Turizm iyice hızlandı 12 milyar $’ı buluruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç turizmin iyice hareketlendiğini, Kurban Bayramı’nın turizm sektörüne ilaç gibi geldiğini söylüyor. Firuz Bağlıkaya, dış turizmde de hızlı başladıklarını belirterek, “2020 yılında turizm geliri olarak 10 - 12 milyar dolar bekleniyor” diyor.

Dünyada salgından en çok etkilenen alanlardan biri de turizm sektörü oldu. Yurtdışı turizm yeni yeni açılıyor. Birçok ülke yasaklar listesinde.

Özellikle İspanya’nın durumu Türkiye’ye daha çok turist gelmesini sağlayacak. Türkiye salgın tedbirleri nedeniyle dünyada güvenli ülkeler arasında öne çıkıyor. Türkiye’ye pazarda önemli ülkeler olan Rusya, Almanya, İngiltere ve Ukrayna’dan turist gelmeye başladı. Kurban Bayramı da iç turizmin hareketlenmesine neden oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya ile turizm hareketliliğini ve beklentileri konuştuk. İç turizmin iyi hareketlendiğini, Kurban Bayramı’nın sektöre ilaç olduğunu dile getiren Bağlıkaya, dış turizmde de hızlı başladıklarını ve Türkiye’nin salgın tedbirleri nedeniyle bölgede en avantajlı ülke olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, “Biz iyi ve hızlı başladık. En güvenli ülke Türkiye. Hazırız ve herkesi Türkiye’ye bekliyoruz. Turizm kaybımız diğer ülkelere göre daha az olabilir. 2020’de turizm geliri olarak 10 - 12 milyar dolar bekleniyor” diyor.

Bağlıkaya, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

- 2019 turizmde nasıldı, nereden nereye düştü rakamlar?

2019’da gelen ziyaretçi toplam 51.7 milyon. Bunun 45 milyonu yabancı misafir. Turizm gelirimiz ise 34.5 milyar dolardı. 2019’da Türkiye dünyada en çok turist ağırlayan 6. ülkeydi. Dünya turizm gelir ortalamasında da 13. sıradayız. Gayri safi milli hasıladaki payımız yüzde 4.6’ya yükseldi 2019 yılında. Turizm geliriyle de dış ticaret açığının yüzde 96.6’sını kapatmışız. Neredeyse tamamını turizm kapatmış.

Türkiye’deki konaklama tesisi sayısı 13 bin 226. Oda sayısı 812 bin 256. Konaklama tesis yatak sayısının toplamı 1 milyon 752 bin 491. 2019 yılı Antalya ziyaretçisi 14.6 milyon, İstanbul ziyaretçisi 14.9 milyon. 2019’da Antalya yüzde 17.8 artış ile 14.6 milyon olmuş, İstanbul ise yüzde 11 artışla 14.9 milyon olmuş. Yani her şey bizim için mükemmel gidiyordu. Salgın olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Şimdi bakıldığında haziran ayı istatislikleri var. Yüzde 75 düşüşümüz var. 4.5 milyon gerilemiş vaziyetteyiz.

İspanya yerine Türkiye

- 2020 beklentilerimiz nasıl? Turist sayısı kaça çıkar?

Almanya, İngiltere, Rusya ve Ukrayna bizim önemli pazarlarımız. Rusya’daki beklentimiz charter seferlerin başlamasıyla Antalya’ya günlük ortalama 30 bin turist. Geçen yıl 7 milyon turist ağırladığımız Rusya’dan bu yıl 1.8 milyon turist ağırlama ile bitirebileceğimizi zannediyoruz. Almanya’dan geçen yıl 5 milyon dolayında ziyaretçi ağırladık. Bu yıl 1 milyon civarında Alman turist bekliyoruz. İngiltere’den geçen yıl 2.5 milyon turist ağırlamışız, bu yıl 1.2 milyon civarında misafir ağırlarız diye düşünüyoruz. İngiltere’de diğer pazarlara göre oranımız yüksek. Çünkü İngiltere, İspanya’ya karantina uygulayacağını açıkladı. İspanya’ya 18 milyon İngiliz gidiyordu. İspanya’ya gidenlerin Türkiye’ye kayma ihtimalinden dolayı 2.5 milyon’dan 1 milyon dolayına düşebilir. Ukrayna beklentimiz hızla yükseliyor. Ukrayna’dan 100 binin üstünde turist geldi Antalya’ya. 2020’de turizm geliri olarak 10 - 12 milyar dolar bekleniyor.

En avantajlı ülke Türkiye

- Dünyaya göre güvenli tatil açısından durumumuz nedir?

