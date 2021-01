Yabancı yatırımın rotası Türkiye

Güven ve istikrar arayan yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi arttı. Özellikle Türkiye’deki sağlık sisteminin avantajları yabancı yatırımcıyı Türkiye’de yaşamaya sevk etmeye başladı. Uluslararası ticarete ve yabancı yatırımcılara danışmanlık yapan hukukçu Hakan Kayaaslan ile yabancı yatırımcıların hangi taleplerle geldiğini konuştuk. Dikkat çeken ise İngiltere ve Almanya’dan gelen vatandaşlık talepleri...





Salgın yeni bir dünya düzeni yaratacak.

Ülkeler sağlık sistemi ile büyük bir sınav veriyor.

Türkiye’deki sağlık sistemi birçok ülkeden ileri.

Bu nedenle yabancı yatırımcı rotasını Türkiye’ye yatılı çevirdi.

Özellikle Türkiye’deki sağlık sisteminin avantajları yabancı yatırımcıyı Türkiye’de yaşamaya sevk etmeye başladı.

Uluslararası ticarete ve yabancı yatırımcılara danışmanlık yapan hukukçu Hakan Kayaaslan ile yabancı yatırımcıların hangi taleplerle geldiğini konuştuk. Dikkat çeken ise İngiltere ve Almanya’dan gelen vatandaşlık talepleri.

Bireysel yatırımcı anlamında sağlık sisteminin Türkiye’yi öne çıkardığını belirten Kayaaslan, “Bize ‘Türkiye’de yaşamak istiyoruz’ diye talepler arttı. ‘Ev alıp yatırım yapayım’ diyenler çoğaldı. Vatandaşlık istiyorlar. Yani hem iş, hem vatandaşlık için geliyorlar. Türkiye’de pandemi sürecinin iyi yönetilmesi de talebi artırdı” diyor. Kayaaslan sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türkiye’ye talep arttı

Yabancı yatırımcılarla sürekli irtibat halindesiniz, Türkiye’yi nasıl görüyorlar?

Bize Türkiye’de yatırım yapmak için hukuki açıdan başvuruyorlar. Danışmanlık istiyorlar.

Türkiye’nin geleceğine büyük güven duyuluyor. Genç nüfus olmamız onların ilgisini çekiyor, güven veriyor. Salgın sürecinden sonra sağlık sisteminin iyi olması onlara güven veriyor. Yatırımın temelinde de güven yatar. Ülkemizin yaptığı tanıtımlarda yabancı yatırımcının ilgisini çekmiş.

Bugünlerde tekrardan bir yabancı yatırımcı hareketi başladı. ‘Türkiye’de yatırım yapmak istiyoruz bize yardımcı olun’ diye bize geliyorlar. Özellikle yabancılara verilen vatandaşlık haklarıyla beraber rağbet çok arttı.

Türkiye’de mi yaşamak istiyorlar?

3 tür yabancı yatırımcı geliyor. Bireysel yatırımcılar, orta ölçekli yatırımcılar ve devlet yatırımları için büyük ölçekli gelen yatırımcılar.

Bireysel yatırımcı emlak alımı ile gelmeye başladı. Vatandaşlık için de gelenler var. Türkiye’de yaşamak istiyoruz diyorlar. Örneğin İngiliz ve Almanlar. Özellikle bu aralar İngiltere’den hem ev alayım hem vatandaş olayım diyen çok. Suriye ve Irak’tan da gelenler var. Kendi ülkesine kızanlar da çok. Türkiye’de pandeminin iyi yönetilmesi de talebi artırdı. Yani hem vatandaşlık hem iş için geliyorlar. Türkiye güvenli liman olarak görülmeye başlandı. Bireysel yatırımcı anlamında sağlık sistemimiz Türkiye’yi öne çıkarıyor.

Bodrum, Antalya...

Hangi bölgelere hangi yatırımcılar geliyor?

Küçük yatırımcılar ağırlıklı olarak gayrimenkul alımı için geliyor. Emlak sektörünün canlanmasında yabancının önemli rolü oldu. Ağırlık olarak İngilizler Bodrum, Marmaris, Fethiye çevresine, Almanlar Kemer çevresi, Ruslar Antalya bölgesine geliyor. Ekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye’yi şu an yatırım yapılabilir bir noktada buluyorlar.

