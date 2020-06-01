12 bin km uzaklıkta Türk bayrağı dalgalandı

Türkiye’nin dünyaya kalkınma ve salgın yardımlarını TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ile konuştuk. Kayalar, 12 bin km uzaklıktaki hiç yardım gitmemiş dağ köylerine ulaşmalarından Ramazan ayı yardımlarına, salgında küresel mücadeleye katkılarından kaç insana ulaştıklarına kadar bir çok konuyu anlattı...

Hem sosyal devlet hem de sağlık hizmetleriyle dünyaya örnek ve model olan Türkiye, 10 binlerce km uzaktaki dağ köylerine de yardım elini uzattı ve o bölgelerde de Türk bayrağını dalgalandırdı. Salgın günlerinde 150’ye yakın ülkeden hijyen malzemeleri yardım talebi alan Türkiye, 100’e yakın ülkeye sağlık alanında yardım etti. Sağlık yardımları kargo uçaklarıyla Türkiye’den bir çok ülkeye Mevlana’nın sözleriyle gönderildi. Bunun dışında ayrıca Türkiye, 60 ülkede bulunan TİKA ofisleriyle de sadece Ramazan ayında 1 milyona yakın insana yardım malzemeleri ulaştırdı. Bunların bir çoğu da hiç yardım gitmemiş ve ihtiyaç sahibi insanların olduğu bölgeler.

5 kıta 150 ülkede

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) 60 ülkede 62 Program Koordinasyon Ofisi var ve bu ofisler 150 ülkede faaliyet gösteriyor. Dost, kardeş ve akraba ülkelere yönelik olarak yaptığı çalışmaların temelinde bir barış kuşağı oluşturma çabası bulunan TİKA, 5 kıtada, Pasifik’ten Orta Asya’ya, Ortadoğu ve Afrika’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar bir çok ülke ile bilgi ve tecrübesini de paylaşıyor. Türkiye’nin dünyaya kalkınma ve salgın yardımlarını TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ile konuştuk, 12 bin km uzaklıktaki hiç yardım gitmemiş dağ köylerine ulaşmalarından Ramazan ayı yardımlarına, hangi ülkelere neler gittiğinden kaç insana ulaştıklarına kadar bir çok konuyu anlattı. TİKA’nın dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye’nin yardım elini uzattığını belirten Kayalar, Ramazan’da da projelerine artırarak devam ettirdiklerini söyledi. TİKA’nın geleneksel iftar programları yerine bu yılki yardımlarını salgına uygun bir şekilde revize ederek 5 kıtada gıda paketi ve hijyen malzemeleri ile 700 bine yakın insana ulaştığını belirten Kayalar, 66 ülkede 110 binden fazla gıda kolisi, tıbbi ekipman ve hijyen malzemeleri ile 100’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini vurguladı.

Lesotho, Peru...

TİKA, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ise 200’den fazla projeyi hayata geçirmiş. Bunların içinde 12 bin km uzaklıktaki Peru, Bolivya, Kolombiya, Lesotho gibi ülkeler de var. Kayalar yardımlarla ilgili şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kovid-19 ile küresel mücadele kapsamında ülkemiz tecrübesini ve birikimini dost ülkelerle paylaşmaya devam ediyor. Biz de Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları ile TİKA olarak bu destekleri sahada ofislerimiz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Artık küresel anlamdaki krizler karşısında aktif bir şekilde aksiyon alan bir ülke konumundayız. Dünyanın her yerinde Türkiye’yi yardımların sayesinde tanıyorlar, hiç ulaşılmayan ve hiç yardım almamış yerlere ulaşıyoruz.”

Gıdadan sağlık malzemelerine

TİKA’nın Ramazan ve sağlık yardımlarından bazıları şöyle:

MASKE VE GIDA YARDIMI: TİKA, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske tedariği konusunda sıkıntı yaşayan Benin’in kuzeyindeki Parakou şehrine maske ve Adjouhoun kentinde bulunan TİKA Sağlık Merkezine maske ve dezenfektan temin etti ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca yine Ramazan ayı sebebiyle 1000 aileye pirinç, şeker ve süt tozundan oluşan gıda yardımı paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Ramazan ayında, tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrili Lesotho Krallığı’nın en fakir bölgelerinde bulunan 700 aileye gıda desteğinde bulunuldu. Kovid-19 tehdidi devam ederken Türkiye’nin salgına karşı sürdürdüğü destekler kapsamında Lesotho’ya dezenfektan, eldiven ve maske temin edildi.