Yurtdışı tatillere bakıldığında Yunanistan bizden 6 hafta önce açıldı ama oraya da çok fazla giden olmadı. Yani özellikle bizim ana pazarımız diye baktığımız Rusya’nın vize sorunu da var Kovid’in yanı sıra. Yani Yunanistan’a akın akın turist gitmedi. Dolayısıyla Türkiye pazarı açılır açılmaz en avantajlı ülke olacak dedik, öyle de olduk ve öyle gelişiyor.

Şu anda Türkiye’den daha fazla seyahat edilen uluslararası anlamda Akdeniz çanağında başka ülke olduğunu zannetmiyorum, yoktur. Rusya pazarı olduğu gibi buraya geliyor. Hem bu süreci yönetmedeki başarısı hem tatil yerlerindeki avantajıyla hem de Türk tur operatörlerinin ilk tercihlerinin Türkiye olması sebebiyle sezona açılır açılmaz çok hızlı başladı.

Ağustos, eylül ve ekim aylarında bu şekilde devam edecek diye göz önünde bulundurarak zaten 10 - 12 milyar dolar bir gelir olabilir dedik. 35 milyar dolardan 10 milyar dolara yani. Turist kaybı beklentimiz çok daha yüksekti. Telafi edebileceğimiz miktarın maksimumunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hızlı başladı, iyi de gidiyor. İnşallah uluslarararası alanda aleyhimize kullanılabilecek bir vaka yaşamayız bölgelerde. Tek korkumuz o. Çünkü o 2021’i de riske atar. O yüzden süreci çok dikkatli yürütmemiz gerekiyor.

- 2021 hedefleri nedir?

Bu salgının gidişiyle ilgili bir şey. Rusya aşıyı bulduğunu söylüyor. Türkiye’de de ciddi aşı çalışması var. Dolayısıyla kasım, aralık ayında aşı bulunur ve insanlar aşı olabilecek duruma gelirse biz 2020’yi bıraktığımız yerden devam ederiz. 2019’da nereden bıraktıysak oradan devam ederiz diye düşünüyorum. 2021’in yurtdışındaki erken rezervasyonlarının başlaması için de insanların ekim, kasımı görmesi gerekiyor.

‘KURBAN BAYRAMI İLAÇ GİBİ GELDİ’

- İç turizm nasıl bu yıl?

İç turizm bu yıl gayet iyi başladı. Marta kadar iyiydi. Pandemiye yönelik alınan önlemler çerçevesinde iç pazarda durgun bir süreç yaşandı. Ama şimdi tekrar bir hareketlenme oldu. Kurban Bayramı ve devamındaki hareketlenme sektöre bir anlamda ilaç oldu. Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 4 günlük Kurban Bayramı döneminde havayolu ile 1.2 milyon kişi, hızlı tren ile 28 bin kişi, karayolu ile 3.1 milyon araç seyahat gerçekleştirmiş. Yani 3’er kişi desek araçta 9 milyon kişi araçla seyahat gerçekleştirmiş. Toplamda bakarsak 10 milyonun üzerinde demektir. Bayramdan sonraki satışlarda biraz duraklama var. Ama sonbahar döneminde biraz artabilir.

- İnsanların tatil anlayışları değişti mi?

Koronavirüs ile ilgili bir araştırma yaptırdık. Tatil alışkanlıklarındaki değişkenliklere baktık. Salgın öncesi ve sonrası tatile baktık. Tatil tercihlerinde ilk sıra uygun fiyatken şimdi artık hijyen ve güvenlik ilk sırayı alıyor. Tatile giden vatandaşlarımızın yüzde 65’i deniz tatili, yüzde 15’i memleket ziyareti, yüzde 5’i sadece kültür turizmine gidiyor. Salgın sonrası yeni normal diye adlandırılan süreçte kendi aracıyla seyahate gitmek yüzde 50 artmış. Tercih edilen bölge ise tahmin edildiği gibi Antalya değil yüzde 33 ile Ege Bölgesi birinci bölge. Araçla daha rahat gidilebilmesi açısından sanırım. Onun arkasından Akdeniz Bölgesi sonra Karadeniz Bölgesi sonra Marmara ve İç Anadolu geliyor.

HAZIRIZ, GÜVENLİ TATİLE BEKLİYORUZ

- Turistlere yönelik Türkiye çağrınız ne olur?

Bizim çağrımız belli; en güvenli ülke Türkiye. Tatil yapmaya niyetiniz varsa tercihiniz Türkiye olsun. En güvenli yer burası. Hasta bakımı açısından da yaşanabilecek olumsuzluklarda en etkin müdahaleyi yapabilecek ülke Türkiye. Dolayısıyla bekliyoruz herkesi. Hazırız, bekliyoruz.