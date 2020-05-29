Antalya-Moskova hattı ve Kremlin’in tavrı

Salgın sonrası için ekonomiyi canlandırma ve turizm seferberliği çalışmaları sürüyor.

Türkiye, turizm için önce ülkelere mektup gönderdi sonra telefon diplomasisi yaptı.

Son olarak da “gelin tedbirlerimizi yerinde görün” mesajları verildi.

Türkiye’ye davet edilecek ülkelerin başında Rusya geliyor.

Geçen yıl 7 milyon Rus turist Türkiye’ye gelmişti. Yani en çok turist Rusya’dan geldi.

Gelen haberler Rus yetkililerin yurt dışında tatile şimdilik soğuk bakması.

Türkiye ise Rus turistlerin Türkiye’ye gelmesi için özel çalışmalar yapıyor.

Özellikle Ruslar Antalya’yı çok seviyor.

Edindiğim bilgiye göre Türkiye, Rus yetkililerinin alınan önlemleri yerinde görmesi için Türkiye’ye davet etmiş.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi, Ulaştırma Bakanlığı ve Rosturizm yetkililerinin Türkiye’de ağırlanması planlanıyor.

Bu listeye farklı turizm şirketlerinin yetkilileri de dahil edilebilir.

Rusya’da hava nasıl?

Türkiye’ye tatile gelme konusunda Rusya’daki havayı Moskova’da yaşayan gazeteci Siyamend Kaçmaz ile konuştum.

Kaçmaz Rusların seyahat etmekten çekindiklerini ancak tatil de yapmak istediklerini söylüyor.

Türkiye’nin salgın ile mücadelesinin ve önlemlerinin Rusya’da takdirle karşılandığını belirten Kaçmaz, ancak Rus yetkililerin yurt dışına gidilmemesi tavsiyesinde bulunduğunu belirtiyor.

Kaçmaz, başka ülkelere tatile giden Ruslar için “döndüğünüzde karantinada kalacaksınız ve bunu kendi paranızla yapacaksınız” uyarısı yapıldığını da dile getiriyor.

Kremlin’in tavrı bu süreçte çok önemli.

Türkiye bu süreçte Rusya yönetimi ile görüşmeleri artıracak gibi gözüküyor.

GERİYE KALANLAR...





Yassıada tarihe gömüldü.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

Adada ‘GERİYE KALANLAR’ bölümü yapılmış.

‘Demokrasi yolunda yaşanan acı deneyimler’.

Fotoğrafına baktım.

O dönemde yargılananlardan kalan valizler.

Sanırım her şeyi fazlasıyla anlatıyor...

Darbelere hayır, yaşasın demokrasi.

Bölge yeniden ısınıyor

Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz. Bölge yeniden ısınıyor.

Fransa, Rusya, ABD, Mısır, Suudi Arabistan, BAE. Suriye’de terör örgütlerinin hareketliliği, Libya’da Hafter’e yurt dışı destekler.

Yani petrolde gözü olanlar ve planları.

Ama görmedikleri bir şey var. Birileri onları gözetliyor.

İHA ve SİHA’larla 24 saat Türkiye gerekeni yapıyor. Ve yapmaya da devam edecek.

Ne seyrettik ne gördük

Geçen hafta sokağa çıkma kısıtlaması uzundu.Seyredilenler fazlalaştı tabiiki. Benim izlediklerim ve gördüklerimden bazıları şöyle:

- Bu, kazanma ya da kaybetme meselesi değil. Bu bir risk meselesidir.

- Sevgili Baba, dürüst bir adamın korkacağı hiçbir şey yoktur derdin hep. Ben de korkmamak için elimden geleni yapıyorum. (SIKIYSA YAKALA Filmi)

- Bazen hiçbir şey söylememek, çok şey söylemektir.

- Dümenin başına geçmeden önce kürek çekmeyi öğrenmelisin. (HOUSE OF CARDS Dizisi)

- Portakalların çiçek açtığı toprakları bilir misin? Sonradan limon çıkıyor hani. (IL PROCESSO Dizisi)

- Kim olduğumuz ve hayatta kalmak için kim olmamız gerektiği farklı şeyler. (THE 100 Dizisi)