle de Kanarya Adaları’nı riskli bölge ilan etti. Ülkede turizm can çekişiyor. Onbinlerce turizm bürosu kapandı. Bu durumdan dersler çıkartmalıyız.

Rusya’dan da olumsuz

haberler geliyor.

Ülkenin koronayla ilgili birimi Rospotrebnadzor, Türkiye’yi riskli ülkeler

arasına aldı.

Belirlediği kriterlere uymayan 13 ülke arasında gösterdi.

Bu yüzden, Türkiye’ye seyahatlere kısıtlama gelebilir.

Böylesi bir tutum, tam da yılbaşı öncesi özellikle Antalya için bir felaket olabilir.

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında yılbaşı gecesi ve sonrası üç gün sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle, zor durumda kalan İstanbul’daki otelleri Ruslar doldurabilir.

Doldurmalı da...

KKTC seçeneği

Yılbaşı seçenekleri arasında KKTC de ilk sıralarda.

Gidecek ya da gitmeyi düşünenler için birkaç ufak not: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni kısıtlamalara gidildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada daha önce KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresinin, 10 güne çıkarıldığı bildirildi.

Yurt dışından KKTC’ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşuluyla giriş yapılabilecek.

Özel uçak, charter sefer, tarifeli sefer ve gemi yoluyla KKTC’ye giriş yapmak amacıyla 3 gün veya daha kısa süreli gelecekler için karantinasız girişler durdurulurken, bu uygulama ikinci bir karara kadar uzatıldı.

Aklınızda bulunsun!..

Çin pazarı

Çin öylesine büyük bir pazar ki, ayaklarını mutlaka bize de alıştırmalıyız.

Dünya genelinde üretilen her üç Mercedes’ten birisini onlar alıyormuş! Hilton, Çin’de tam 1000 otel açacakmış!..

Müthiş rakamlar.

Alman ve Ruslar gibi onları da kazanırsak, 100 milyon turist hayalimiz, umulandan çok daha yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Yeter ki isteyelim, yeter ki gerekeni yapalım...

Çin pazarı uluslararası turizm yatırımcılarının iştahını kabartıyor.

Hilton Asya Pasifik Başkanı Alan Watts, Çin’in, Hilton’un küresel olarak en büyük ikinci pazarı olduğunu belirterek Çin’de 1000 otel açmayı hedeflediklerini dile getirmesi de bu yüzden!..