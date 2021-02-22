Maarif Vakfı Başkanı Akgün Milliyet’e konuştu: Türkçe’ye inanılmaz bir ilgi var

Türkçe’ye ve Türk dizilerine ilginin inanılmaz arttığını belirten Birol Akgün, “Her ülkede Türkçe öğrenmek isteyen var. Dünyanın neresine giderseniz gidin herkes 3-5 kelime Türkçe size ‘merhaba, nasılsın, günaydın’ demeyi öğreniyor” diyor...





FETÖ’nün Türkiye’nin adını kullanarak oluşturduğu yurt dışı yapılanmasının eğitim ayağıyla mücadele için kurulan Maarif Vakfı, dünyada Türkçe’ye olan ilgiyi artırdı. 43 ülkede bulunan 338 okul, 1 üniversite ve 14 eğitim merkezinde toplam 41 bin 559 öğrencisi olan Maarif Vakfı, küresel eğitim markası oldu. Yurtdışındaki okullarda mezunlarla birlikte yaklaşık 48 bin öğrenci Türkçe ile tanıştı. ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla seferberlik ilan eden Türkiye, 2021 yılını da ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak duyurdu.









Dünyadaki Türkçe’ye ve Türk dizilerine olan ilgiyi dünyanın bir çok bölgesinde Türk okulları açan Maarif Vakfı’nın Başkanı Birol Akgün ile konuştuk. Türkçe’ye ve Türk dizilerine ilginin inanılmaz arttığını belirten Akgün, “her ülkede Türkçe öğrenmek isteyen var. Dünyanın neresine giderseniz gidin herkes 3-5 kelime Türkçe size ‘merhaba, nasılsın, günaydın’ demeyi öğreniyor. Ben Arjantin’de Tunus’ta Arap dünyasında bunu gördüm. Kolombiya’da kahvelerde sürekli Türk dizileri izleniyor.



Bu sadece bir iddia değil bir ihtiyaç haline geldi. Biz de özellikle okullarımızda bu konuda Türkiye adına öncü olduk ve Türkçe’nin öğretilmesinde önemli bir rol üstlendik” dedi. Akgün Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:



Standartlara uygun öğretim



Türkçe eğitimini okullarınızda nasıl veriyorsunuz?



Maarif Vakfı olarak özellikle okulumuzun bulunduğu her yerde Türkçe’nin öğretilmesi bizim en önemli ve öncelikli konularımızdan birisi. İyi bir matematik eğitiminin iyi bir fen eğitiminin yanında çocuklarımıza mutlaka dili de öğretmemiz lazım. Burada çok ciddi bir müfredat eksikliği vardı. Çünkü Türkiye’nin birikimi yetişkinlere yönelik Türkçe’nin öğretilmesine yönelik bir müfredat oluşmuş. Ama örgün eğitim içerisinde ana okulundan lise sona kadar olan sınıflarda eğitimde Türkçe’nin her hafta 4 saat olmak üzere çocuklara yönelik bir müfredat yoktu. Örgün eğitim sürecinde Maarif Vakfı’nın bu anlamda Avrupa dil standartları çerçevesine uygun olarak Maarif Okullarında liseyi bitiren bir öğrencimizin B2 düzeyinde Türkçeyi öğrenebileceği bir müfredat oluşturup Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na da sunduk ve resmi onayını aldık. Gerek yurtdışındaki Maarif Okullarında gerek Türkiye’deki Millî Eğitim Bakanlığı üzerinden yürütülen mültecilere Türkçe’nin öğretilmesi konusundaki temel müfredat Maarif Vakfı tarafından hazırlandı.











Dünyanın her yerinde Türkçe



Bu sene Türkçe yılı ilan edildi. ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla seferberlik başlatıldı. Türkçe’ye ilgili nasıl yurtdışında?



