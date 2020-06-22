6 farkımızdan dolayı Türkiye’ye gelsinler

Turizm Bakanı Ersoy ile Antalya sahillerini gezdik. Hazırlıkları yerinde gördük. Türkiye’nin Avrupa’dan farkından Rusya ile hava trafiğinin açılışına, tatil yerlerindeki vaka sayılarından Almanya ile görüşmelere, sağlık turizminden yerli turizmin geliştirilmesine, Türkiye’nin neden cazip olduğundan ne zaman turistlerin geleceğine kadar birçok konuyu konuştuk...

ANTALYA

Turizm ekonomi için çok önemli.

Salgın sonrası dünyada turistleri çekebilmek için çeşitli çalışmalar var.

Ama hizmet, sağlık, hijyen, alt yapı, kalite başta olmak üzere Türkiye turizm hazırlıklarında da bir adım önde gidiyor.

Türkiye dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi’ne geçti.

Hem güvenli tatil hem de fiyatlar daha uygun. Ayrıca sürekli hizmet kontrolü de var.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya sahillerini gezdik. Hazırlıkları yerinde gördük.

Bakan Ersoy ile Türkiye’nin Avrupa’dan farkından Rusya ile hava trafiğinin açılışına, tatil yerlerindeki vaka sayılarından Almanya ile görüşmelere, sağlık turizminden yerli turizmin geliştirilmesine, Türkiye’nin neden cazip olduğundan ne zaman turistlerin geleceğine kadar birçok konuyu konuştuk.

6 nedenden dolayı turistlerin Türkiye’ye gelmesi gerektiğini ve Türkiye’nin daha cazip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, “Avrupa’daki emsal ülkelerle kıyasladığımızda en hazır ülke Türkiye şuanda. Dünya ile kıyasladığımız zaman da biz fazlasıyla hazırız. Sonuçta insanların bireysel ekonomileri açısından da verdikleri paraların karşılığını almaları açısından da Türkiye çok daha cazip ve ön plana çıkıyor. Bu süreçte bir süre sonra tekrar Türkiye’ye hareketin başlayacağına benim inancım var. Özellikle Alman ve Rus turistlerin yoğun olarak geldiği farklı bölgeleri Antalya, Muğla, Aydın gibi tatil noktalarımızdaki vaka sayıları çok düşük. En sağlıklı ve güvenli tatile ulaşılabilecekleri ülke Türkiye” diyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milliyet’in sorularını Antalya’da sahilde gezerken şöyle yanıtladı:

AVRUPA’DA EN HAZIR ÜLKE TÜRKİYE

- Türkiye salgın sonrası turizme ve turistlere hazır mı?

Avrupa’daki emsal ülkelerle kıyasladığımızda en hazır ülke Türkiye şuanda. Avrupa’da ilk ve en iyi şekilde uygulanan sertifikasyon programını da 1 Haziran’dan itibaren hayata geçirdik. Oteller hızla sertifika edinmeye başladı. Bu çok şeffaf bir sertifika programı. Çok detaylı kriterlere sahip. Çok yoğun şekilde de denetimlere tutuluyor. Siz ne kadar yaparsanız yapın önemli olan otelcinin ve turizmcinin istekli olması. Bu standartlara erişmek için onlar çok istekli. Hatta daha fazlasını yapıyorlar. Dünya ile kıyasladığımız zaman biz fazlasıyla hazırız.

RUSYA İLE ULUSLARARASI TRAFİK 15 TEMMUZ BAŞLAR

- Alman ve Rus turistler Türkiye’ye gelmek istiyor, ama o iki ülkeden de zorluklar çıkarılıyor. Bu iki ülkeye ne çağrınız olacak?

Rusya’nın Türkiye ile ilgili bir sıkıntısı yok. Rusya’da iç sıkıntı var. Hala vaka sayıları yoğun çıktığı için yurtdışına çıkışlara izin verilmiyor. Ama Rusya ile yoğun bir şekilde görüşüyoruz. Ruslarla 15 Temmuz gibi uluslararası trafiği başlatma hedefimiz var. Kendileri de mümkün olan en kısa sürede iki ülke arasındaki hava trafiğini başlatmak istiyor. Avrupa Birliği genelde Avrupa ile sınırlı tutmak istese de özellikle Almanya trafiğini. Bizimle görüşmelere de devam ediyor. Biz de merak ettikleri soruları hızlıca cevaplandırıyoruz. İstedikleri standartları yerine getiriyoruz. Özellikle bu organizasyon sırasında hem onların büyükelçileri hem de buraya gelen basın mensupları da aslında diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’nin ne kadar hazırlıklarını iyi tamamladığını görmüş oldular. Bu açıdan da iyi bir organizasyon oldu.

EN SAĞLIKLI TATİL BİZDE

- Değişik ülkelerden turistlerin Türkiye’ye neden gelmeleri gerektiğini yani önemli farklarımızı madde madde nasıl sayarsınız?

