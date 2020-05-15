Aileye ve çocuklara hangi psikososyal destekler geliyor?

Geçen hafta ‘salgın günleri ve ruh sağlığı’ konusunu yazmıştım.

Bu konuya Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı da büyük önem veriyor.

Kaygıları gidermeye ve ruh sağlığına yönelik özel çalışmalar yapılıyor.

Normal kaygı tedbir aldırır ama fazla kaygı da ruh sağlımız için olumsuz olur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından koordine edilen Kovid 19 Normalleşme Planı’nda psikososyal destekler de özel bir yer aldı.

Özellikle aile ve çocuklara yönelik ay ay psikososyal destekler şöyle gelecek:

- ÇOCUKLARA YÖNELİK DESTEKLER (15 Haziran): Okula uyum sürecinde öğretmenlere ve velilere yönelik salgın sonrası okula uyum kılavuzunun hazırlanması. Normal hayata uyum sağlayamayan çocuklara psikososyal desteğin sağlanması.

- AİLE İÇİ İLİŞKİLERE YÖNELİK DESTEKLER (1 Temmuz): Telefon üzerinden ve online olarak yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye başlanması.

- Eğitici eğitimlerine, halk eğitimlerine ve aile eğitim programına devam edilmesi.

- HUZUREVLERİ (1 Temmuz): Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin alınmaya başlanması.

- ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARI (1 Temmuz): Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi kısıtlamısının illerin salgınla mücadele durumları göz önüne alınarak il bazında kademeli olarak kaldırılması

- Çocukların yakınlarına izinli verilmesi uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması.

- AİLE İÇİ İLİŞKİLERE YÖNELİK DESTEKLER (1 Ağustos): Kovid 19 pandemisinin aile ilişkileri üzerindeki etkisi araştırmasının sonuçlarının yayınlanması.

- ENGELLİ VE YAŞLI KURULUŞLARI (10 Ağustos): Alınan karantina önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi.

SEYREDİLENLER VE MESAJLARI

Bu hafta izlediklerim ve anlamlı mesajları şöyle:

- Bir şeyi gerçekten istersen, onun gerçekleşmesi için bütün evren senin için işbirliği yapar (THE PILGRIM - Paulo Coelho’nun en iyi öyküsü Filmi).

- Bi ara çok konuştum, hiç faydasını göremedim. Bıraktım (ORGANİZE İŞLER Filmi).

- Bana bir kere yalan söylersen bu senin ayıbın olur. Bana iki kere yalan söylersen bu benim ayıbım olur (MARCO POLO Dizisi).

- Mizah bir yumruktur, kime vuracağı belli olmaz (HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? Filmi).

- Sen unutmak için çok uğraşıyorsun ya bense hiç yaşamadığım bir şeyi hatırlamak istiyorum (KELEBEKLER Filmi).

ŞANLIURFA SİZİ ÇAĞIRIYOR

Peygamberler şehri, Balıklıgöl, Göbeklitepe,

Urfa Kalesi, Harran, yemekleri, tatlıları, fıstığı, biberi...

Şanlıurfa için say say bitmez.

Turizmi geliştirmek

için yoğun çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül salgın sonrası herkesi iline bekliyor.

Bizi de davet etti, sağolsun. Gideriz inşallah.

Kale çevresinde yeni düzenlemeler yapılmış, yeni mağaralar ortaya çıkarılmış.

Gezilecek çok yer ve tadılacak çok lezzet var Urfa’da.

Ben Balıkgöl’de menengiç kahvesi diyorum...

ÇOCUKLAR DA SANAL BEBEK Mİ OLACAK?

Gülmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz.

Geçen pazar Kanal D’de ‘Çok Güzel Hareketler 2’ vardı.

Salgın nedeniyle seyircisiz boş salona oynandı.

Özellikle korona salgınıyla ilgili skeçler muhteşemdi.

Bir anne koronavirüs günlerinde yaşadığı hatıralarını çocuklarına anlattı.

Ayrıca online kız isteme skecine de uzun süre güldüm.

“Çocuklar da sanal bebek mi olacak?”

Yılmaz Erdoğan ve ekibini kutluyorum.

Yeniden en kısa sürede salonlarda buluşmak ümidiyle.