Orta ölçekli gelenler ise sanayi yatırımı için gelen yatırımcılar. Çünkü Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu var.

Teknolojiye yönelik değişime açık bir milletiz. Türkiye’nin hem hammadde hem işgücü yönüyle fırsatını görüyorlar. Lojistik anlamında kolay ulaşılabilirlik ve dünyaya açılma kolaylığı Türkiye’yi tercih sebepleri. Bunlar da ağırlıklı olarak İstanbul, Kocaeli ve İzmir bölgesine geliyor. Anadolu’ya da gelmeye başladılar. Çünkü ulaşımı rahat. Limanlara çıkış yakın. Ankara özellikle yabancı yatırımcının lojistik yatırımları konusunda öne çıkmış durumda.



Türkiye’de üretim hedefi



Enerji yatırımına gelenler var mı?

Enerji yatırımcıları da geliyor. Türkiye özellikle yenilenebilir enerjide fırsatlar ülkesi,

rüzgarımız başta olmak üzere yabancının ilgisini çekiyor. Türkiye’de üretim desteklendiği için birçok yabancı firmanın Türkiye’de üretime başlama hedefi var. Panel ve rüzgar kanadı üretimi gibi.



Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu yabancıyı çekiyor. Bir de Türkiye’deki şirketleri satın alma ya da ortak olma yoluyla piyasaya girmeye çalışıyor yabancı şirketler. Hazır yatırıma yabancının finans bulması çok daha kolay oluyor. Gelme nedenlerinden biri de bu. Türkiye’nin ekonomik verilerini değerlendirince geri dönüşüm hızı Avrupa ve Asya pazarına bakınca en hızlı geri dönüşümün Türkiye olduğunu çok rahatlıkla görüyorlar. Yani onlar için öngörülebilir bir yatırım oluyor.



Anahtar teslim projeye rağbet



Yabancı yatırımcı ne bekliyor?



Üçüncü ölçekli dediğimiz yatırımcılar devlet yatırımları için ülkemize rağbet gösteriyorlar. Devletin alt yapı yatırımlarına ve büyük teknoloji gereken yatırımlara. Yabancı ne bekliyor? Öngörülebilirlik bekliyor. Karşılaşacağı riskler ve lisans, ruhsat problemleri gibi. Her ülkede bunlar olur.



Yapacağı yatırımın geri dönüşünün ne zaman olacağına bakıyorlar. Çünkü ona göre finans bulacaklar. Yabancı yatırımcı anahtar teslim projelere daha çok rağbet gösteriyor.



Ruhsat ve her türlü izni alınmış olması gelme nedeni. Birçok ülke yabancı yatırımcı çekmek için anahtar teslim projeler uygulanmaya başladı. Bizde yabancı yatırımcı için çok teşvik var. Yabancı yatırımcı kendini rahat hissetmek istiyor.



1600’ÜN ÜZERİNDE ABD’Lİ ŞİRKET VAR



Yatırımcı profili değişti mi, en çok hangi ülkelerden gelen var?



Türkiye’ye kaliteli yatırımcı gelmeye başladı. Teknoloji şirketleri iyi gelir getiriyor yabancı için. Türkiye’de bunlara talep çok arttı yabancı yatırımcıdan. Son dönemde Çin’den gelmeye başladı. İran, Almanya’dan gelen var. Türkiye’de 1600’ün üzerinde Amerikalı firma var. Az değil bu. Yatırımın temeli güvendir. Sağlık sistemi, ekonomik gelişmeler, teşvikler, genç nüfus ve en önemlisi güven. Bu günlerde bunlar nedeniyle yabancının ilgisi Türkiye’ye artmış durumda.



Özellikle tarım şirketleri Türkiye’den talepte bulunmaya başladılar. Büyük ölçekli arazilerde uzun süreli anlaşmalar yaparak tek bir yerle anlaşmak istiyorlar. 1000-2000 dönüm yerleri kiralıyorlar.



Ulaşım ağının gelişmesi de Türkiye’nin artısı. Türkiye’nin artık doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her bölgesi yatırım yapılabilir hale geldi. Ulaşılabilir olmak yabancı yatırımcı için çok önemli.