Yargı reformunun içeriğinde neler var?

Yeni anayasa tartışmaları başladı.

AK Parti, ‘sivil anayasa’ için her partiden destek bekliyor.

Ayrıca AK Parti, ‘siyasi Partiler Kanunu’ndan Seçim Kanunu’na, barajın düşürülmesinden seçim bölgelerindeki daraltılmış alternatiflere kadar birçok konuyu tartışalım’ çağrısı da yaptı. Bu çağrıyı geçen yazımda vurgulamıştım.

Anayasa çalışmalarının yanı sıra AK Parti’nin bir diğer gündemi de yargı reformu.

AK Parti MYK’da geçtiğimiz günlerde yargı reformu da masaya yatırıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MYK’ya kapsamlı bir sunuş yaptı.

Edindiğim bilgi, yargı reformu paketlerinin parça parça TBMM’ye önümüzdeki günlerde geleceği.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile yargı reformunun sürecini ve içeriğini konuştum.

Turan yargı reformunun standartları daha yukarı taşıyacağını dile getirdi.

Nasıl gelecek, ne amaçlanıyor?

Turan, yargı paketlerinin sürecini şöyle anlattı:

“Yakın zamanda Meclis’e peyderpey yargı reformu paketlerimiz gelecek. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Çok sayıda paydaşla görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Adalet Bakanımız MYK’da kapsamlı bir sunum yaptı, tüm MYK üyelerimizin kanaatleri alındı. Bu çalışmaların bitiminde bazı bölümler kanun teklifi olarak hazırlanacak, bazıları Cumhurbaşkanlığı kararnamesine konu olacak, bazıları da idari düzenlemelerin konusu olacak. Yeni yargı reformuyla daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi, yine yargı bağımsızlığı ve yargılanma hakkının güçlendirilmesine ilişkin düzenlemeler, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin genişletilmesi, ifade, din ve örgütlenme özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi gibi alanlarda önemli düzenlemeler amaçlanıyor.”

Madde madde yargı reformu

Turan, düşünülen düzenleme-lerden bazılarını şöyle vurguladı:

- Daha erken ama; özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonu ile hazırlanan, büyük emek verilen bir çalışmadan bahsediyoruz. Daha güçlü bir insan hakları vurgusu, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, ifade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunmasını ve genişletilmesini de hedefleyen çalışmalar diyebiliriz.

- Örneğin insan hakları ile ilgili birçok kurum var. Bunların daha etkin olması ilgili düzenleme planlanıyor.

- Yine hakimlerin sık yer değişikliği eleştiriler söz konusu. Haklarında disiplin soruşturması olmayan hakim ve savcıların belli süre ilk derece mahkemelere atanamaması, tayinlerde bölge sistemi, coğrafi teminatın sağlanması konusunun da reform paketinde olması planlanıyor.

- Savunma makamı için tartışılan önemli konular var. Örneğin bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılmasına imkan tanınması, kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesini, zorunlu müdafilikte ücretlerin geç ödenmesi eleştirisini kalıcı olarak çözecek düzenlemeler hedefleniyor.

- Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının elektronik ortamda da kullanılmasını istiyoruz.

- Yine idareye yapılan başvuruların idarenin 60 günde cevap vermesi kuralını, daha çabuk, daha pratik, sonuca ulaşabilmek adına 30 gün olarak revize etmek istiyoruz.

- Türkiye’de boşanma davalarının çok uzun sürmesinden dolayı önemli sorunlar yaşanabiliyor. Boşanma davaları iradeye bağlıdır, tarafları yıpratmayacak şekilde daha kolay ve daha kısa sürede olmalıdır. Bu konuda da adım atmak istiyoruz...