AB kendi çelişkileri içinde boğuldu

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye büyük başarı sağladı. Ama dünyanın durumu ortada. Avrupa ve ABD’de yaşananları Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grup Başkanı Kılıç ile konuştuk. Birçok ülkenin yönetimi sınıfta kalırken Türkiye’nin sınavı başarıyla verdiğini belirten Kılıç, “Trump yönetimi facia. AB çok kötü sınav verdi. Kendi çelişkileri içinde boğulan bir AB siyasi yaklaşımı var” dedi.

Türkiye’nin büyük başarısı ve dünyadaki büyük devletlerin salgın çöküşü.

İnsan hakları sözleşmesinde en önemli madde olan ‘yaşam hakkını’ sağlayamayan AB’nin tartışmalı durumu.

Salgın sonrası yeni bir dünya düzeni gelecek tartışmaları yaşanıyor.

Bunu artık batı ülkeleri de net şekilde görüyor.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin yaptıkları ortada ve dünyaya başarısıyla örnek oldu.

55 ülkeye yardım gönderildi. Büyük takdir topladı.

70 bine yakın vatandaşını Türkiye’ye getirdi.

Ama dünyanın durumu tartışmalı ve ortada.

Avrupa ve ABD’de yaşananları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grup Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile konuştuk.

Birçok ülkenin yönetimi sınıfta kalırken Türkiye’nin sınavı başarıyla verdiğini belirten Kılıç, “ABD’ye bakınca Trump yönetimi bir facia. AB çok kötü bir sınav verdi birlik olarak. Tabiri caizse İtalya yalnız kaldı, terk edildi. Fransa, İngiltere ve İspanya’da durumlar iyi değil. Yıllardır bize yukardan bakmaya çalışıyorlardı bu konularda. Ama halleri ortada. Bu olay bizim ne kadar kuvvetli olduğumuzu ne kadar iyi bir alt yapıya sahip olduğumuzu bütün dünyaya bir daha gösterdi. Kendi çelişkileri içerisinde boğulan bir Avrupa Birliği ve Avrupa siyasi yaklaşımı var” dedi.

Türkiye’nin yardım gönderdiği ABD’nin PKK’ya yardımlarını sürdürmesiyle ilgili olarak da Kılıç, “ABD müttefiklik anlayışına uymayan ve müttefiklikle hiç bir şekilde açıklanamayacak şekilde başka yanlışlıklar yapıyor. Bu yanlışların hesabını ve bedelini yeni kurulacak düzen içerisinde onlar da vereceklerdir” dedi.

Eski Bakan Kılıç telekonferans ile Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

ALLAH YARDIMCILARI OLSUN

- Ülkeler sınavı veremedi mi?

Sınav devam ediyor. Aşıyoruz, bitti demek için çok erken. Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD bunların durumu ortada. Allah yardımcıları olsun. Almanya iyi bir sınav veriyor, çabalıyor. Almanya ve Fransa’da ekilmiş olan arazilerdeki ürünler toplanamıyor. Tarlada ürün var. Ekinlerini toplayamıyorlar. Romanya, Macaristan, Balkan ülkelerinden, Polonya’dan tarım işçisi gelemiyor. Niye, sınırlar kapalı. Bunlar önemli. Konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanımız ne diyor; ‘evinizin önündeki bahçenizi bile ekin’ diyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fransa’da birçok arkadaşımızla görüşüyoruz. ‘Ateşim var eklemlerim ağrıyor.’ Öksürüyor musun? Yok. ‘O zaman evinde devam et deniyor’ onlara. İngiltere sürü bağışıklığı diye yola çıktı Başbakanları hayatını kaybediyordu. Yeni normalin eski normal olmayacağının herkes farkında artık. Böyle olmayacak.

TÜRKİYE İYİ MÜCADELE VERİYOR

- Salgın ile mücadeledeki Türkiye’nin başarısı dünyada nasıl değerlendiriliyor?

Tüm ülkeler kendilerine göre bir mücadele planı içerisinde. İnsan hayatı en temel unsurdur. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünden bahsediyoruz. Bunlar yaşam hakkı. Yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin temel unsuru insan hayatıdır. Türkiye’nin bu noktada iyi bir mücadele verdiğini artık cümle âlem kabul ediyor. Bizim edinilen tecrübeleri iyi değerlendiren bir çalışmamız var. Alt yapımızın kuvvetli olmasını iyi kullandık. En önemlisi bu.

Sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın, hastanede görev yapan tüm çalışanların ortaya koymuş olduğu mücadele büyüklüğü en önemlisi. Uluslararası bilimsel makalelerde Türkiye’de uygulanan ilaç protokolü, tedavi ve tanı protokolü yazılıyor. Biz 65 binin üstünde vatandaşımızı yurtdışından getirdik. Hala da gelmeye devam ediyor.

YAŞLILARI ÖLÜME TERKETTİLER

- AB ülkelerinin durumu ne?

Bakın AB diyoruz. AB çok kötü bir sınav verdi birlik olarak. Tabiri caizse İtalya yalnız kaldı, terk edildi. Fransa’da durumlar iyi değil. İspanya keza aynı şekilde. İngiltere öyle. Ve Avrupa Birliği diyoruz şimdi sınırlar kapalı. Bizi eleştirirlerken kendileri neler yapıyor neler? Örneğin bu kovid 19 ile olan yeni tarz normalleşmeden sonra hayata geçecek olan çalışmalarla AB nasıl bir şekil alacak? Orada ne olacak? Nasıl gelişmeler yaşanacak? Bunları hep beraber göreceğiz. BM’de neler yaşanacak? Avrupa’da yaşlıların olduğu huzurevlerini terk ettiler. Yaşlılar ölüme terkedildiler. Yaşam hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi en iyi sağlık hizmetine ulaşımı garanti altına alır. Bu sözleşmeyle ilgili geçmişte bize eleştiri getirenler vardı. Yıllardır bize yukardan bakmaya çalışıyorlardı bu konularda. Ama halleri ortada. Bu olay bizim ne kadar kuvvetli olduğumuzu ne kadar iyi bir alt yapıya sahip olduğumuzu bütün dünyaya bir daha gösterdi.

TRUMP YÖNETİMİ BİR FACİA

- Diğer ülkelerde durumlar nasıl, Avrupa ve ABD mesela?

Dünya içerisinde bakınca birçok ülkenin yönetimi sınıfta kalmışken biz sınavı başarıyla veriyoruz.

Cumhurbaşkanımız, bakanlar Kurulumuz, bürokrasimiz ve siyasetimiz. Burada birbirimize destek olmalıyız. Avrupa’da Kovid 19 ile mücadelede liderlik koyan sadece Merkel var. Diğer Avrupa ülkelerinin durumu ortada. ABD’ye bakınca Trump yönetimi bir facia. Biz ABD’den de bazı bilgiler alıyoruz. Raflarda gıda yok. ABD’de 2 şişe su, 2 şişe sütten fazla verilmiyormuş. Orada görev yapan yabancı diplomatlara hiç bir şey tanınmıyor.

ABD HESABINI YENİ DÜZENDE VERECEK

- Türkiye 55 ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Bunun içinde ABD var. Ama ABD PKK’ya yardım gönderiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Biz yardımlarda sağlık çalışanlarına destek veriyoruz. ABD’de hastaneye gidemeyen hemşireler var. Bir hafta boyunca aynı maskeyi kullananlar var. Biz orada insanların ölümüne mani olabilmek için çabalayan, şifa vesilesi olmaya çalışanlara yardımcı oluyoruz. ABD bir müttefiklik anlayışı çerçevesinde bize teşekkür ediyor, bize büyük destek oldunuz diyor. Ama müttefiklik anlayışına uymayan ve müttefiklikle hiç bir şekilde açıklanamayacak şekilde başka yanlışlıklar yapıyor. Bu yanlışların hesabını ve bedelini yeni kurulacak düzen içerisinde onlar da vereceklerdir. Yaptıkları hataların ne anlama geldiğini onlarda göreceklerdir. Çünkü artık şu durumda insanlar ve devletler açısından Kovid 19 mücadelesi öncesi ve sonrası diye bir tarihi kırılma noktası yaşıyoruz. Kovid 19 mücadelesi esnasında devletlerin birbirleriyle olan ilişkileriyle alakalı da yeni bir dönüm noktası yaşıyoruz.

ABD’DE HİZMET PARALI

- ABD’de durum nasıl?