Birincisi Türkiye’nin sağlık alt yapısı çok çok iyi. İkincisi bizim turistlik şehirlerimizde toplam vaka sayısı emsal ülkelere göre kıyaslandığında yok denecek kadar azdı. Üçüncüsü hem otellerin yeni olması hem sertifikasyon gibi bir programı en ciddi şekilde uygulayan ülke olması açısından diğerlerine göre pozitif ayrışıyoruz. Dördüncüsü her yıl zaten milyonlarca turist alıyorduk, bunların zaten birçoğunun Türkiye’de evleri de var. Yatırımları da var. Bunlar zaten gelmek istiyorlar. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları var. Onlar da zaten Türkiye’ye bir veya iki defa geliyorlar. Bu bağlamda da baktığımız zaman turizmin bir an evvel harekete geçmesi gerekiyor. Beşincisi diğer ülkelerle kıyaslandığında verdiğinin çok daha fazlasını alabileceği ekonomik açıdan, en doğru tatil ürünlerine ulaşabileceği ülke Türkiye. Altıncısı da en sağlıklı ve güvenli tatile ulaşabilecekleri ülke Türkiye. Bunların hepsine baktığınız zaman turist hareketinin biran önce başlaması gerekiyor. Hazırlıklarımızı tamamladık turistleri Türkiye’ye bekliyoruz.

TÜRKİYE ÇOK CAZİP, HAREKET BAŞLAR

- Tatil açısından hem dünyadan hem Avrupa’dan daha öndeyiz mi diyorsunuz?

Evet, ama insanlar şuanda ekonomik gerekçelerle yaklaşıyorlar. Özellikle ülkeler bu işe ekonomik gerekçelerle yaklaşıyorlar. Sonuçta koronavirüs eko virüse dönüşüyor. Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri de finansmanın, paranın kendi ülkeleri sınırlarında kalması için gayret ediyorlar. Sonuçta insanların bireysel ekonomileri açısından da verdikleri paraların karşılığını almaları açısından da Türkiye çok daha cazip ve ön plana çıkıyor. Bu süreçte bir süre sonra tekrar Türkiye’ye hareketin başlayacağına benim inancım var.

2021’DE CİDDİ RAKAMLARA ULAŞIRIZ

- Salgın dönemi ve sonrasına yönelik hedefimiz ne turizmde?

Şuanda sayısal bir hedefimiz yok. Bu yıl önemli olan maksimum sayıda otelin hayata geçirilmesi, işletmeye alınması. Ama 2021 itibariyle şuanda zaten erken rezervasyonlar çok erken başladı. 2021 itibariyle Türkiye çok ciddi rakamlara ulaşabilir diye düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz hareketi başlatmak belli sayıda otelin açılmasını sağlamak. Biz şuanda hazırız ve dünyayı Türkiye’ye bekliyoruz.

CAZİP ORANLARLA TAKSİT YAPILIYOR

- Alternatif turizm açısından yeni değerlendirmeler yapıldı mı, yerli turistin artmasına yönelik çalışmalar neler?

Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iki önemli çalışma yapıldı. Öncelikli olarak 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli çok cazip bir kredi kamu bankaları üzerinden çalışanlarına vermeye başladı. İkincisi de taksit sayısı kredi kartlarında tatil için 18 takside çıkardılar. Burada cazip oranlarla taksit yapıyorlar. İnşallah sonucunu alırız diye düşünüyorum.

ANTALYA, MUĞLA VE AYDIN’DA VAKA SAYISI AZ

- Almanya’ya gidip görüşmeler yapma planınız var mı?

Gerekirse Almanya’ya gideceğiz ve oradaki muhataplarımıza da anlatacağız. Burada en önemli şey, özellikle Alman ve Rus turistlerin yoğun olarak geldiği farklı bölgeleri Antalya, Muğla, Aydın gibi tatil noktalarımızdaki vaka sayılarının çok çok düşük olması. Bugün Antalya’da toplam vaka sayısı 500’ün altında. Aynı şekilde Muğla ve Aydın’daki vaka sayıları da 300’ün altında. Günlük yeni vaka sayıları da 3-5 ile sınırlı kalmakta. Tamamen kontrol altına alınmış durumda. Zaten buralarda çok yerleşememişti virüs vakaları. Şimdi tamamen kontrol altına alınmış durumda. Gerekli hijyen kurallarına da uyuluyor. Üstelik Türkiye’nin sağlık alt yapısının çok boyutlu olması hem insan gücü olarak hem de hastane sayıları, yatak sayıları, ambulans sayıları olarak Avrupa’daki emsalleri ile kıyaslanmayacak şekilde iyi durumda olması da aslında bizim bu konuda ne kadar hazırlıklı olduğumuzu, diğer ülkelere göre ne kadar pozitif ayrıştığımızı gösteriyor.

BÜYÜKELÇİLER TÜRKİYE’NİN GÜNEŞİNİ ÖZLEMİŞ

- Büyükelçiler Antalya tanıtım turunuzu nasıl buldu, yorumlar nasıl geldi?

Büyükelçiler beklentilerinin çok çok üzerinde bulduklarını söylediler. Özellikle Antalya’yı ve Türkiye’nin güneşini özlediklerini onlar da dile getiriyorlar. Ama onlar zaten Avrupa’daki standartlarla kıyasladıklarında bizimkinin ne kadar üstün olduğunu söylüyorlar şuanda.

SAĞLIK TURİZMİ YÜKSELİR

- Sağlık turizmin de Türkiye önde, çok hastane var, yurtdışından çok gelenler var...

Çok fazla hastanemiz var. Biz sağlık turizmine salgından önce de başlamıştık. Şimdi zaten 2023 hedeflerimizde sağlık turizmi doğru bir çeşitleme olarak hedefe konmuştu. İnşallah koronavirüs günlerinden sonra, sağlık alt yapısıyla ilgili algıda çok kuvvetlendiği için bu süreçte hızlı bir yükseliş olur diye umuyoruz.