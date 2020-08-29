SEL YARALARINA HIZLI MÜDAHALE

Milliyet, sel bölgesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Karaismailoğlu ile birlikte dolaştı

GİRESUN

Giresun geçen hafta büyük bir sel felaketi yaşadı. Birçok ilçesi etkilendi.

Olayın büyüklüğünü perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu birlikte bölgeyi dolaşınca daha iyi gördüm. Hem ilçelere giderek sel sonrası çamurda yürüdük hem de helikopterle 2 saatlik bir tur atarak tüm etkilenen yerleri havadan gördük.

Devlet sel yaralarına seferberlik başlatarak hızlı müdahale etmiş ve selin izlerini gidermeye çalışıyor. Selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli’de çamurun kaldırılması, suyun temizlenmesi, hasarlı ve tehlike içindeki binaların yıkılması için hummalı bir çalışma var. Sadece bu ilçede 100’e yakın dozer, kepçe ve kamyon gördüm. 5 bakanlık, bağlı kuruluşlar, sivil yardım kuruluşları, belediyeler ve gönüllüler gece gündüz çalışıyor. Barınma, yiyecek, psikolojik destek, iletişim başta olmak üzere sel mağdurlarının bütün sorunları karşılanıyor. Binlerce kişi hem arama tarama hem de bölge insanın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

ÇİZMELERLE ZOR YÜRÜDÜK

Bakan Karaismailoğlu ile sabah erken yola çıktık. Önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nün şantiyesine uğradık ve bölgede tahrip olan yollara yönelik bilgi aldık. Toplamda selden etkilenen 30 kilometrelik yolla ilgili çalışma yapılıyor. Bölgede ulaşıma kapanan 118 köy yolundan 110’u ulaşıma açılmış. Diğerleri ile ilgili de çalışma sürüyor.

Yollarla ilgi bilgi aldıktan sonra ve çizmelerimizi giyerek selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli’ye doğru yola çıktık.

Bakan Karaismailoğlu ile aynı arabada giderken Karadeniz’in dere yataklarına yapılan binalarını da gördük sık sık.

Dereli’ye gelince de çizmeleri niye giydiğimizi daha iyi anladım. İlçenin dükkanların olduğu caddesi çamur ve su içindeydi. Sadece bu caddede 100’e yakın dozer, kepçe ve kamyon çalışıyordu su ve çamuru temizlemek için. Biz de çamurda ve sel sularında ilerlerken yürümekte zorlandık sık sık. Arada çukurlara düşecek gibi olunca hemen tuttular beni. Biz yürürken zorlanırken bir de siz sel anını düşünün.

5 METRE ÇAMUR YIĞINLARI

Bakan Karaismailoğlu ile selden etkilenen dükkanlara tek tek girdik ve esnafla konuştuk. Bakan’ın bu dükkanlara daha önce de çok kere girdiğini birbirlerini tanıyan sohbetlerinden anladım.

Sel, dükkanların içini 5 metrelik çamur yığınlarıyla doldurmuş. Bunu temizlemekte kolay olmuyor o nedenle.

Bir binan altındaki garajdan çamura saplanmış arabaları çıkarmaya çalışıyorlardı biz ordayken.

Bakan Karaismailoğlu’nu her gören esnaf “Allah devletimizden razı olsun. Hemen yardımlar geldi. Yaralarımızı sarıyor” vurgusu yaptı. Bakan Karaismailoğlu da selden etkilenenler için devletin seferber olduğunu, sıkıntıların çözüleceğini dile getirdi.

SU NASIL YÖN DEĞİŞTİRMİŞ?

Dereli’de sel felaketinin yaşandığı alan dere yatağı yolunda değil.

Derenin üstündeki köprünün çevresindeki binaların yapılaşması köprünün altındaki boşluğu doldurunca dereden gelen sularda normal yolunda gidememiş ve yön değiştirerek esnafın olduğu caddeye yönelmiş. Böylece 5 metreleri aşan çamur ve su biranda önüne ne gelirse götürmüş.

HASARLI BİNALAR YIKILIYOR

Bölgede 5 bakan sürekli dolaşıyor ve vatandaşla konuşarak sorunlarını çözüyor.

Dereli’de dolaşırken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de karşılaştık. Bakan Kurum yıkılacak binaları tespit etme ve yıkılmalarını da yakından takip ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile de karşılaştık aynı gün ilçede.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise başka ilçede dolaşıyormuş.

Ayrıca Enerji Bakanı Fatih Dönmez de bölgede vatandaşın yanında olmuş.

Elektrik ve su verilmeye başlanmış bölgeye. Her bakanlık kendi alanına giren başta maddi yardım olmak üzere her konuda vatandaşa destek paketleri açıklamaya başladı.

Kızılay, AFAD, belediyeler, sivil yardım kuruluşlar ve gönüllüler de gece gündüz vatandaşın mağduriyeti gidermek için çalışıyor.

HELİKOPTER İLE 2 SAAT TUR

Bakan Karaismailoğlu ile sonra sel bölgesi üzerinde 2 saat helikopterle tur attık. Hava şartları kötü olmasına rağmen Bakan ve ekibi bütün selden etkilenen ilçe ve köylerin üzerinden geçerek son durumlarını ve yapılanları inceledi. Özellikle kapalı yol olup olmadığını ve köprülerin durumumu denetledi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da helikopter turunda Bakana yollarla ve köprülerle ilgili sürekli bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu ile sabah erken saatlerinde çıktığımız sel bölgesi turu akşam saatlerinde bitti.

YARALAR SARILIYOR

Bakan Karaismailoğlu sahanın her noktasında müthiş özveriyle çalışan ekiplerin olduğunu belirterek yaraların sarılmasına yönelik yoğun çalıştıklarını dile getirdi. Kapanmış yolları açtıklarını, yeni köprüler yapacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Yaraları sarıyoruz. Özellikle Dereli de durum ilk gün çok vahimdi.

Köprülerin altı dolunca kum çakıl taşlar olduğu gibi Dereli merkezine yığılmış. Selin getirdiği molozlar nerdeyse 1. katlara kadar yükselmişti. Dükkanlarda zaten hiç bir şey kalmamıştı. Eczanenin içinde bir tane ilaç bile yoktu sel sonrası. Büyük ölçüde temizlendi şimdi. İnşallah en kısa sürede alt yapı da düzeltilecek. Burayı tertemiz yapar çıkarız. Şimdi onun planlamasını yapıyoruz. Zararlarda karşılanacak. Ulaşım ve iletişim noktasında aldığımız tedbirlerle bir sıkıntı olmadı” dedi.