ABD, ABD. Evet, ABD tıpta çok iyidir. Araştırma geliştirmede çok iyidir. Üniversiteleri çalışmalar içerisinde önemli yer alacaklar. İlaç endüstrisiyle de ABD büyük katkı sağlayacak. Eyvallah. Ancak şunu görelim. ABD’deki sağlık hizmeti maddi güce dayalı bir hizmettir. Vatandaşından para alan, sigorta yatırılmasını isteyen, olmayınca bakmayan bir sistemdir. Avrupa’da sağlık sistemleri çöküktür, kötüdür, eksiktir. Ama sosyal bir sağlık sistemi fikriyatı vardır. ABD’de bu yoktur. Avrupa’daki birçok sağlık sistemi iflas etti. Patır patır hastane kapatmışlar. Niye? Tasarruf yapacağız.

ÜLKENİZE, DEVLETİNİZE GÜVENİN

- Kovid 19 ile mücadele hangi aşamada?

Bu mücadele ve süreç şuanda bitmiş değil. Güzel rakamlar geliyor, çok şükür ama hala bir bulaşıcılık var. Tedavi sürecinde vakalar var. Az değil bu da. Vatandaşlarımız şuna kapılırsa; ‘ha tamam rakamlar düştü. O zaman bu işi hallettik.’ Böyle bir şey yok henüz. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Yayılma alanı var vakaların. Hiç belirti göstermeden bu işi yaşayanlar var. Bu virüsün nereden nasıl çıkıp kimi nasıl yakalayacağı hiç belli olmuyor. İşin bütün sıkıntılı noktası bu zaten. Vatandaşımızdan tek ricam var. Ülkenize, devletinize güvenin. Biz bunu aşacağız. Ama sabredeceğiz. Daha iş bitmiş değil. Orta yerlerinde bir yerdeyiz. Belki ortaya doğru yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, Bilim Kurulunun ortaya koyduğu tedbirlere uyalım. Olan bize olacak size ne diyenler oluyor. Yapmayın. Toplumsal olarak biz bunu birlikte aşacağız. Ve yeni bir dünya olacak.

Avrupa’ya gitmek istenir mi?

- Avrupa’ya mesajınız ne olacak?

İngiltere Kovid pasaportu çıkartmayı düşünüyor. Kişilerin iş yeri ve işlerine dönebilmeleri açısından kimlik kartı. Şunu oldum, bunu oldum vb. Bakın bu iş başka bir yere gidiyor. Kişisel hak ve özgürlüklerden bahsediyor herkes. Avrupa’ya mesajım şudur; biz tecrübelerimizi paylaşmak, insanlığımız gereği herkese destek olmak için çabalıyoruz. Allah var şuanda Türkiye aleyhine çok yoğun gündemle hareket etmiyorlar ama kimi kişiler ediyor. Bu Avrupa Konseyinde var. Takıntılı bazı arkadaşlar var. Adam tutmuş bana diyor ki; ‘Türkiye’deki göçmenlerle alakalı durumdan endişe ediyoruz.’ Ya sen ne diyorsun? Yunanistan şuanda Avrupa’yı esir almış. ‘Yok, sınırlarımda şöyle, böyle’. Onlar senin ülkende durmak için gelmiyor. Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilerden Yunanistan’da kalmak isteyen yüzde 1’dir. Gerisi hep Avrupa. Bir de başka mesele var tabii. Şimdi İtalya, İspanya’ya gitmek isteyecekler mi acaba?

AB GERÇEKLERİ GÖRMELİ

- Yeni dünya düzeninde AB nasıl olacak?

Yeni bir dünya düzeni başlayacak. Kendi çelişkileri içerisinde boğulan bir Avrupa Birliği ve Avrupa siyasi yaklaşımı var. Buradan artık dönmeleri lazım. Sağlık hakları ihlal edildi. Sağlık sistemleri darbe almıştır kimi yerlerde çökmüştür. İlaç veremeyen sağlık sistemlerinden bahsediyoruz. Takip yapamayan sistemlerden bahsediyoruz. Doktorlarına, sağlık çalışanlarına maske ve tulum veremiyor. Bunları konuşmayacak mıyız? Bunlar bize yıllarca, ‘ülkenizde şöyle eksikler var böyle eksikler’ dediler. Biz onlara öyle değil tek taraflı yerden dinlemeyin dedik. Ama bizi anlamıyorlardı. Şimdi bize acaba ne cevap verecekler çok merak ediyorum. Bizim şuandaki şehir hastanelerimiz. Biz öyle bir alt yapıya sahibiz ki. Böyle bir vizyonu bunlarda nerede göreceğiz?