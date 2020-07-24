Ayasofya, Ege ve Yunanistan’ın yüzsüzlüğü

Bugün İstanbul ve Türkiye için tarihi bir gün.

Ayasofya Camisi ibadete açılıyor.

Yunanistan yine oyunlar peşinde.

Akdeniz ve doğal kaynaklarla ilgili yaptıkları oyunlar yetmemiş şimdi de Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasını eleştiriyormuş.

Yunanistan, Avrupa içinde başkentinde cami olmayan tek ülke.

Yani 300 bin Müslüman olan Atina’da cami yok.

Aslında cami var da Yunanlılar kapatmış ya da ibadet dışında başka alanlarda kullanıyor camiler.

Özetle Yunanistan’ın Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması eleştirmesi büyük yüzsüzlük sanırım.

İstanbul’da kilise de var sinagog da var.

Edindiğim bilgi Atina’da cami olmaması ve Avrupa’daki camilerle ilgili Türkiye önümüzdeki günlerde bir atak yapacak.

Türkiye’nin atağı sadece bu olmayacak.

Ege Denizi ile ilgili de önemli bir adım atılacak.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklı hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde Oruç Reis araştırma gemisinin sismik araştırma faaliyetinde bulunması nedeniyle anlamsız tepki gösteren Yunanistan’ı Önümüzdeki günlerde zor günler bekliyor...

1920 yılında Yunanlılar nereyi yakmış?

Geçtiğimiz günlerdeki Bursa ziyaretimde İznik Ayasofya Camisi’ne gittim.

1331 yılında Orhan Gazi İznik’i fethedince kilise, minare ve mihrap eklenerek camiye dönüştürülmüş.

Sonrasında deprem yaşamış olan Ayasofya’yı Mimar Sinan tamir etmiş, yenilemiş.

1920 yılında ise Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılmış. Bir dönem, içi harabe olarak kalmış.

2011 yılında tekrar cami olarak kullanılmaya başlanan İznik Ayasofya’nın ortasına tahta zemin konulmuş ve kırmızı halı serilmiş.

Ziyaretçiler bu alana girmeden caminin içinde tur atabiliyor.

Yani hem ibadete hem de ziyarete açık. Turistler büyük ilgi gösteriyor.

1331 öncesi kilise olan bu yapı Hıristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı bir yer olarak da biliniyor.

O zamana kadar kiliselerde yasak olan freskin yani duvar resimlerinin bu yapıda 787 yılında toplanan piskoposlar tarafından serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Kazan’daki 15 Temmuz müzesine gidin

15 Temmuz gecesindeki darbeye direnişleri nedeniyle kahraman unvanı alan Kazan’daki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi mutlaka ziyaret edilmeli.

Ben müzeyi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ev sahipliğinde dolaştım.

O hain darbe girişimini unutmamak ve yaşananları görmek için gidilmeli.

Müzede dakika dakika yaşananlar anlatılıyor.

Şehitlerin fotoğrafları ve özel eşyaları da müzede yer alıyor. Bir şehidin futbol ayakkabısı bir şehidin tespihi.

Ayrıca gaziler kendi sesleriyle yaşadıklarını anlatıyor.

Hangi bakan sabah 08.00’de şantiyede?

Bakanlar farklı illerde farklı saatlerde programlara katılıyor.

Bir Bakan geçtiğimiz günlerde sabah 08.00’de Kahramankazan’da şantiye denetlemiş.

Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmalarını izlemiş.

Bu isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Tabi Bakanı sabah 08.00’de ilçenin Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile şantiyede görenler şaşırmış ilk önce.

O gün şantiyede “erken kalkan yol alır” esprileri yapılmış...