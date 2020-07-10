UNUTMA, UNUTTURMA...

15 Temmuz 2016...

Başarılı olmayan hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

O gece DEMOKRASİ DESTANI yazıldı.

Milletin desteğiyle o gece uçurumun kenarından dönüldü.

O geceyi ve yapılmak isteneni UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK gerekiyor.

Hainler dış destekli operasyon yapmak istedi.

Kendi milletinin üzerine bomba attılar. Haince saldırdılar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve emniyet bombalandı.

251 şehit, 2 binin üzerinde gazi...

Şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM başta olmak üzere bir çok kurumda 15 Temmuz’da özel anma etkinlikleri düzenlenecek.

FETÖ’nün gerçek yüzünü batı ve ABD tam anlamıyla hala görmüyor, görmek istemiyor.

Birçok FETÖ üyesi batı ülkelerinde ve ABD’de rahat rahat geziyor, hatta oralarda besleniyor.

Ama 15 Temmuz’daki birlik ve beraberlik ruhu devam ettiği müddetçe hiçbir terör örgütü ve onu besleyen dış destekler başarılı olamaz.

15 Temmuz’da kanıtlamıştır ki artık darbeler dönemi bitmiştir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ya alıp kaçırırsa?

15 Temmuz gecesi Ankara’nın bombalandığı saatler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’te.

FETÖ’nün darbe girişiminin ortaya çıktığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’ten çıkarılması için uçak gerekiyor.

Görkem Pilot Ankara’dan uçağı istiyor.

Ancak pilotun FETÖ’cü mü değil mi olduğu o anda net bilinmiyor.

Uçağı verip vermeme tartışması yaşanıyor.

Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı pilot alıp kaçırırsa diye düşünülüyor.

İlerleyen dakikalarda ‘hava üstünlüğünü alırlarsa uçağı hiç gönderemeyiz, tek şansımız da biter’ düşüncesi öne çıkıyor.

‘Pilot da bizden gibi’ denmesi üzerine de o gecenin en kritik kararlarından biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Marmaris’ten çıkarmak için uçak gönderiliyor...

15 Temmuz ruhu ve gençlik

15 Temmuz gecesi sokağa çıkan her gencimiz Türkiye’nin yeni tarihinin bir kahramanı oldu.

15 Temmuz ruhunun aynen devamı, unutmamak ve unutturmamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı bu hafta özel etkinlikler ve anma programı düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özel talimatıyla gerçekleştirilecek olan gençlerin katılacağı etkinliklerden bazıları şöyle:

- 15 Temmuz milli mücadele ve demokrasi belgeseli

- Fotoğraf, resim ve güzel sanatlar sergisi

- 15 Temmuz söyleşileri

- 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik kupası

- Kahramanlık ezgileri, kültür, sanat yarışmaları

- Gençler sabah namazında buluşuyor

- 15 Temmuz demokrasi nöbeti, sancak koşusu

Dünyanın ‘Srebrenitsa’ ayıbı

Yıl 1995. 11 Temmuz. Yer Srebrenitsa.

8 bin 372 Boşnak katlediliyor.

Hem de dünyanın gözü önündü.

Sırpların katliamına dünya ses çıkarmıyor.

25 yıl geçmiş üzerinden.

Yaşanan insanlık dramının unutulmaması ve ders çıkarılması gerekirken Avrupa’da hala ırkçılık ve İslam düşmanlığı yaşanıyor.

Onlara acıyı ve onuru barındıran Srebrenitsa çiçeğini hatırlatıyorum.

11 yaprağı varmış çiçeğin.

Ortadaki yeşil renk umudu, etrafındaki beyaz renk masumiyeti simgeliyormuş.

Duyanlara, duymak isteyenlere...