Türkçe’ye ilgi inanılmaz ve her anlamda arttı. Gerek Türkiye’nin yurtdışında artan görünürlüğü, iş aleminin etkisi, dizilerin etkisi çok önemli oldu. Sosyal medyadan da Türkiye’yi yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla dünyanın neresine giderseniz gidin herkes 3-5 kelime Türkçe size ‘merhaba, nasılsın, günaydın’ demeyi öğreniyor. Ben Arjantin’de Tunus’ta Arap dünyasında bunu gördüm. Kolombiya’da kahvede Türk dizileri izleniyor. Bu sadece bir iddia değil bir ihtiyaç haline geldi. Biz de özellikle okullarımızda bu konuda Türkiye adına öncü olduk ve Türkçe’nin öğretilmesinde önemli bir rol üstlendik. Öğretirken esasen bizim en önemli ayrıcalığımız bir dil öğretmek aynı zamanda o ülkenin tarihini kültürüne de öğretmek demek. Bu sene ayrıca Yunus Emre yılı. Yunus Emre için Türkçe’nin kuzu dişi derler. Hangi şiiri okursanız okuyun zevk alırsınız. Türkçe öğretirken biz Dede Korkut hikayelerinden Yunus Emre’den çok ciddi şekilde faydalanıyoruz. Türkçe’nin tarihini, Türkiye’nin tarihini, kültürünü ders kitaplarında dünyaya anlatmış oluyoruz. Bu anlamda bizim en önemli özelliğimiz Türkiye’ye özgün kültür ve tarihine uygun bir dil eğitim müfredatı geliştirmektir. Maarif Vakfı olarak bununla iftihar ediyoruz.



Öğretmenler Türkiye’den

Türkçe öğretmenleri Türkiye’den mi gidiyor?



Dünyanın dört bir tarafında görev yapan 7 bini aşkın çalışanı ile hatırı sayılır bir insan kaynağını barındıran Vakfımız, Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olmuştur. Kapsayıcı bir eğitim modeli ile küresel gelişmeleri takip edebilen, donanımlı ve küresel düzeyde iddiası olan; millî değerlerini öğrenmiş ve özümsemiş, yerel kültürünün ve geleneklerinin farkında; Türkiye’yi doğru kaynaklardan öğrenmiş ve Türkiye’ye müzahir yeni nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Vakfın eğitim kurumlarında görev yapan Türkçe öğretmenleri, Türkiye’den gönderiliyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenler Maarif Okullarında görev yapmaya hak kazanmaktadır. Maarif Eğitim Kurumlarında Türkçe derslerinde kullanılması amacıyla ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’ hazırlandı.

Türk dizilerine talep var



Türk dizilerine talepler nasıl yurtdışında?

Dünyanın her yerinde Türk dizilerine çok ciddi şekilde talep var. Otantik dizi arıyor izleyici sosyal medyada. Bunu fark ettiği için bazı gruplar kendilerini Türkçe dizi yapmak zorunda hissetti. Bu konuda açık ihtiyaç var. Çünkü Türkiye sıradan bir ülke değil. Artık dünyada söz söyleyebilen bir ülke haline geldi. Çünkü özgün bir şeyler söylüyor Türkiye. Bizim farkımız Türkiye olarak dünya siyasetinde ve temsil ettiğimiz sosya ekonomi siyasi anlamda da daha özgün duruşumuz var. Bu dizilere de yansıyor. TRT ve özel televizyonların dizileri var beğenilen. Bugün dünyada Amerika’dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülke Türkiye. Maddi olarak bunun karşılığı var ama en çok önemli olan da kültürel etkileşim.



Örnek olduk



Salgın döneminde uzaktan eğitim mi verdiniz?



Vakfımız pandemi krizini birçok uluslararası kurumdan daha hazırlıklı bir şekilde yönetti. Faaliyet gösterilen ülkelerin alt yapısına uygun olarak, 12 farklı uygulama ile bütün eğitim kurumlarında senkron, asenkron ve hibrit yöntemlerle uzaktan eğitim verdi. Vakfımızca hazırlanan ‘Aile Rehberi, Evde Öğrenme Aktiviteleri’ faaliyetini uyguladık. Bazı ülkelerde, de uzaktan eğitim desteği sağladık.