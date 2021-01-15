Salgın ile ilgili aşılanma başladı.

Normal hayata dönmek için aşı şart.

Salgının bitmesi için en az yüzde 60 aşılanma gerekiyor.

Ama aşı olunca da her şey bitmeyecek.

Yine maske takılacak. Yine mesafe yine hijyen.

İlk aşıdan itibaren 30-45 gün sonra kişinin korunma sağlanacağını da unutmayalım.

Ayrıca aşı olan korunabilecek ama bulaştırma yine yapabilecek.

O yüzden bir müddet daha salgın ile mücadeleye devam.

Konuştuğum Bilim Kurulu üyeleri aşılamalar istenilen gibi giderse yaza rahatlamanın olabileceğinin altını çiziyor.

O yüzden ‘aşı zamanı ve haydi büyükler aşıya’ diyoruz...



Nasıl grip aşısı oldum?



Birçok kişinin aklında ‘ben ne zaman aşı olacağım?’ sorusu var.

Ben de aşılanma başlayınca e-nabız uygulamasına girdim.

Aşı durumuma baktım.

İlk açınca sayfanın üstünde grip aşısı sırasının bana geldiği ve aile hekimime başvurmam gerektiği uyarısı aldım.

Kovid ada böyle olursa e-nabıza bakarak hemen göreceğiz demek ki.

Başarılı bir uygulama olmuş.

Aile hekimime gittim ve reçete yazıldı.

Eczaneden aşıyı almam ve tekrar aile hekimime gelerek aşının vurulabileceği belirtildi. Ama eczanelerde sanırım bu hafta grip aşısı sıkıntısı varmış.

5 eczaneden ‘depolar da bile yok’ yanıtı aldım.

Bulmam biraz zor oldu.

Ama dün aşımı oldum...



Ümit Besen’in reklamı neden bitti?



Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz günlerde Boron bulaşık deterjanının tanıtımını yapmış ve toplantıda Ümit Besen’in yer aldığı reklam filmi ilk olarak gösterilmişti.

Reklam güzeldi.

Bir dönemin çok iyi bildiği ‘nikah masası’ şarkısını Ümit Besen gülümseten bir tarz ile Boron bulaşık deterjanı için söylemişti.

‘Geç artık Boron’a geç biran önce’ diyordu.

Televizyonlarda da reklam gösterilmiş ve ilgi çekmişti.

Ancak devlet destekli olan bor ürünlerine yönelik reklam 1 hafta gösterimde kalmamış.

Nedeni ise rakiplerin yayından kalkması için başvurması.

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ile yaptığım sohbette öğrendim.

Enerji Bakanlığı’nın desteklediği Bor ürünleri için başka bir bakanlığa itiraz edilmiş ve reklama yayın yasağı gelmiş.

Duyunca şaşırdım.

Çok stratejik bir maden olan Bor ürünlerine destek olmak gerekiyor.

Bizdeki lityumun saflığı yüzde 99,9



Geçtiğimiz günlerde yerli arabada kullanılacak batarya için önemli olan lityum üretim tesisi açılmıştı.

Bizdeki lityumun kalitesi çok iyiymiş. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer anlattı.

Keleşer, “bizim lityumun saflığı yüzde 99,9 çıktı” dedi.

TÜBİTAK Türkiye’deki lityumun kalitesini incelemiş ve hatta gönderilen lityum örneğinden düğme pil bile yapmış.

Yerli arabanın bataryasında kullanılacak lityum için açılan üretim tesislerinde yılda 600-700 tonluk üretim hedefleniyormuş.



Çocuklara güvenli internet eğitimi



Çocukların çok beğendiği Rafadan Tayfa şimdi de Dijital Tayfa oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin katkılarıyla hazırlanan Dijital Tayfa, internetin doğru ve güvenli kullanımını, dijital teknolojiyi ve dünyayı, internet bağımlılığını, sanal zorbalığı, yapay zekayı, oltalama konularını çocuklara eğlenceli bir şekilde anlatacak. Yerli çizgi filmin yapımcısı İsmail Fidan, ilk bölümlerin büyük ses getirdiğini ve çocukların çok beğendiğini söyledi.

Fidan, dijital dünyayı ve tehlikelerini çocuklara eğlenceli olarak anlatacaklarını vurguladı.