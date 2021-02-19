ABD’nin yanlışları ve taşeron terör örgütleri

ABD yıllardır bölgede PKK ve PYD’ye destek verdi, silah gönderdi.

Bazı Avrupa ülkeleri teröristleri ülkelerinde besledi, barındırdı.

Masum insanlara yönelik eylemleri görmezden geldi.

Yani bölgede taşeron terör örgütleri ve maşalar ile vekalet savaşları yapıldı.

Son Gara gelişmesi sonrası ABD’nin ilk açıklaması da ortada.

ABD bu vekalet savaşlarının ve desteğin neden içinde?

Vekalet savaşlarını ve bölgede oynanan oyunları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile konuştum. Kurtulmuş tarihten de örnekler vererek şu tespitleri yaptı:

Türkiye’ye karşı maşa kullanıldılar

“Emperyalist ülkeler, çatışma ve savaş bölgeleri oluşturmak için, bir yandan ülkeleri işgal etmek diğer yandan iç çatışma çıkartmak ve böylece siyasi istikrarsızlık oluşturarak ülkelerin bölünüp parçalanmaları süreçlerinde terör örgütlerini vekalet savaşlarının aracı olarak kullanıyorlar.

Yakın tarihimizde yaşanan siyasi tecrübeler bizatihi bu tespitin ispatıdır. Afganistan ve Irak’ın işgali, bu ülkelerde iç çatışma ve siyasal bölünmeleri kaçınılmaz hale getirmiş, taşeron olarak kullanılan eli kanlı terör örgütleri dünyanın başına bela edilmiştir.

Benzer şekilde Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesinde de terör örgütleri dış güçlerin maşaları olarak kullanılmıştır.

Eğer Afganistan’ın işgali olmasaydı El Kaide terör örgütü, eğer Irak’ın ve Suriye’nin siyaseten dağılma süreçleri olmasaydı DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri olmayacaktı.

Türkiye’nin başına uzunca süredir bela edilen PKK/PYD ve DEAŞ’a siyasi, lojistik, istihbari ve silah destekleri verilmesinin amacı da budur. Bu eli kanlı örgütler Türkiye’ye karşı bir maşa olarak kullanılmaktadır.

Osmanlı’nın dağılma sürecinde de aynı oyun oynanmıştı. Taşnak-Hınçak gibi Ermeni çeteleri, Irgun, Haganah ve Stern gibi Siyonist çeteleri silahlandırılarak o zamanki vekalet savaşının taşeronu olarak kullanılmışlardı.

Bugün, PKK/PYD, DEAŞ’a ve diğer örgütlere verilen destek ise aynı senaryonun devamıdır. Biz bu senaryoyu biliyoruz ve hep birlikte bu oyunu bozacağız.”

Birlik beraberlik zamanı

Gara’daki PKK’ya yönelik yapılan operasyon milli meseledir.

Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Terörü, PKK’nın eylemlerini lanetlemek ve bu mücadeleye tam destek vermek gerekir.

16 şehidimiz var ama hala tartışmalar farklı yerlere gidiyor.

Hala dışardan destekli oynanan oyunları görmek istemeyen, duymak istemeyenler var.

Numan Kurtulmuş’un tespitleri çok önemli.

Lütfen gözlerimizi açalım, kulaklarımızı tıkamayalım...

Fiyat artışlarına TMO da müdahale ediyor

Başta gıda olmak üzere fiyat artışları da tartışma konusu.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüş, yeni hamleleri yazmıştım.

Bu hafta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ile bir araya geldim.

TMO da fiyat artışlarına zaman zaman müdahale ediyor.

Güldal, TMO olarak yeterli stoğa sahip olduklarını ve fiyat artışı durumunda gerekli müdahaleyi yapacaklarını ve yaptıklarını dile getirdi.

Güldal şunları kaydetti:

“TMO olarak görev alanımızdaki ürünleri piyasa fiyatlarının altında satışa sunuyoruz. Halkımız arzu ederlerse ülke genelindeki TMO işyerlerinden veya PTT AVM üzerinden ürünlerimizi alabilir.

Örneğin, piyasa fiyatı 8,75 ila 15 lira arasında değişen Osmancık pirinci TMO’da kilogramını 7,30 liradan satıyoruz. Piyasa fiyatı 10,5-20 lira olan baldo pirinç de kilogramı 9 liradan satışa sunuyoruz. Diğer taraftan yarım kilogram kavrulmuş fındığın fiyatı piyasada 40-50 lira iken, TMO’da 30 lira. Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı paketli olarak sırasıyla 10, 18 ve 19 liradan satıyoruz. Bu ürünlerin piyasa fiyatı 20, 35 ve 30 liraya çıkıyor. Biz nohudu tane boyutuna göre kilogramı 6-7 liradan, yeşil mercimeği de 6 liradan satıyoruz.”