Birleşmiş Milletler’de İngilizce Türk oyunu

UNICEF İyi Niyet Elçisi Ali Poyrazoğlu, Can Remzi Ergen’le bir yıldır üzerinde çalıştıkları iki kişilik “Spoonface” (Kaşıksurat) adlı oyunun ilk gösterisini Cenevre Birleşmiş Binası’nda yapacaklarını açıkladı. “Magazin Noteri”nin cuma günkü canlı yayınına konuk olan sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi: “UNESCO’dan ve UNICEF’ten arkadaşlarla birlikte farklılıkların bir suç, bir aykırılık olmadığını anlatan bir oyun bulduk, metni üzerinde çalıştık. Bir yıldır provalarını sürdürdüğümüz, İngilizce ve Fransızca oynayacağımız bir oyun. Sahnede üç müzisyen arkadaşımız da eşlik ediyor bize.

21 Haziran’da İngilizce versiyonuyla Cenevre’de başlayacak oyun. Cenevre’den sonra ABD’ye geçeceğiz. New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) merkez binasında bir Türk oyununu İngilizce olarak sahneleyeceğiz. Gerektiğinde Fransızca da oynayacağız. Bir yıldır provasını yapıyoruz bu oyunun. Koronavirüs çıkmasaydı mart ayında Cenevre’de başlayıp, 5 Mayıs’ta ABD’ye gidecek, sonra da dünya festivallerini dolaşacaktık.”

Koronavirüs salgını başladığından bu yana Bodrum’da olan Poyrazoğlu’na sanatını icra edemediği bu süreçte, hayatını yazdığı kitabın bitip bitmediğini sordum. Doğan Kitap yazarı Poyrazoğlu şunları söyledi:

“Bir yandan anılarımı yazarken, bir yandan da yayınevinin benden istediği çocuk öykülerini kaleme alıyorum. Doğan Kitap benden çocuklar için dört mevsimin kitabını istedi. Kış mevsiminin kitabı ‘Kardan Adam’ ile yaz hikâyesi ‘Dalyan Karpuz’u tamamladım. Önce onlar çıkacak, ardından ilkbahar ve sonbahar kitapları. Hayatımı anlattığım kitap ise ne zaman tamamlarsam, o zaman çıkacak.”

Ali Poyrazoğlu, Can Remzi Ergen

Itziar Ituno’nun oynadığı Türk filmi

Türkiye’de çok sevilen polisiye suç dizisi “La Casa de Papel”de polis şefi “Raquel Murillo”yu canlandıran İspanyol oyuncu Itziar Ituno’nun, Enes Hergüneş’in Youtube kanalına verdiği söyleşiyi izledim.

18 Mart’ta, sosyal medyasından, Kovid-19’a yakalandığını, ama hastalığı hafif atlattığını duyurmasıyla gündem olan Ituno, “La Casa de Papel”in hayatına getirdiği en büyük değişikliği şöyle anlattı: “Hangi rolü oynamak istiyorum? Bunu seçebiliyorum ki bu bir lüks, bu alanda çalışan herkes bunu yapamıyor. Şimdi ben bunu yapıyorum. Uzun yıllar seçim hakkım olmadı. Çünkü bana gelen tüm işleri yapmam gerekiyordu.”

Sevilen dizinin yıldızı aynı söyleşide Türkiye’de henüz vizyona girmeyen “Grev” adlı filmde küçük bir rolde oynadığını açıkladı. Ituno’nun bahsettiği “Grev”, bir işçi ve kadın öyküsünün filmi. “Grev”, yazar, belgeselci, gazeteci, sinemacı, işçi, avukat ve seyyah Metin Yeğin’in Bursa’da kadın işçiler tarafından yapılan bir grevi, İspanya İç Savaşı ile bağlantısını anlattığı bir yapım.

Şarkıcı ve oyuncu Itziar Ituno’nun “Grev”deki küçük rolünün ne olduğunu öğrenemedim, ama Metin Yeğin’in 26 Nisan’da Twitter’dan yaptığı şu paylaşımı buldum: “La Casa de Papel’in ‘Lizbon’u, bizim ‘Grev’ filminin ‘Casilda’sı ‘Itziar’, Rajovalı Mizgin Tahir’le yaşayan üç İtalyan Partizan için söyledi; Ciao Bella...”

Tekindor’un olmak istediği kadınlar

Zerrin Tekindor, sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda akademik eğitimli başarılı bir ressam. Yurt dışındaki birçok sergi ve fuarda ülkemizi temsil eden Tekindor, Aqua Art Miami’ye katılan tek Türk sanatçı. Yıllardır olmak istediği kadınları resmeden Tekindor, koronavirüs salgınından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara bakılınca adeta seri üretime geçti. Sanatçı, dizi ve film çekimi olmayınca resim yapmaya ciddi zaman ayırmış olmalı. “Nereden çıkardın bunu?” dediğinizi duyar gibiyim, açıklayayım: Sanatçı, son zamanlarda neredeyse her gün yaptığı yeni bir resminin görselini paylaşıyor Twitter’da. Zerrin Tekindor’un çizip paylaştığı 20x20 cm büyüklüğündeki yağlı boya portrelerin her biri ayrı güzel. Her biri, “Param olsa da alsam” dedirten türden.

