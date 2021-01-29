Salgında kritik tarih15 Mart

Mutasyonlu virüs tüm dünyayı etkiledi.

Önceki günkü Bilim Kurulu toplantısında da bu masaya yatırıldı, rakamlar gözden geçirildi.

Salgında rakamlar 5 bine düşmüştü ancak bir kaç gündür tekrar 7 binlere çıktı.

Yine gezmeler arttı, yine rehavet arttı.

Rakamların tekrar neden yükseldiğini ve Türkiye için kritik tarihin ne olduğunu Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi olan Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile konuştum.

Rakamların tekrar 7 binlere çıkmasının nedenini okulların sömestr tatili ve hafta sonu gezintilerine bağlayan İlhan, “hafta sonu insanlar yine gezmede. Geçen hafta sonu millet evde değildi yılbaşı öncesi olduğu gibi. İnsanlar gezmede, evde oturmak lazım. Bir de okulların ara tatilinin etkisi. 5 binden 7 bine çıktı tekrar” vurgusu yaptı.

Tatilin zamanı değil

Virüste mutasyon olduğunu sakin gitmek gerektiğini belirten İlhan, “hafta sonu tatili ve sömestr tatilin sırası değil. İl dışına çıkmamak lazım. Tatilin zamanı değil. Mutasyonlu virüs olduğu için sürece dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Rakamlar 7 binde kaldı” diyor.

Hemen her şeyi açalım denmemesi gerektiğinin üzerinde duran İlhan, şu uyarıları yaptı:

“Biraz daha beklemek gerekir diye düşünüyorum. Her şeyi açıp bir daha toparlayamamak var. Aman dikkat. Vatandaşta bir gevşeme var. Rehavet var. Hiç bir şeyin zamanı değil. Benim şahsi fikrim 15 Mart’ı görmek. O da, büyükler ve sağlık çalışanları antikor oluşturacak seviyeye gelsin, ikinci doz bitsin ki toplumda ikinci grubun aşılanması başlasın. Risk azaldığı zaman normalleşmeye gitmek lazım. Onu da adım adım gitmek lazım. 15 Mart’ı görelim.”

Tedbirlerde bugünlerde bir yumuşama beklemediklerini belirten İlhan, “ama karar kabinenin” dedi.

Özetin özeti; rehavete kapılmadan biraz daha dişimizi sıkmak ve tedbirlere uymak gerekiyor.

Mutasyonlu virüs çok çabuk bulaşıyor ve yayılıyor.

Lütfen biraz daha sabır...



Entübe iken karşısına kim saat istedi?



“Helikopteri uçuracaktım geciktim, helikopteri uçuracaktım geciktim”.

Bu sözleri kovide yakalanan savunma sanayindeki önemli kuruluş olan TUSAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil entübe iken sayıklamış.

Kotil kovidi ağır geçirmiş ve yoğun bir tedavi ile hastalığı atlatmış.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel anlattı.

Kotil Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi edilmiş.

Başhekim Surel, Temel Kotil’in hastalık sürecini ağır geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Entübe iken karşısına saat istedi. Hatta entübe iken bilgisayarında çalışıyordu. Zaman zaman ‘Cumhurbaşkanımıza söz verdim helikopteri uçuracağım. Helikopteri uçuracaktım geciktim, helikopteri uçuracaktım geciktim’ diye sayıkladı.”



Sağlık personeline gelinlik jesti



Salgın sürecinde sağlık personeli büyük özveri ile çalıştı.

Bu süreçte sağlık personeline yönelik toplumun değişik kesimlerinden jestler yapılmış.

Ankara Şehir Hastanesi’nin evlenecek olan personeline bir gelinlik firması tarafından gelinlikler hediye edilmiş.

Bir futbol takımının imzalı formaları gönderilmiş.

Ne güzel jestler...



Kritik görevdekiler kimler olacak?



Kademe kademe sırası gelen aşı oluyor.

Süreçte belirli yaşlar bitince asker, polis ve öğretmen gibi meslekler gelecek.

Bu ikinci aşamadaki sıralamada dikkat çeken ise ‘kritik görevdekiler” bölümü.

Bu genel ifade kimleri kapsayacak önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ancak bir çok meslek grubundan ‘bizim de ön sıralarda olmamız gerekir’ talepleri artarak geliyor.