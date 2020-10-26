Yazar Günaştı: Trump tekrar kazanacak

Gözler 3 Kasım gecesine yoğunlaşsa da, ABD’de 60 milyonun üzerinde seçmen oyunu posta veya erken sandığa giderek kullanmış durumda. Bu yıl 235 milyon seçmenin oy kullanma hakkı var. 2016’da başkanlık seçimlerinde katılım yüzde 56 olmuştu. Seçimlere 8 gün kala erken sandığa giderek oy kullananların sayısı, 2016’daki toplam erken sandığa gidenlerin sayısını geçti bile. 2016’da toplam 33 milyon seçmen posta yoluyla oy kullanırken, bu sayı, hali hazırda 35 milyonu aştı.

Başkan Donald Trump geçtiğimiz cumartesi Florida’da oyunu kullanırken, eski Başkan Barack Obama da partisinin adayı Joe Biden’a destek için Florida’ya gelerek meydanlara indi. İki aday da, seçimin kaderini belirleyecek kritik eyaletlere yoğunlaşarak kararsızları etkilemeye çalışıyor. Geçen hafta yapılan TV tartışmasında iki aday da istenilen performansı göstermediğinden, son anketlerde yüzde 3 olarak görünen kararsızların tercihi halen netleşmedi.

Anketleri bir kenara bırakırsak, sahada kimle konuşsam, Biden’ın kazanma ihtimalinin çok yüksek

olduğunu söylüyor. 8 günde çok şey değişir mi bilinmez ama Cumhuriyetçiler, Biden’ı, oğlu üzerinden yıpratmaya çalışıyor.

Trump da kaybetme riskini bildiği için nerdeyse günde iki eyalete giderek aralıksız mitinglere devam ediyor.

‘Açık ara fark atar’

Tam da bu ortamda, 2020’de Cumhuriyetçi Parti Başkanlık Kongresi’nde delege olmuş ve Palm Springs Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymuş başarılı siyasetçilerden Erbil Günaştı ile seçimlere dair konuştum. Daphne Barak’la birlikte yazdığı “Gamechanger” (Oyun Değiştirici) adlı kitapta Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin bilinmeyen yönlerini anlatan Günaştı, bu nedenle son zamanlarda “CBS News” olmak üzere 100’e yakın önemli basın yayın organında yer buldu. Hatta Trump’ın üst düzey danışmanı Steve Bannon, Günaştı’yı kitabı anlatması için programına konuk etti.

Günaştı, Donald Trump’ın bu seçimi açık ara farkla kazanacağına inanırken, bunu 3 nedene dayandırıyor:

- Trump zenginlere ve şirketlere vergileri artırmayacak. ABD’nin ‘Allah’ı paradır. Bu açıdan ABD’deki Demokrat zenginler ya oy vermeyecek ya da Trump’a oy verecek,

- Trump ilk üç yılda siyahi Amerikalı ve Latinlere ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Büyük oranda, daha varlıklı hale geldiler. Trump 2016 seçimlerinde bu kesimden yüzde 10 oy alırken, bu seçimde söz konusu kesimden daha fazla oy alacağı kesin gibi görünüyor. Bu da Trump’ın tekrar seçilmesini garantiliyor,

- Silah sahibi Amerikalılar ülkede çok güçlü bir grup. Bunlar her zaman yoğun biçimde oy kullanmaz, her şeyi oluruna bırakır ve silahlarına güvenirler. Ancak Trump’ın adaylığında ilk kez bu grup ciddi oranda oy kullandı. Onun için, Demokratların kalesi olarak bilinen Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya 2016’da Trump’a vermiştir, 2020’de yine verecektir.

Türk-ABD İlişkileri ne olur?

Günaştı’ya elbette seçim sonrası Türkiye ile ilişkileri de sorduk. Erbil Günaştı, Trump’ın, kazanması halinde Türkiye ile ikili ilişkilere önem vereceğini, Erdoğan gibi güçlü liderle birlikte çalışacağını söylerken “Bu demek değil ki onların dediğini yapacak ya da kendi dediğini yaptırmaya zorlayacak. Hakkıyla pazarlık edecek ve sonuç alacak. Kısacası uluslararası alanda diplomasi hız kazanacak” diyor.

