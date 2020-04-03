Rehavet yok dayanışma çok

Dünya koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor.

Türkiye hem kendi mücadelesini veriyor hem de dünyaya yardım yapıyor, örnek oluyor.

İtalya ve İspanya’ya gönderilen yardımların üzerindeki Mevlana’nın sözleri umut aşılamak için çok anlamlıydı: Karanlığın ardında nice güneşler var...

Her şey umuttur.

Umutsuzluğa ve rehavete kapılmadan mücadeleye, dayanışmaya devam.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a, vatandaşın devletin aldığı tedbirlere uyma durumunu sordum.

Altun, birlik ve beraberlik içinde dayanışmanın güçlü tutulduğunu söyledi.

Altun şunları kaydetti:

“Milletimiz, devletin aldığı kararları doğrudan uyguluyor. Elbette bu süreçte gerek sosyal medyada gerek geleneksel medyada birçok kez dezen-formasyonla karşılaşıyoruz. Ancak milletimiz bu dezenformasyon karşısında da her zaman olduğu gibi yetkililerin açıklamalarını takip ederek ve devletimizin koyduğu tedbirleri uygulamaya gayret göstererek var gücüyle mücadeleye katılıyor. Gelinen noktada milletimizle birlikte rehavete kapılmadan, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tutuyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız, dolayısıyla buna karşı mücadeleye ayak uydurmak da kolay olmayabilir. Yıllardır geliştirdiğimiz alışkanlıklarımız var. Bunlardan kolay vazgeçemiyor insanlar. Ancak olayın ciddiyetinin de artık farkındayız toplum olarak. Dolayısıyla büyük ölçüde kurallara uyulduğunu görüyoruz.”

Virüs yürümüyor biz yürüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her fırsatta ‘izalosyon, sosyal mesafe ve temassızlık’ diyor.

‘Herkes kendini şüpheli görüp izole etsin’ diyor.

Niye mi?

Çünkü virüs dünyada hızla yayılıyor.

İzole olmayan insanlar birbirlerine bulaştırıyor.

Hiç kimsenin beklemediği şekilde sayı artıyor.

Dünyada vaka sayısı 1 milyona yaklaştı.

Bir çok ülkede günde yüzlerce kişi ölüyor.

Bazı ülkelerde bini buluyor günlük ölümler.

Ne yapmalı?

Herkes kendinde koronavirüs varmış gibi izole etmeli.

Virüs yürümüyor.

İnsanlar yürüyor ve birbirine bulaştırıyor.

Evde kalınca hatırladıklarımız...

- Telefonun bir fazla çalmasının ne kadar anlamlı olduğunu

- Dostlarla, arkadaşlarla sohbetin ne kadar kıymetli olduğu

- Bir kafede kahve içmenin insanı ne kadar mutlu ettiğini

- 2 günde kitap bitirmenin hazzını

- Yüz yüze iletişimin önemini

- Kaybettiklerimiz ve göremediklerimizin değerini...

Yeni dönem, yeni yaşam

Yeni bir dünya düzeni oluşacak.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Eski alışkanlıkları bırakmak zorunda kalacağız.

Yeni yaşama alışmak gerekiyor.

Yeni yaşam... Yeni dönem...

Herkes üzerine düşeni yapmalı.

Şimdi ise dayanışma ve daha çok fedakarlık zamanı.

HAFTANIN ALKIŞI KİME?

Bu haftanın alkışı, ihtiyacı olan kişilere yönelik dayanışma için yardım kampanyasına destek olan herkese gelsin.

En büyük alkış her zaman sağlık çalışanlarına tabiki.

Kalın sağlıcakla...