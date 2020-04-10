Çiftçiye hazine arazisinde kirasız ekim

Koronavirüs nedeniyle kritik günler yaşandığı bugünlerde hem çiftçiye destek hem de üretimi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı proje üstüne proje hayata geçiriyor.

Tohumun yüzde 75’ini çiftçiye hibe olarak verme projesini 21 ilde başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı şimdi de atıl durumda olan, kullanılmayan ve tarıma uygun hazine arazilerini çiftçilere, yazlık ekime uygun stratejik bitkilere yönelik örnek amaçlı ekim için kira ve ecrimisil bedeli alınmadan kullandıracak.

Pilot uygulama olarak belli illerde başlayacak projede; hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yazlık ekime uygun yem bitkiler başta olmak üzere stratejik ürünlerin ekimi için çiftçilere devlet arazilerinde kira bedeli alınmadan ekim izni verilecek. Arazileri kullanmada kadın ve genç çiftçiler daha avantajlı olacak. Pilot uygulama başarıya ulaşırsa tüm Türkiye genelinde de uygulanacak.

Bakan Milliyet’e açıkladı

Projeyi Milliyet’e açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kullanılmayan ve tarıma uygun hazine arazilerinin çiftçilere, kira bedeli ve ecrimisil bedeli alınmadan kullandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

21 ilde başlanan çiftçiye yüzde 75 tohum hibe verilmesi projesine büyük destek geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, bunun genişletilmesi ile ilgili de neler yapılacağına bakıldığını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli yeni proje olarak kullanılmayan hazine arazileriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Başlangıçta 9 milyon metre kare bir alan tahsis ettiler. İllerle de konuştuk, özel bir çalışma yapıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde biz bunların bizim üzerimizden kira bedeli ve ecrimisil bedeli alınmadan tahsisi yolunda gerekli tedbirleri alacağız. Yakında başlatıyoruz. Aşama aşama devam edecek” dedi.

Hangi ürünler ekilecek?

Pakdemirli hangi ürünlerin ekileceği ile ilgili de şunları kaydetti:

“Öncelik hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yazlık ekime uygun yem bitkileri başta olmak üzere stratejik ürünlerin ekimi için araziler kullanılacak. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin gözetim ve kontrolünde yapılacak. Atıl araziler tohumla buluşarak tarımsal hasıla artırılacak ve milli ekonomiye katkı sağlayacak. Bu pilot çalışmanın sonuçları doğrultusunda başarıya ulaşması durumunda ülke genelinde de yaygınlaştırılarak. 1 metre kare boş kalmayacak şekilde tohum toprakla buluşturulacak. Hem çiftçi kazanacak hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak.”

Kriterler ne olacak?

Pilot illerde başlanacak projede aynı parsele birden fazla çiftçi müracaat ederse ekim için belirli kriterler olacak.

Bu kriterlerin ne olacağı ile ilgili de Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

“Başvuranlar için bir puanlama sistemi olacak. Yani bir kişinin o köyde ikamet ediyor olması, hangi ürünü ektiği, üretilen ürün arz açığı olup olmadığı puanlama sistemini etkileyecek. Kadın ve genç çiftçi ise daha yüksek puan alacak. Kendi köyünde ikamet etmesi de artı puan olacak. Ziraat Mühendisi başvurursa daha yüksek puanı olacak.”

Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı proje boş duran ve verimli olan hazine arazilerinin ekonomiye katkısını sağlayacak.

Projenin en önemli noktalarında birisi de kadın ve genç çiftçiye öncelik verilecek olması.

Bu proje köyünde çiftçilik yapan ve işini büyütmek isteyenlere de imkan tanıyor.

Üretimin artmasının hayati önemli olduğu bugünlerde çiftçilerimiz kira bedeli ödemeden devlet arazisinde ekim yaparak bu zor günlerde aile ekonomisine katkı sağlayacak...