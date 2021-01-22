Biden geçmişten ders çıkarabilecek mi?

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden yemin etti ve görevine başladı.

Türk Amerikan ilişkileri hep zikzaklar şeklinde gitmiştir. Bir iyi, bir kötü.

Zaman zaman gerginlikler olmuş liderlerin devreye girmesiyle belli bir çizgiye çekilmiştir.

Şimdi gözler Biden’ın Türkiye ve Ortadoğu başta olmak üzere bölge politikasına çevrilecek.

Biden geçmişten ders çıkaracak mı yoksa aynı yanlışlara devam mı edilecek?

Biden’ın Başkan olmasının ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyeceğini TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’a sordum. Kılıç şunları söyledi:

“Ümit ediyorum ki Sayın Biden, Sayın Obama’nın özellikle ikinci döneminde yapmış olduğu uluslararası siyaset ve güvenlik politikaları gibi konulardaki hatalardan ders çıkartmıştır. Çünkü bugün bölgemizdeki bir takım önemli sorunların temeli oraya dayanıyor. Aynı yanlışları ümit ederiz ki yapmaz. Yapar ise dünya 2016’daki dünya değil Türkiye’de 2016’daki Türkiye değil. Alışılagelmiş doktrinler üzerinden yürümeye kalkarsa o zaman sıkıntı yaşarız. Niye? 2000’lerin 1990’ların 1980’lerin dünya gerçekleriyle bugünküler aynı değil. Dünya gerçeklerine göre hareket etmelidir.”

Bu cümleler altı çizilecek ve tekrar tekrar okunması gereken mesajlar.

Biden yemin ederken yapılan törende ‘ittifaklarımızı onaracak, dünya ile daha yakın ilişkiler kuracağız’ mesajı verdi.

Bakalım Biden yeni dönemde neler yapacak?

‘Sözde’ tartışmaları iki ülkenin ilişkilerini iyiye götürmez.

Amerika’nın stratejik ortaklık için daha çok çaba ve bunu göstermesi gerekiyor.

Trump ne yapacak?

Trump’ın gelişi gibi gidişi de olay oldu.

Eski Başkan görev süresince çok tartışıldı ama sonuçları kabul etmeyip giderken söylediği sözler de çok konuşulacak: ‘Bir şekilde geri döneceğim.’

Bakalım önümüzdeki günlerde Trump neler yapacak?

Şimdiden görünen, geri çekilmeyecek, bir oluşum başlatacak.

Kongre basma krizinin ardından Amerika yeni tartışmaların içine çekilebilir gibi gözüküyor.

Ruh sağlığımız nasıl?

Salgın ister istemez ruh sağlığımızı bozuyor.

Eskisi gibi davranamamak, sosyalleşememek, bir yerlerde toplu sohbetlere katılamamak insanı etkiliyor.

Yasaklar sürüyor ve rakamlar düşüyor ama ruh sağlığımızı da unutmayalım.

Biran önce normalleşmek, eski günlere dönmek için herkes elinden geleni yapmalı.

Aşılama arttıkça, kurallara uyuldukça yine o maskesiz günlerin geleceğini düşünüyorum.

Uzmanlar her şey yolunda giderse normalleşmenin yazı bulabileceğini söylüyor.

Umarım daha erken olur.

Daha erken hayat için aşılanma oranının da artması gerekiyor.

Aşılar ne durumda?

Herkesin gözü normal hayatta. Aşılamada hızlıyız. 1 milyonu geçtik. Gözler yeni aşıların gelmesinde.

Bu haftaki temaslarımda en çok aldığım sorular ve konuşulan konular şöyle:

- Maskesiz günler ne zaman gelecek?

- Aşıların devamı ne zaman gelecek?

- Herkes aşı olabilecek mi?

- Kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?

- Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman bitecek?