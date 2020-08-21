Bölgede her ülkenin ayrı hesabı var.

Kirli ittifaklarla sonuç alma çabaları var.

Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de kısacası bölgede ‘Türkiye’siz olsun’ projeleri var.

Ama Türkiye’siz olmaz.

Akdeniz’de doğal gaz bulunacaksa yine Türkiye ile bulunur.

Bu gaz Avrupa’ya taşınacaksa yine Türkiye üzerinden taşınır.

Akdeniz’de enerji koridoru yine Türkiye ile olur.

Libya’da barış olacaksa yine Türkiye ile olur.

Gelen haberlere göre doğal gaz ve petrol aramada önemli aşamalardayız.

Hem Akdeniz’de hem Karadeniz’de. Özellikle bugünlerde Karadeniz ile ilgili.

Yani kıskananlar çatlayacak ama Türkiye’siz olmazzz.

Koronavirüs aşısı önce kimlere yapılır?

Koronavirüs aşısı çalışmalarında Türkiye büyük ilerleme kaydetti.

Yakında aşının bulunmasıyla ilgili bir müjde gelebilir.

Aşı bulununca ilk önce kimlere yapılır?

Bu soruyu Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi olan Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a sordum.

Prof. İlhan şu yanıtı verdi:

“Aşı bulunsa bile biran da 83 milyona yapılacak diye bir şey yok. Aşıyı önce risk gruplarına yapacağız. Kim bu risk grupları? Sağlık çalışanları, medya çalışanları, şoförler, polisler, market çalışanları, banka çalışanları, PTT gibi hizmet sektöründe çalışanlara ilk olarak aşı yapılır. 65 yaş üstündekilere ve çocuklara da yapılır.”

Yangınlara havadan kaç ton su atıldı?

19 Ağustos’a kadar bu yıl Türkiye’de 1800 orman yangını çıkmış.

İHA, helikopter ve uçak gibi hava araçları yangınların çabuk söndürülmesini sağlamış.

Hava araçları 3 bin 318 saat uçuş, 31 bin 468 sorti yani atış yapmış.

Hava araçları yangın alanlarına toplam 93 bin 176 ton su bırakmış.

Orman Bakanlığı’ndan aldığım bilgiye göre ayrıntılı döküm şöyle:

- Mİ-8 ve KA-32 tipi helikopterler (25 adet) 3 bin saat uçuş yaparak 30 bin sorti(atış) ve 75 bin ton su bıraktı

- Mİ-26 tipi helikopter (1 adet) 90 saat uçuş yaparak 900 Sorti(atış) ve 13 bin 500 ton su bıraktı

- BE-200 amfibik uçak (2 adet) 228 saat uçuş yaparak 568 Sorti(atış) ve 4 bin 676 ton su bıraktı.

Yangın söndürmede kaç personel çalıştı?

Bu yıl çıkan yangınlarda 1.787,97 hektar örtü yangını ve 2.510,56 hektar tepe yangını olmak üzere 4.298,53 hektar orman alanı zarar görmüş.

Yangına müdahale süresi ise 12 dakika.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale, İzmir ve Manisa başta olmak üzere bir çok yangına müdahaleyi olay yerinden yönetti.

36 saat uyamadığı zamanlar olmuş Bakan Pakdemirli’nin.

4 bin 640 teknik eleman, 4 bin 844 memur, 23 bin 996 işçi olmak üzere 33 bin 480 personel yangın söndürme faaliyetlerine katıldı.

Ayrıca 1903 adet ilk müdahale aracı, 5 bin 256 adet arazöz, 364 dozer, 79 greyder, 283 adet traktör, 10 adet kamyon ve 1136 adet diğer araçlarla birlikte 9 bin 40 adet araç katıldı.

Yangın çıkış nedenleri

Bu sene çıkan yangınların çıkış nedenleri de şöyle sıralanıyor:

- Yüzde 30’u ihmal ve dikkatsizlik: 540 adet

- Yüzde 53,2’nin nedeni bilinmiyor: 957 adet

- Yüzde 1,8 kasıtlı: 31 adet

- Yüzde 8,6 doğal nedenler: 156 adet

- Yüzde 6,4 kaza: 116 adet.