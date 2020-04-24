Türkiye’den dünyaya ‘yeni düzen’ teklifi

‘...Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne sevgili dünya

Bir barış bırakın biz çocuklara

Uzansın şarkımız güneşe ve aya

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar...’

23 Nisan’ı kutlarken en çok tartışılan konu salgın sonrası dünya ne olacak?

Salgın yeni bir dünya düzeni mi ortaya çıkaracak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bu konuyu konuştuk.

Dünyada bir çok kurumun çöktüğünü belirten Kurtulmuş, yeni dünya düzenine yönelik bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Kurtulmuş, “Önümüzdeki süreçte ‘yeni bir dünya nasıl kurulur? Dünyanın yeni kurum ve kuruluşları nelerdir? Bunlara nasıl ve ne şekilde ihtiyaç var?’ gibi çalışmaları ortaya koyacağız. Bütün insanlığa bunları küresel bir teklif olarak gündeme getireceğiz. Dünya, ‘ben hakimim’ diyerek gücü elinde bulunduran, demir yumruğa sahip olan birilerinin yönetemeyeceği kadar büyük bir yerdir.

Bu büyük güçlerin aslında fiyaskolar içinde olduğu aslında kağıttan kaplanlar olduğu, yıkılmaz zannettiğimiz gerçeklerin aslında sanal bir yalan olduğunu hep beraber gördük. Bu salgın bittikten sonra yeni bir adil dünya nasıl kurulur, bunu bütün insanlıkla tartışacağız” dedi.

Dünya kurumları çöktü

Kurtulmuş yeni dünya düzenine yönelik çalışmalarını ve nedenlerini şöyle anlattı:

- Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Zor bir döneme giriyoruz.

- Şu andaki dünya sistemi, dünya insanlarının sorunlarına çözüm bulma kapasitesini yitirmiş olan bir sistemdir.

- Bu sistem yerine daha adil daha dayanışma içerisinde insanlığın ortak değerleri üzerine yükselen yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dünya 5’ten büyüktür’ diye söylediği budur.

- BM Güvenlik Konseyi, NATO, Dünya Sağlık Örgütü, AB ne işe yarıyor? Bu kurumların bir işe yaramadıkları ortaya çıktı. Kurumlar 2. Dünya savaşı sonrası şekillenmiş ve kurulmuştur. O düzenin özeti şudur; ‘güçlü olan haklıdır. Ve dünyayı onlar yönetecektir.’

- Dünyada kurumlar çökmüştür ve salgın sonrasına yönelik bir arayış var.

- Kapitalist sistem çok ciddi sorgulanacak. Daha fazla yardımlaşmanın, dayanışmanın, sosyal politikaların, sosyal devlet ilkelerinin öne çıkacağı bir döneme doğru giriyoruz.

- Yeni kitabın kapağı açıldı.

- Türkiye olarak bizim adil ve yeni bir dünya kurma tezlerimiz var.

- Önümüzdeki süreçte ‘yeni bir dünya nasıl kurulur? Dünyanın yeni kurum ve kuruluşları nelerdir? Bunlara nasıl ve ne şekilde ihtiyaç var?’ gibi çalışmaları ortaya koyacağız. Bütün insanlığa bunları küresel bir teklif olarak gündeme getireceğiz.

- Türkiye uluslararası camiada bir farkındalık zaten oluşturdu. Şimdi daha güçlü bir şekilde söz söyleyeceğiz. Somut tekliflerimiz olacak.

- Biz bir adım öndeyiz. Bu salgın bittikten sonra yeni bir adil dünya nasıl kurulur, bunu bütün insanlıkla tartışacağız.

RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR

Her il Ramazan’a özel hazırlık yapıyor.

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş “Ramazan paylaşmaktır. Ramazan yardımlaşmaktır. Ramazan berekettir” diyerek ‘Ramazan Amca’ belediye yardım eli projesi başlatmış.

Gönüllere dokunup yoksul, yardıma muhtaç ailelere ve yetimlere yardım paketleri verilecekmiş.

Başkan Kuş’u alkışlıyorum.

Hepimiz unutmayalım; Ramazan paylaşmaktır.

100. yıl kutlu olsun

23 Nisan kutlu olsun.

Sevinin küçükler, övünün büyükler.

Çok büyük bir bayram bu bayram.

Herkese kutlu olsun.

Çok ulu bir bayram bu bayram.

Herkese kutlu olsun...