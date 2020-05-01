Sağlık turizmi artacak

Turizm sektörü sessiz bekleyişte.

Turizmin ne zaman normale döneceğini tam bilmiyoruz ama bir gerçek var, artık salgın sonrası Türkiye sağlık turizminde büyük atak yapacak.

Çünkü Türkiye, salgın günlerindeki tedbirleri ve sağlık sistemiyle dünyadan büyük takdir topladı.

Birçok ülke maske dahi bulmakta zorlanırken; ABD, İngiltere, Çin, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeye Türkiye tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Yani Türkiye salgın günlerindeki sınavdan başarıyla çıktı.

Sonuç olarak, salgın sonrası sağlık turizmi hem ekonomiye hem de turizme büyük katkı sağlayacak.

Ekonomiye destek için sürekli yeni projeler hazırlayan Türkiye, sağlık turizmi için de özel çalışmalar içinde.

Yani Atatürk’ün söylediğini şimdi tüm dünya haykıracak gibi:

‘BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ’.

Birçok şeyi yeni öğreniyoruz

Koronavirüs salgınıyla ilgili ısrarla kurallara uyulması ve sosyal izolasyon için çok anlamlı bir cümle.

Birçok hoca bu cümlenin altını ısrarla çiziyor: BİZ BİR ÇOK ŞEYİ YENİ ÖĞRENİYORUZ.

O zaman ‘havalar ısınıyor, dışarı çıkayım’ derdine düşmemek lazım.

Bugünlerde koronavirüs ile ilgili hocalara “sıcak ile salgın biter mi? Bu yaz denize rahat girebilir miyiz?” soruları yöneltiliyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sıcak havalara kanılmaması gerektiği üzerinde duruyor.

Ceyhan, “Pandeminin mevsimi olmaz. Havaların ısınması pandemiyi öldürmez ama etkisi azalır. Pandeminin bitmesi sıcakla ilgili değil önlemle ilgili” vurgusu yapıyor.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR...

- Koronavirüs sivrisinek ile de bulaşır

- Sıcak içecek içmek virüsü öldürür

- Burnu tuzlu suyla yıkama, tuzlu suyla gargara yapmak virüsün bulaşıcılığını engeller

- Kovid 19 evcil hayvanlardan da bulaşabilir

- Sıcak havalar gelince salgın biter

Koronavirüs ‘atasözlerini’ değiştirecek mi?

Bu günlerde bol bol gülmemiz gerekiyor.

Ev günlerinde psikolojinin de iyi olması lazım.

Koronavirüs salgını sonrası atasözlerimiz de şöyle mi değişecek acaba?

- Çok okuyan değil çok gezen koronavirüs olur

- Ateş olmayan yerden koronavirüs çıkmaz

- Sakla kolonyaya gelir zamanı

- Mart kapıdan koronavirüs camdan baktırır

- Görünen koronavirüs kılavuz istemez.

Seyredilenlerden mesajlar...





Evde kalmak güzeldir. Evde ne yapılır? Bol bol film ve dizi seyredilir.

İşte örnekler ve mesajları:

- Dürüst bir adam sessiz kaldığında onun kalbini görürsün (MARCO POLO dizisi)

- Dostluk dediğin şey küçük sebepler üzerine kuruludur (BABAMIN CEKETİ filmi)

- a)Bu radyonun resimlisidir. Zeki Müren şarkı söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz.

- b)Zeki Müren de bizi görecek mi? (VİZONTELE filmi)

- Bu cenaze levazımcısı ne derse desin, biz katil değiliz (BABA filmi)

- Bir imparatorluğun yükselmesi için bir diğeri dağılmalıdır (RISE OF EMPIRES OTTOMAN dizisi)

Evden çıkınca ben





Haftada bir iki gün iş için dışarı çıkıyorum.

Maske ve gözlükle.

Onun dışında evdeyim.

Dışarda kendime bakınca şöyle bir görüntü çıktı.

Kendimi tanıyamadım ama bugünlerde geçecek dedim...

Ne yapmamız gerekiyor?

- Rehavete kapılmadan kurallara uymak gerekiyor.

- Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin hemen ardından 00.01’de sokağa dökülmememiz gerekiyor.

- Ohh ne güzel, rakamlar iyi, atayım kendimi dışarı demememiz gerekiyor.

- Sosyal mesafeye uymamız ve maskesiz dolaşmamamız gerekiyor.

- Bu günlerin biteceğini, güzel günlerin tekrar geleceğini düşünmemiz gerekiyor...