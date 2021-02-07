Bu iddialara yanıt yok mu?

Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan’la olan mesajlarını ifşa etti.

Neden mi?

Çünkü Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan’la Melikşah Altuntaş’ın Intagram’da yaptıkları “Mücbir Sebepler” aleyhinde bir şeyler yazdı.

Bunun üzerine Küçükçağlayan da Soydan’a, “Bize niye kızıyorsun?” diye mesaj attı. Taraflar arasındaki yazışmada tansiyon yükselince Küçükçağlayan, “Hadi barışalım” diye yazdıktan sonra Soydan’ı engelledi.







Buna çok kızan Soydan da aralarındaki yazışmayı ifşa edip, üstüne şunları yazdı:

“Hayır, anlamadım, programlarına katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba? Soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık. Ya bu süreçte ya da programında yıldızı parlayanlar veya hali hazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptı acaba? Korkan ünlüler. Neyse her iki sebep de baya ilginç.”

Yaşaroğlu hedefte

Buyurun size, “Vay be” dedirtecek bir haber daha... İddianın sahibi ABD’li bir karikatürist, hedefindeki isimse karikatürlerini telif ödemeden kullananlara açtığı davalarla gündemde olan Erdil Yaşaroğlu. Haber şöyle: “Karikatürist Dan Piraro, attığı tweet’le Yaşaroğlu’nun eski web sitesinde kendisine ait bir karikatürü Türkçeye çevirerek, imzasız ve izinsiz yayımladığını öne sürdü. Piraro, ‘İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil’ diye yazdı. Yaşaroğlu ise dün bu yorumlara sessiz kalmayı tercih etti, telefonlarına da yanıt vermedi.”





Ünlülerden ünlülere yönelik iddialar ilginç... Madalyonun bize gösterilen yüzüyle arkası arasında “siyah”la “beyaz” kadar fark mı var, yoksa sadece ton farklılığı mı?

Ne belirleyecek bunu?

Küçükçağlayan ve Yaşaroğlu’nun bu iddialara verecekleri yanıtlar.

İki gün geçti, ikisinden de yanıt gelmedi.

Deniz’in reyting karnesi



İlk bölüm reytingleri hayal kırıklığı yaratan Özcan Deniz’le İrem Helvacıoğlu’nun “Seni Çok Bekledim” dizisinin ikinci bölümü de yayınlandı.

Cumartesi sabah 10.00’da cuma gününün verileri açıklandığında en çok merak edilen Star TV’nin iddialı dizisinin ikinci bölüm reytingiydi.

Cuma akşamının en çok izlenen yapımı TV8’deki “Kırmızı Oda” oldu. Dizi, Total’de 8.71, AB’de 11.36, 20+ABC1’de 10.04 reytingle üç kulvarda da birinci.



Aynı akşam yayınlanan “Seni Çok Bekledim”in reyting performansını mukayese edebilmeniz için ilk iki bölüm verilerini alt alta yayımlayacağım.



İşte dizinin ilk iki bölüm reytingleri ve sıralamadaki yeri:



1. Bölüm 3.45 reytingle Total’de 16’ncı

2. Bölüm 3.47 reytingle Total’de 16’ncı

1. Bölüm 3.30 reytingle AB’de 8’inci

2. Bölüm 3.61 reytingle AB’de 5’inci

1. Bölüm 3.84 reytingle 20+ABC1’de 9’uncu

2. Bölüm 3.91 reytingle 20+ABC1’de 9’uncu



Crawford’dan iki itiraf



Bir zamanlar dünyanın süper modellerinden biri olan Cindy Crawford’un Red dergisine verdiği söyleşide iki konu ilgimi çekti. Bunlardan biri rakibi Kate Moss’un Cindy Crawford’u nasıl sinir ettiğine dair şu itiraf:



“New York’a taşındığımda yediklerimi değiştirmek zorunda kaldım, yoksa modelliğini yaptığım kıyafetlere sığmayacağımı düşündüm. Diyet kelimesini sevmiyorum, ama yine de sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorum. Asla istediğini yiyebilen insanlardan olmadım, hatta Kate Moss hamburger ve patates kızartması yiyip sigara içerken sinir olurdum.”



54 yaşındaki eski model, ünlü dergilere poz verdiği yıllara dair anılarını anlatırken kendisine yapılan teklifi reddedince başına geleni de şöyle açıkladı:

“Kariyerimin başlarında Sport Illustrated mayo sayısı için çekim yapmıştım. O çekimi yöneten kadın çok kontrolcüydü. Çekim sırasında türban takmam istendi. Okurların bunu çok seksi bulmayacağını söyleyip, reddettim. Bu onları kızdırmış olmalı ki dergide sadece küçük bir fotoğrafımı kullandılar.”



GÜNÜN SÖZÜ



“Uykusuzluk böyledir işte. Kafandaki düşünceler bütün gece yayın yapar.” (Chuck Palahniuk)