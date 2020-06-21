Antalya heyecanla turistleri bekliyor

Antalya

Gittim, gördüm, beğendim, daha gelemedim.

Niye mi? Antalya güzel ve turizm için fazlasıyla hazır.

Antalya güvenli bir şekilde tüm dünyadan turistleri bekliyor heyecanla.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetlisi olarak Antalya’dayız bir kaç gündür.

Türkiye’nin turizm hazırlıklarının tanıtımı için yapılan ‘Yeniden Keşfet’ etkinliğine katıldım.

50 ülkenin büyükelçisi ve uluslararası basın da var.

Çocuklar da düşünülmüş

Tanıtım turu Antalya dış hatlarda başladı.

Sürekli her yerin temizlendiğine şahit oluyoruz. Birçok yerde el hijyeni için makineler var. Hatta çocuklar için de küçük konulmuş boylarına göre.

Valiz alma yerlerinden pasaportta durma yerine kadar hatta abartılı bir şekilde plan yapılmış.

Tek tek herkesin nerede duracağı belirlenmiş.

Kundu tarafında sahilde güzel bir otele götürülüyoruz.

Girişte hijyen kurallarına uygun bir şekilde karşılanıyoruz.

Ayrıca otelin her tarafından el temizleme jelleri mevcut.

Türkiye dünyaya da örnek olacak Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi’ne geçmiş.

Türkiye’de 400 otel almış sertifikasını.

Açık büfe duruyor, sunuş değişti

Herkesin kafasında açık büfe olayı vardı. Restauranta girince açık büfenin durduğunu ancak sunuşun değiştiğini görüyoruz.

Aslında bu sistem israfın önlenmesi için de böyle gitmeli.

Çünkü kendiniz alınca bazen yiyeceğinizden fazlasını alıyordunuz açık büfede.

Şimdi siz istediğinizi söylüyorsunuz görevliler size yeteri kadar veriyor.

Eskiden tabaklar yemek artıklarıyla dolardı, turda bunu görmedim.

Yemekler de sanki böyle olunca daha kaliteli gibi görünüyor.

Elçiler de beğendi

Tura davetli olan büyükelçilerle dün sabah Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kahvaltı yaparak Türkiye’nin salgın önlemlerini ve turizm için aldığı tedbirleri anlattı.

Bakan Ersoy ile kahvaltı sonrası sohbet ettim. Elçilerin turu nasıl bulduğunu sorduğumda Bakan Ersoy, “elçiler beklentilerimizin üzerinde bulduk Antalya’yı ve hazırlıklarınızı dediler bana” vurgusu yaptı.

Almanya ve Rusya atağı

Almanya ve Rusya turizm açısından önemli iki ülke. Almanya son mesajlarıyla bizi hayal kırıklığına uğrattı.

Turda Alman gazeteciler de vardı. Bakan Ersoy, Alman gazeteciye “Antalya’da güvende misiniz? Ne gördünüz?” diye sorunca yanıtı, “güvendeyiz” oldu.

Önümüzdeki günlerde Almanya’ya ve Rusya’ya özel seferler olabilir. İki ülkeden uzmanlar da davet edildi yapılanları yerinde göstermek için.

Türkiye yaptıklarını anlatıyor ve anlatacak.

Salgın dönemindeki sağlık alanındaki başarıları da yapacaklarının teminatı bence.

Sonuç olarak Türkiye sağlık turizminde ilk 3’te. Demekki Türkiye’ye güveniliyor.

Oteller için de 132 kriter belirlenmiş.

Salgından sonra da bu kriterler azalsa da sürecek ve otellere biraz daha kalite gelecek.

Özetle, Antalya gezimden benim gördüğüm, Türkiye turistleri ağırlamaya fazlasıyla hazır ve heyecanla turistlerin gelmesini bekliyor...