OFİSİ OLMAYAN ÜLKELERE ULAŞILDI: Sadece Ofislerin olduğu ülkelerde değil elimizin uzandığı her yere dokunmaya çalışıldı. Lesotho, Benin, İspanya ve Latin Amerika’daki Peru, Guayana, Bolivya’ya, Brezilya, Venezuela, Ekvador’a ulaştık.

İSPANYA’DAKİ MÜSLÜMANLARA YARDIM: İspanya’nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada şehrindeki ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere Ramazan ayı boyunca her cuma 100 aileye gıda paketi dağıtıldı. Kovid-19 pandemisinden etkilenen İspanya’da karantina uygulamalarına bağlı olarak yaşanan ekonomik zorluklar pek çok ailenin geçim koşullarını etkiliyor.

İÇ SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA YARDIMI: TİKA ve AFAD tarafından Yemen’deki iç savaş mağdurları için hazırlanan gıda yardımları TİKA koordinasyonunda Yemen’in Taiz ve Lahiç illerinde iç göçmenler başta olmak üzere savaştan en çok zarar gören mahallelerde dağıtıldı. Toplamda 3 bin aileye 120 ton gıda yardımı ulaştırıldı.

KÜRESEL MÜCADELEYE KATKI: TİKA sağlık projeleri, Kovid-19 ile küresel mücadeleye katkı sağladı.

Sadece yardımlar değil TİKA’nın daha önce tamamlamış olduğu hastaneler de salgın kapsamında kullanıldı. Gürcistan Enfeksiyon, Gazze’deki Filistin Türkiye Dostluk Hastanesi bunlardan bazıları.

TİKA’nın geçen sene yenilediği ve hizmete açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Gürcistan’da koronavirüs ile mücadelenin merkezi oldu. Hastane, Gürcistan’da yeni tip koronavirüs teşhisi yapabilen üç sağlık merkezinden biri olma özelliğine sahip ve hastaneden çevre illerden gelenler dahil bine yakın kişi yararlanıyor.

HASTENELER UMUT OLDU: Gazze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla TİKA tarafından inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, salgınla mücadelede Filistin halkının umudu oldu. Filistin’in en büyük ve en modern hastanesi olan Dostluk Hastanesi, çevre şehirlerden de gelen hastalarla birlikte her yıl yaklaşık 40 bin hastaya hizmet veriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK: TİKA ayrıca 5 kıtada virüsle en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının da yanında. Gelişmiş ülkeler birbirlerinin sağlık malzemesine el koyarken, Türkiye, solunum cihazından maske ve dezenfektana kadar sağladığı ekipmanlarla ülkelerin salgınla mücadelesine gönülden destek oldu. TİKA, Afganistan Halk Sağlık Bakanlığı’na Kovid-19 salgını ile mücadelede hayati önem taşıyan solunum cihazı, hasta gözlem cihazı, ateş ölçer gibi tıbbi ekipman desteğinde bulundu.

DİKİŞ ATELYÖLERİ MASKE ÜRETTİ: Bosna Hersek, Tacikistan, Mozambik, Afganistan, Gürcistan ve Moğolistan’da TİKA’nın daha önce kurduğu dikiş atölyelerinde üretilen 100 binlerce maske ve koruyucu tulum, hem sağlık çalışanlarına hem de risk grubundakilere salgınla sürdürülebilir mücadele imkanı sağladı.

3D YAZICILAR VERDİK: Kolombiya, Sudan, Hırvatistan ve Cezayir’de ise daha önce TİKA tarafından temin edilen 3D yazıcılar ile siperlikli maske üretimi gerçekleştirildi. TİKA sadece yazıcıları temin etmekle kalmayıp, sağladığı kullanım eğitimleri ile kursiyerler siperlikli maske üreterek, ülkelerinin salgınla mücadelesine destek oldu.

FİLİPİNLER’DEN ARAKANLI MÜLTECİLERE: TİKA Filipinler’de her yıl geleneksel olarak yapılan Ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao adası Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 adet gıda paketi dağıttı. Ayrıca Bangladeş’teki kamplarda hayatını sürdüren Arakanlı Mültecilere 5 bin temizlik malzemesi, 5 bin temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

FİLİSTİN’E ÖZEL DESTEK: TİKA, Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda ve sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye yardım paketi dağıttı. Ayrıca TİKA, Gazze’de ihtiyaç sahibi 5 bin 60 aileye paket dağıttı.