YSK Başkanı Azerbaycan’da neyi merak etti?







Azerbaycan’da geçen pazar milletvekili seçimleri vardı.

Seçimi izlemek için hem Türkiye’den hem de dünyadan davetliler geldi.



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yeni Başkanı olan Muharrem Akkaya da seçimi izledi. Akkaya’nın bu ilk yurt dışı gezisiydi ayrıca.



Bakü’de sandık başında sohbet ettiğim Akkaya, her şeyin mükemmel gittiğini, herhangi bir sorun görmediklerini dile getirdi.



Sandık görevlileriyle de işleyişi konuşan Akkaya, bu esnada oy kullananlara verilen kâğıtların kenarlarının kesildiğini ve alındığını fark etti.



Üzerinde numaralar olan küçük kupon gibi kâğıtların ne olduğunu görevlilere soran Akkaya, bunun yoklama olduğunu öğrendi.



Katılanların sayısının bunun tek tek sayılarak kontrol edildiği bilgisi verildi.



Bu Türkiye’de olmayan uygulama YSK Başkanı Akkaya’yı biraz şaşırttı.



Azerbaycan seçimi notları



5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime 19 siyasi parti katıldı.



125 sandalyelik meclis için yarışan bin 315 adayın yüzde 83’ü seçime bağımsız girdi.



Seçimde 299 kadın aday vardı. 22’si milletvekili seçildi.



Seçimi 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izledi.



Şeffaf sandıklara zarfsız oy pusulaları atıldı.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Başkanı olduğu YAP Partisi Meclis’te 72 sandalye kazandı.



43 bağımsız aday Meclis’e girdi.



45 yeni isim milletvekili oldu.



İlk kez seçilen milletvekilleri arasında gençler çoğunlukta. En genç milletvekili 27 yaşında.



Katılım oranı yüzde 47.81.



Erdoğan’ın ‘deprem’ hassasiyeti



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çarşamba günü, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Pütürge ilçesine gittim.



Malatya’ya 1 saat kadar uzaklıktaki Pütürge dağ ilçesi.



Karla kaplı ilçede bakanlar yeni konutların yapılacağı yeri gezdi.



Bu esnada vatandaşlarla kaç konut yapılacağı konusunda ilginç diyaloglar yaşandı.



Bakan Kurum ahırlı olarak 100 konut yapılacağını söyledi. Ancak Pütürgeliler 200 konut istedi.



Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem sonrası yaraların sarılması konusunda çok hassas olduğunu ve kendilerine talimatlar verdiğini dile getirdi.

Kurum, yetkililerin arazide çalışacağını, ne kadar sığarsa o kadar yapılabileceğini söyledi.



Ayrıca gezide Erdoğan’ın bir talimatını daha öğrendim. Erdoğan, bakanlardan ‘mümkün olduğunca geniş konutlar’ yapılmasını özellikle istemiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hassasiyetinin deprem bölgesindeki vatandaşların hoşuna gittiğini yerinde gördüm.



Haftaya Elazığ’da konutların temelleri de atılmaya başlanıyor.



Milli teknoloji hamlesi



Milli teknoloji çok önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ‘milli teknoloji hamlesi’ için çok çalışıyor.



Bakan Varank “Derdimiz memleket” diyerek milli teknolojiyle ilgili şu vurguları yaptı:

21 ayın rekoru kırıldı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı.



Yüksek teknoloji yüzde 17 arttı.



Ara malı yüzde 10.6 arttı.



İmalat sanayii yüzde 9.1 arttı.

Madencilik yüzde 9.8 arttı...