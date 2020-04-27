Bir Tunceli hikâyesi! Yardım eli dağ köylerine kadar gidiyor

90 bin nüfuslu Tunceli’de 9 koronavirüs vakası olmuş. 8 kişi iyileşmiş. 1 kişinin tedavisi sürüyor. Tunceli sokağa çıkma kısıtlamalarına gönüllü katılmış ve evde kal çağrılarına titizlikle uyulmuş.

Tunceli Valiliği de vatandaştan gelen her çağrıya yanıt vermiş ve en uzak dağ köylerine kadar devletin yardım eli uzanmış. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile yaptıklarını konuştuk...

Tunceli denince bir süre önce terör akla gelirdi.

Geçmişte 2-3 kere gittiğim Tunceli’de güvenlik nedeniyle bir kaç saat kalıp dönmüştüm.

Şimdi çok farklı olmuş Tunceli.

Devletin yaptığı hizmetlerle batıda olan birçok olanaklardan faydalanan Tunceli’nin ayrıca muhteşem bir doğası var.

90 bin nüfuslu Tunceli’de 9 koronavirüs vakası olmuş. 8 kişi iyileşmiş. 1 kişinin tedavisi sürüyor. Tunceli büyük şehir olmamasına rağmen sokağa çıkma kısıtlamalarına gönüllü katılmış ve evde kal çağrılarına uyulmuş. Tunceli Valiliği de vatandaştan gelen her çağrıya yanıt vermiş ve en uzak dağ köylerine kadar devletin yardım eli uzanmış.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile salgın döneminde yaptıklarını konuştuk. Vali Sonel, “Bir süre önce terörle anılan Tunceli artık huzur şehri, turizm şehri, tatil şehri. Devletimizin şefkat elini salgın günlerinde de en uzak dağ köylerine kadar götürdük. Devlet olarak her yerdeyiz. Tunceliler de çağrılarımıza kulak verdi ve evde kaldı. Ayrıca yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini de anında karşılıyoruz. Fidan dikiyoruz, ev temizliyoruz, saz çalıyoruz, odun kesiyoruz” dedi.

Vali Sonel Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

TUNCELİ GÖNÜLLÜ UYDU

30 büyükşehirdeki hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına biz de Tunceli olarak gönüllü uyduk. Evlerimizde kalalım dedik Tuncelili hemşerilerimize. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadılar. Son iki hafta sonu gayet güzel oldu Tunceli’de. Vatandaşlarımız duyarlılık gösterdi ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadılar. Salgın ilk görüldüğünden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biz Tunceli ailesi olarak hep beraber bu işin üstesinden gelmeye çalıştık.

EVLERE TEK TEK GİDİYORUZ

Tunceli Vefa Sosyal Destek Grupları, Merkez ve 7 İlçemizde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizin evlerine giderek isteklerini yerine getiriyor. Devletimizin şefkatini ve merhametini göstermeye çalışıyorlar. Şu ana kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda 2 bin 471 kıymetli büyüğümüzün istekleri evlerine gidilerek yerine getirildi. SYDV’lerce tespit edilen 6 bin 558 vatandaşımızın da evlerine jandarma, Emniyet, PTT ve SYDV görevlilerimizle gidilerek sosyal yardım evlerinde teslim edildi.

FiDAN DiKTiK, ODUN KIRDIK, ELBiSE ALDIK

İlginç istekler geliyor vatandaşlarımızdan. Batman Köyümüzde yaşayan 88 yaşındaki Sakine Ninemiz 156’yı arayarak ‘bahçeme fidan dikmek istiyorum’ talebinde bulundu. Fidanını aldık ve kahraman jandarmamız Sakine Ninemizin bahçesine fidanlarını dikti. Üç evladını yitiren ve tek başına yıllarca hayata tutunan Emine Çapın Ninemizin isteği üzerine ise odunları kırılıp sobasının kovasını hazırladık. 5 yaşındaki Bahar kardeşimizin ise mahalle bekçilerinden istediği kırmızı güzel bir elbise talebini yerine getirdik.