Ancak Günaştı, Biden’ın kazanması halindeyse Avrupa Birliği gibi Washington’un Türkiye’yi hafife almaya devam edeceğini, bunun da dünyayı riskli bir duruma getireceğini vurguluyor ve “Biden başkan seçilirse hem ABD için fena olur hem de Türkiye için iyi olmaz ve bu durumdan Amerika daha zararlı çıkar” ifadesini kullanıyor.

Haftanın kazanan ve kaybedeni:





Kazanan: Moderatör Kristin Welker. Başkan adaylarının ikinci TV münazarasını çok iyi idare eden gazeteci Welker, kamuoyundan takdir toplandı.

Kaybeden: Başkan Donald Trump’ın Avukatı Rudy Giuliani. Sacha Baron Cohen’in yeni “Borat” filminde, onun kızını canlandıran oyuncuyla durumdan habersizce otel odasına giden Giuliani’nin utanç verici görüntüleri, kamuoyunda tepki çekti.

ASA Başkanı Azeri: ABD’de Türk dünyası birlikte çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla geçtiğimiz Cuma başkentte ayrı ayrı görüşmesinden beklendiği gibi bir sonuç çıkmadı. ABD, ateşkes çağrısı yapmakla beraber, Minsk Grubu’nun tekrar canlandırılmasını istiyor. Türkiye ve Azerbaycan da, haklı olarak bu grubun neredeyse 30 yıldır sorunu çözemediğinden farklı çözüm yolları istiyor. Net olan şudur ki, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın oyunlarına gelmemesi ve istikrarlı şekilde işgal altındaki Dağlık Karabağ’ı adım adım geri almaya devam etmesi dünyaya bir mesajdır. Başkan Donald Trump, geçen gün basın toplantısında “Ermenistan’la ilişkilerimiz iyi. ABD’de çok Ermeni var, onları seviyoruz” demesinin altında bir şey aramamak lazım. Trump’ın Ermenistan’ın tam nerede olduğunu bile bildiğini sanmıyorum. Burada net olan Kongre’nin tek taraflı bir şekilde Ermenistan tarafında yer alması.

1957’de kurulan Amerika Azerbaycan Derneği’nin (ASA) Başkanı olan Tomris Azeri, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’den liyakat nişanı almış, bu ülke ve Türk dünyası için çok emek harcamış değerli bir isim. Azeri, ABD’deki Türk dünyasının Amerikan politik sistemini daha iyi öğrenmesi ve ABD medyasına ulaşmasının önemine dikkat çekiyor. Tomris Azeri, “Artık ABD’nin her eyaletinde çoğunluğa sahibiz ve bunları daha iyi kullanmamız gerekiyor” diyor. AGİT Minsk Grubu’nun 30 yıldır tek taraflı davranarak başarısız olduğunu kaydeden Azeri, şöyle devam ediyor:

“1993’den bu yana, 4 BM Güvenlik Konseyi kararı Dağlık Karabağ’ı uluslararası alanda Azerbaycan’ın yasal bir parçası olarak tanırken, bu, işgalci Ermenistan tarafından göz ardı edildi... Azerbaycan güçlendi ve işgal edilen topraklarını geri alıyor. Bizler Amerika’da yaşayan Türkler, Azerbaycan’ı destekliyor ve onlarla gurur duyuyoruz.”

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

- Kovid-19’da ortalama günlük vaka sayısı 80 bine ulaştı. Toplam vaka sayısıysa 8.3 milyon oldu,

- Antiviral ve tartışmalı ilaç Remdesivir, Kovid-19 virüsü enfeksiyonlarının tedavisi için ruhsat alan ilk ilaç oldu,

- Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Türkiye’ye karşı harekete geçilmesine dair yasa teklifi verdi,

- ABD Adalet Bakanlığı ve 11 eyalet, arama motoru Google hakkında tekelleşme, şeffaf olmama nedeniyle dava açtı,

- BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, kendisine randevu vermemesi nedeniyle New York Belediye Başkanı’nı kınadı,

- ABD seçimlerinin toplam maliyetinin 10.8 milyar dolar olması bekleniyor,

- E-ticaret pazar payları: Amazon: yüzde 39, Walmart: yüzde 5.8 e-Bay: yüzde 4.9.