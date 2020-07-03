Erdoğan BM’den dünyaya nasıl seslenecek?

Salgın nedeniyle BM Genel Kurulu Mart ayından beri toplanamıyor.

Her sene Eylül ayında Genel Kurul salonunda yapılan liderler zirvesinin bu sene nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu.

Önce Genel Kurul salonu kullanılmadan videokonferans sistemiyle yapılması planlandı.

Ama BM Genel Kurul Başkanlığına yeni seçilen Volkan Bozkır buna itiraz etti.

Bozkır BM Genel Kurul Salonu’nda her ülkenin bir temsilcisi olmasını ve liderlerin fiziki katılımı olmadan dev ekranlardan konuşmaların verilmesini önerdi ve kabul ettirdi.

Böylece liderler yine BM Genel Kurulu’ndan dünyaya mesajlarını verecek.

Liderlerin mesajları dünyaya canlı yayınlanacak ve Genel Kurul salonunda her ülkenin temsilcisi tarafından da dinlenecek.

Böyle 5 tane zirve toplantısı olacak.

Bozkır bu liderler zirvelerini Genel Kurul’dan yönetecek ve konuşmalar öncesinde ülke başkanlarını anons edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm liderler gibi bu sene dünyaya BM’den mesajlarını böyle verecek.

Bu senenin liderler zirvesinin en önemli mesajları, salgın ile mücadele, salgın sonrası yeni dünya düzeni, Libya ve Suriye olacak.

Bozkır ise BM çalışmaları için ABD’ye Ağustos ayında gidecek.

Maarif uzaktan eğitimde dünyaya örnek oldu

Salgınla mücadelede başarılı bir süreç geçiren Türkiye, uzaktan eğitimde de dünyaya örnek oldu.

67 ülkede 332 eğitim kurumu ile faaliyet gösteren Maarif Vakfı, salgınla beraber uzaktan eğitim programını hayata geçirdi.

Ayrıca Maarif Vakfı, Afganistan başta olmak üzere bir çok ülkenin Milli Eğitim Bakanlıklarına da uzaktan eğitim desteği verdi.

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile dünyaya örnek olan uzaktan eğitimi konuştum. Akgün, “Vakfımız pandemi krizini birçok uluslararası kurumdan daha hazırlıklı bir şekilde yönetti. Faaliyet gösterilen ülkelerin alt yapısına uygun olacak şekilde Vakfımız bu süreçte 12 farklı uygulama ile bütün eğitim kurumlarında senkron, asenkron ve hibrit yöntemlerle öğrencilerine uzaktan eğitim hizmeti verdi. Vakfımızca hazırlanan ‘Aile Rehberi, Evde Öğrenme Aktiviteleri’ faaliyetini öğrencilerimize ve velilerimize uyguladık. Ayrıca bazı ülkelerde, o ülkelerin Eğitim Bakanlıklarına da uzaktan eğitim desteği sağladık. Örneğin Afganistan’da hem kendi 44 okulumuzda uzaktan eğitim uyguladık, hem de Afganistan Eğitim Bakanlığına senkron ve asenkron uzaktan eğitim alt yapımızla destek verdik” dedi.

İnsanlık dışı alçak saldırı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’ın 4. çocukları oldu.

Hoşgeldin Hamza Salih.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. torun sevinci yaşadı.

Erdoğan ve Albayrak ailelerini tebrik ediyorum.

Albayrak ailesine yönelik yapılan insanlık dışı, ahlak dışı mesajları lanetliyorum.

Böyle alçak saldırıyı kınıyorum...

‘SUÇ VE CEZA’ mesajları

Dostoyevski’nin ‘SUÇ VE CEZA’ romanı her okuyuşta farklı yerlere götürür insanı.

Dünya klasikleri arasındaki eseri salgın günlerinde tekrar okuyunca şu mesajlar çıktı:

- Kendinden geçmek, her şeyi unutmak, sonra uyanıp yeni bir yaşama başlamak istiyordu şu anda.

- Ne çok şey önemini yitirmişti birden bire. Ve ne çok yeni ve önemli şey ortaya çıkmıştı.

- Her şeyin geçilmesi tehlikeli olan bir sınırı vardır. Bu sınır bir aşıldı mı artık geriye dönüş yoktur.

- Kendisini çevreleyen bu yeni ortamda, hiç kuşkusuz pek çok şeyin farkında değildi; aslında hiç bir şeyi fark etmek istediği de yoktu...