DAĞ KÖYLERİNE ŞEFKAT ELİ

En ücra dağ köylerine kadar gidiyoruz. Huzur olunca Tunceli’de en uzak köye gitmekte sorun değil. Bu çok önemli. En uzak dağ köylerine kadar Allah çok şükür şuanda gidiyoruz. Devlet olarak oradayız. Her yerdeyiz. Devletimizin şefkatini, merhametini en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar gösteriyoruz. Annemize babamıza nasıl davranılmasını istiyorsak aynı şekilde biz de vatandaşlarımıza o şekilde davranıyoruz. İstekleri anında uzaklığına bakılmadan yerine getiriliyor.

Köpeklere mama verdik, tablet aldık

EBA TV üzerinden derslerini takip etmek maksadıyla tablet talebinde bulunan 7. Sınıf öğrencisi Melisa Laçin’e tablet alarak ders çalışması için gerekli ortam sağladık.

Yeni Mahallede ikamet eden 70 yaşındaki Fındık ve Kemal Şerefoğlu çiftinin sokak hayvanlarına mama talebi sonrası sokaktaki canlılarımızın beslenmesi için özel olarak ekip kurduk. Sokaktaki canlılarımızda Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından besleniyor sürekli. Hem sokak hayvanlarına hem de karda kışta yiyecek bulamayan yaban hayatına sahip çıkıyoruz.

Ev temizlik ekibi kurduk

Baturalp isimli çocuğumuz kumbarasında para biriktiriyor polis kıyafeti almak için. Fakat harçlığını ‘biz bize yeteriz Türkiye’ kampanyası için gönderiyor. Çocuğumuz o güzelliği yapınca biz de polis kıyafetini aldık, giydirdik.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için ayrıca evde temizlik uygulaması için özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekibimiz vatandaşlarımızın ev temizliğini ve kişisel bakımlarını da yapıyor.

ÇİÇEKLİ KAHVALTILAR

Yine kıymetli 65 yaş üstü büyüklerimize özel olarak hazırlanan çiçekli kahvaltı tabakları verdik. Akşam yemeği için de pizza çalışmamız devam ediyor. Munzur Dağlarında yöresel organik gulik otu çıkar. Her derde devadır. Yaşlılarımızın isteği üzerine biz gulik otundan yemek yaptırarak çiçeklerle dağıttık. Şuanda leylak vakti Tunceli’de. Mis kokularla evlere yemekleri dağıttık. Gönül aldık.

23 Nisan’ı coşkuyla kutladık

23 Nisan’a özel çalışmalar yaptık. Resimler, şiirler, armağanlar, şarkılar, türküler. Hep birlikte 23 Nisan’ı coşkuyla kutladık. Öğrencilerimize için dünya ve Türk edebiyatından hazırlattığımız özel kitaplarımızı armağan ediyoruz, evlerine kadar gönderiyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimize çok önem veriyoruz. Tunceli’de havaalanı olmamasına rağmen 2 bin 719 öğrencimizi uçaklarla İstanbul’a gönderdik geçmiş günlerde. Bu süreçte ise evde kalarak aileleriyle birlikte hoşça vakit geçiriyorlar.

TERÖR ŞEHRİNDEN TATİL ŞEHRİNE

Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin terörle mücadeledeki başarıları ve operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi. Tunceli artık turizm şehri, tatil şehri. Ama bu koronavirüs salgını hem dünyada hem Türkiye’de çok ciddi durum teşkil etti. Bununla ilgili Tunceli olarak biz de her türlü hazırlığımızı yaptık. Alınan kararları uygulamaya devam ediyoruz. Sabırlı olalım ve hep beraber evde kalalım. Tedbirlere uyalım. Devlet ve millet hep birlikte bu kronavirüsü yeneceğiz inşallah. Yeter ki alınan kurallara uyalım...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OTEL TAHSİSİ

120 yataklı Pertek Termal Otel ve 70 yataklı Munzur Doğa Oteli de sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak tahsis edildi. OSB’de Valiliğimiz desteği ile kurulan Peri Tekstil Fabrikasında 200 bin maske üretilerek ücretsiz Tunceli genelinde kurumlara ve vatandaşlarımıza dağıtıldı. İş insanlarımız da gıda kolisi ve yemek desteği veriyor ihtiyaç sahipleri için.

9 vakanın 8’i iyileşti

Tunceli ailesi olarak da yapmış olduğumuz uygulamalara ve alınan kararlara uyuluyor. 9 pozitif vakamız çıktı. Çok şükür pozitif vakamızın 8’i iyileşerek taburcu oldu. Şuanda 1 pozitif vakamız tedavi ediliyor. Nüfusumuz 90 bin.