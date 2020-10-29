ABD’de heyecan dorukta!

Sonuçları merakla beklenen 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine az bir zaman kala heyecan doruğa çıkmış durumda. Mitinglerin yanı sıra erken oy kullanma işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor.

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşecek kritik başkanlık seçimlerine çok az bir zaman kala, hem ülkede hem de dünyada heyecan doruğa çıkmış durumda. Bir yandan seçmenlerin erken oy verme işlemleri aralıksız devam ederken, diğer yandan da adaylar, kampanya çalışmalarının aralıksız sürdürüyor.

Başkan Donald Trump, kampanya çalışmaları çerçevesinde kalabalık mitinglerle yol alırken, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ise genelde küçük gruplarla bir araya geliyor. Trump ve seçmenleri, Biden’ın sürekli dil sürçmeleri ve bazı konularda verdiği alakasız demeçleriyle dalga geçmeye devam ederken, Demokrat aday, anketlerde de 10-12 puan öndeyken bu fark 7’ye düştü.

73 MİLYON OY VERDİ

Ülkede şu ana kadar oy kullananların sayısı ise 73 milyonu geçti. Bunun 48 milyonu postayla, 25 milyonu ise sandığa giderek oy vermiş. Birçok seçmenin, özellikle Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle posta yoluyla oy kullandığı görülüyor. Açıkçası ben de geçen hafta oyumu posta yoluyla kullandım. Tabii ki sandıkta oy vermenin heyecanını hissetmediğimi belirtmem gerek.

Dün, başkent Washington D.C’ye 20 dakika uzaklıktaki Bethesda’ydım. Gittiğim erken oy verme merkezinde uzun kuyruklar vardı. Hem Trump hem de Biden destekçilerinin, oy vermek için sırada bekleyenlere tanıtım broşürleri verdiğini gördüm. Aynı şekilde seçim merkezinin bahçesi adayların pankartlarıyla dolup taşmıştı. Uzun kuyruklara rağmen, oy verme işleminin çok hızlı ve sorunsuz gittiğini gördüm.

SEÇMENLE KONUŞTUM

Oy verme merkezinde 5 seçmenle sohbet etme şansım oldu. 4’ü Biden’a, biri ise Trump’a oy vereceğini söyledi. Trump’a oy verecek seçmen emekli askerdi. Nedenini sorduğumda, “Bize çok sahip çıkıyor. Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemini çok seviyorum” yanıtını verdi. Zaten polis ve askerlerin çoğunun tercihini Trump’tan yana kullanması bekleniyor. Biden seçmenlerinden birinin tişörtünde ise Barack Obama’nın resmi vardı. “Çocukluktan beri Demokrat’ım. Biden ülkemizi kurtaracak” dedi.

Ancak, açıkçası halen kimin kazanacağını tahmin etmek çok zor. Zira bir tarafa milyonlarca oy çıksa tybile, zafer, sallantı eyaletlerdeki delege çoğunluğunu alanın olacak.

Washington D.C ve çevre eyaletler, ağırlıkla Demokrat adaya oy verdiğinden, gittiğim bölgede Biden’ın daha fazla oy alması muhtemel. Bu nedenle iki aday da, garanti gördükleri eyaletler yerine daha çok “sallantı eyaletlere” yoğunlaşmış durumda. Özellikle de Pensilvanya, Florida, Michigan gibi eyaletlerde büyük heyecan var.

SENATODA KRİTİK SÜREÇ

Kamuoyu ve medya, her ne kadar başkanlık seçimlerine odaklansa da, Temsilciler Meclisi’nde 435 üyenin tamamı ve Senato’da ikisi özel toplam 35 koltuk için yarış var. ABD Senatosu’nda 53 Cumhuriyetçi ve 47 Demokrat (iki bağımsız dahil) var. Demokratların kontrolü ele almak için 3 veya 4 sandalye kazanması gerekecek. Senato’da çoğunluk olmanız için 51 sayısına ihtiyacınız var.

Şu anda 9 eyalette Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar kafa kafaya çarpışıyor. Bilhassa Arizona, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, North Carolina ve South Carolina’da yer yerinden oynuyor. Temsilciler Meclisi’ni tekrar Demokratların almasına kesin gözüyle bakılırken, şayet Cumhuriyetçiler Senato’yu kaybeder ve Trump kazanırsa, Başkan’ı 4 yıl cehennem gibi bir dönem beklediği söylenebilir.

Hatırlanacağı üzere Rusya soruşturmasında Trump, Temsilciler Meclisi’nde Demokratların oy çoğunluğuyla suçlu bulunurken, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu olduğu Senato’da bu suçlama reddedilmişti. Demokratların Senato’yu ele geçirmesi Trump’ın başına çok iş açacak.

Eğer Biden kazanır ve Cumhuriyetçiler Senato’nun çoğunluğunu kazanırsa, Biden için Kongre’den yasa geçirmek kolay olmayacak.