Devin Özgür Çınar’ın Bade İşçil göndermesi

Magazinciler, her gün turladıkları Nişantaşı Teşvikiye hattında Bade İşçil’i görünce “haber” çıkarmak için, oyuncuya ayaküstü birkaç soru yöneltir.

Muhabirler, dizilerde genelde Nebahat Çehre gibi zengin kadın rollerinde oynayan İşçil’e, fakir bir kadını canlandırmayı isteyip, istemediğini sorar. Oyuncu, bu soruya şu yanıtı verir:

“Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabii hep durumu iyi, zengin kızı oynuyorum, ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde. Aslında imaj yaparız, olur. Bunu yapımcılara sormak lazım. Ben, gelenler içinde eleyip, seçiyorum. Belki Trakya köylüsünü canlandırabilirim. Doğulu bir kadın olmaz benden galiba.”











Bade İşçil’in 2019’un Şubat’ında Teşvikiye’de ayaküstü yaptığı ve birçok mecrada haber olan bu açıklamasından bir cümle, önceki gün şu şekilde sosyal medyada dolaşımdaydı.

“Bade İşçil: Fakir kadın rollerine tipim müsait değil.”

Oyuncu Devin Özgür Çınar da bu tweet’i görünce dayanamamış olacak ki alıntılayıp, şu yorumla paylaştı:

“Benim müsait.”

Devin Özgür Çınar’ın bu göndermesi aslında Bade İşçil’den çok dizi yapımcılarına gibi geldi bana...



‘Instagram artık ticari bir platform’



“Instagram artık hepimizin yalnızca vakit geçirdiği bir mecradan öte, önemli bir haber kaynağı ve ticari bir platforma da dönüştü. Yalnızca ticari kaygılarla içerik üretmekten ziyade kendim olmaya çalışıyorum ve sanırım günümüzde iş yapan da bu. İnsanlar artık sahte olanı görmek istemiyor, gerçek ve samimi olan her zaman daha kıymetli. Ben de aileme ve özel hayatıma ayırdığım değerli anlar dışında günümün bir kısmını Instagram’da geçiriyorum.”

Instagram’ın hayatındaki yeri ve önemini bütün çıplaklığıyla anlatan bu sözleri kim mi söyledi?

Şeyma Subaşı.

Elle On The Beach dergisine verdiği söyleşide, pandemi yüzünden ilk kez bir yazı aynı lokasyonda geçirdiğini vurgulayan Subaşı, “Yurt dışı için henüz bir plan yapmadım. Güvenli bir şekilde seyahat edeceğimizden emin olduğum zamana kadar Türkiye’de kalmaya devam

edeceğim” dedi.

Aslı Hünel sözünde durdu



Aslı Hünel, katıldığı bir sohbet programında şöyle bir söz vermişti, koronavirüs salgını başladığından bu yana hayatları pahasına insanlara sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına ve doktorlara: “Doktorlar ve sağlık çalışanlarının hepsine minnettarız ve teşekkürü borç biliyoruz. İyi ki varlar. Söz veriyorum; bir sağlıkçımız ya da doktorumuzun düğününde seve seve sahne alacağım.”









“Söz uçar, yazı kalır”, o yüzden şarkıcının beyanını 28 Mayıs 2020 tarihli Alice’de “Aslı Hünel söz verdi” başlığıyla yazılı hale getirmiştim.

Yazıdan sonra arayan şarkıcı, sözünün arkasında olduğunu yinelemişti. Aslı Hünel üstünden iki ay bile geçmeden verdiği sözü yerine getirdi. Hünel, Tuzla Devlet Hastanesi’nde çalışan bir çiftin şahitliğini yaptı, söylediği şarkılarla nikâhlarına renk kattı. Bize de sözünün arkasında duran Aslı Hünel’i alkışlamak kaldı.



Asuman Dabak’ın iki hayali daha var



Oyuncu Asuman Dabak, sevenlerine bu yaz bir sürpriz yaptı. Oyuncu, “Hayat Bi’ Gün” adlı şarkı ve kliple çıktı sevenlerinin karşısına... Murat Güneş’in yazıp, bestelediği “Hayat Bi’ Gün” ciddi sağlık sorunlarını geride bırakan Asuman Dabak için yazılmış bir şarkı. Görüntü yönetmenliğini Cem Çançin’in, yönetmenliğini ise Adil Akbay’ın üstlendiği klip de şarkı kadar başarılı.











Nereden çıktı bu single projesi diye sorduğum Asuman Dabak, “Ölmeden önce yapılacaklar listemde vardı” dedi. Oyuncunun “Ölmeden önce yapılacaklar” listesinde başka neler var?



İşte oyuncunun bu soruya yanıtı: “Sanat merkezi ve konservatuvar açmak.”



Umarım oyuncu bu hayallerini de gerçekleştirir.