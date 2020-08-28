Trump’a ne mesaj verildi?

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki doğal gaz ve petrol aramasını aynı kararlılıkla sürdürecek.

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi düşmanlarımızı korkutmuş ki Akdeniz’deki aramamızı engellemek için oyun içinde oyun oynuyorlar.

Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimi gerginlik yaratıyor ve bölgede barışçıl olmayan tutum içine giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün dünyaya Türkiye’nin tavrımı çok net olarak anlattı.

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki hakkını alacağını vurgulayan Erdoğan kimsenin kendilerini test etmemesini istemişti.

Bu mesajlarının ardından Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de Doğu Akdeniz gelişmelerini değerlendirdi.

Aldığım bilgi, Erdoğan bu görüşmede Türkiye’nin barıştan yana olduğunu ancak bazı ülkelerin gerginlik yaratmaya çalıştığına yönelik vurgular yaptı.

Trump’a Türkiye’nin hakkını alma konusunda geri adım atmayacağını dile getiren Erdoğan, Yunanistan ve Rum tarafının kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini vurguladı.

Yani dünyaya net mesaj: Türkiye diyalogla çözüm için elinden geleni yapıyor ama haksızlıklara yönelik de hakkını almak için gerekeni yapacak...

Özetle bölgede barış için diğer ülkeler de taşın altına elini koymalı...

Devlet yaraları sarıyor

Bir kaç gündür sel felaketi yaşayan Giresun’dayım.

Bakanlar sürekli bölgede ve vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 5 Bakan bölgede.

Giresun ve çevresinde gördüğüm, devlet yaraları sarıyor ve sarmak için de elinden geleni yapıyor.

Bundan sonraki sellerden korunmak için de vatandaşın ders çıkarması gerekiyor.

Özellikle de Karadeniz’in büyük sorunu olan dere yataklarına yapılaşma olmaması lazım.

1 kişi 100 kişiye bulaştırabiliyor

Koronavirüs ile mücadelede gevşememek gerekiyor.

Kurallara uymama görüntüleri her ilden geliyor.

‘Bana bir şey olmaz’cılar fazla ama bilim kurulu üyeleri uyarıyor.

Özellikle de 1 kişinin 100 kişiye kadar bulaştırma riski var.

Pozitif olup da saklayanlara ve dışarda rahatça dolaşanlara duyurulur.

3 uçak daha geliyor

Orman yangınlarına müdahalede başarı oranımız dünyada ilklerde.

Geçmişte 45 dakikaları bulan yangına müdahale zamanı 12 dakikaya kadar inmiş. Hedef 10 dakikaya indirme.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hassasiyeti de alkışlanmalı. Bir çok yangın yerine giderek söndürme çalışmalarını bizzat yönetiyor.

Pakdemirli ile gittiğimiz ve kendisinin de kullanarak test ettiği Rusya’dan kiralanan 2 uçak da yangınlarda büyük başarı sağladı.

Edindiğim bilgi 3 uçak daha kiralık gelecekmiş.

Ayrıca Rusya’dan 5 uçak alımı da planlanıyormuş.