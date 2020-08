Emmy 2020’ye aday Türk kadın besteci

Sadece Amerika televizyonlarında yayınlanan yapımların yarıştığı Emmy’de, bu yılın adayları arasında vizyona girdiği 2019 yılında 1.128 milyar dolar hasılat yapan aksiyon kurgu filmi “Captain Marvel”in müziklerini yapan Pınar Toprak da var.



Pınar Toprak, 72’nci Emmy Ödülleri’ne, HBO’da yayınlanan “McMillion$” dizisinin müzikleriyle aday gösterildi.



Pınar Toprak’ın yarıştığı kategori, “Original Music Composition for a Documentary Series or Special”. Toprak’ın Emmy’deki yarıştığı diziler ve bestecileri şunlar:

“Becoming”- Kamasi Washington.



“Home” Amanda Jones.



“Tiger King” Mark Morthersbaugh, John Ernoth, Albert Fox.











“Why We Hate” Laura Karpman.



72. Emmy Ödülleri 20 Eylül’de sahiplerini bulacak. Hollywood’daki gururumuz Pınar Toprak’ın törenden ödülle ayrılmasını diliyorum.

Pınar’ı katledene ‘etkin pişmanlık’ mı?



Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın Jandarma’ya verdiği ifadeyi okurken kanım dondu. Ortada sadece hunharca işlenmiş bir cinayet yok. Avcı’nın bağ evinde öldürdüğü eski sevgilisinin cesedini yok etmek için Gültekin’in cansız bedenine yaptıkları soğukkanlı bir caninin işi.

Hal böyleyken, “Çok pişmanım, büyük bir hata yaptım” diyerek “etkin pişmanlık”tan yararlanmak istemesine ne demeli?

Genç bir kadını hunharca öldürüp, cesedine onca eziyet eden bir katilin “etkin pişmanlık”tan yararlanma hakkı var mı?

Duruşmaya takım elbiseyle gelen katillere, bazı hâkimlerin “iyi hal indirimi” uygulayıp, cezalarını azalttığını çok gördük.

Türk Ceza Kanunu’nda hangi suçların “etkin pişmanlık” kapsamında olduğuna baktım. “Örgüt üyeliği”, “hırsızlık”, “gasp”, “yağma” ve “dolandırıcılık” gibi birçok suçtan yargılananlar için geçerli olan “etkin pişmanlık”ta, “kasten öldürme” kapsam dışı.

Peki Jandarma’nın tutanağında niye var bu?

1.80 boyundaki Pınar Gültekin’i tek başına bidona sokamayacağı, yardım almış olabileceğinden kuşkulanılan zanlı, suç ortağı ya da ortaklarını ele verirse durum değişir mi?

Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir’i arayıp, sordum. Özdemir, şunları söyledi: “Jandarma tutanağa ‘etkin pişmanlık’tan yararlanma isteğini onu konuşturmak için mi yazdı, matbu ifade tutanağında öyle bir vurgu mu var bilmiyorum. Sanık, suç ortaklarını ifşa etse bile ‘etkin pişmanlık’tan yararlanamaz. Karşımızda, işlediği suçu gizlemek için cesede yapmadığını bırakmayan, cinayeti işlediği bağ evini ortaya çıkarmasın diye Pınar Gültekin’in cep telefonunu parçalayıp, çok uzak bir yere atan, her şeyi önceden planlayan soğukkanlı bir sanık var. Cezası olan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ten kurtulmak için de her yolu deneyecektir.”

Angelina Jolie’nin altı çocukla ev hali

Angelina Jolie, altı çocuğu ve köpekleriyle yaşadığı evindeki hayatı E’de yayınlanan “Daily Pop”a online bağlantıyla anlattı.



Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14), yaşları 12 olan Knox ve Vivienne’den oluşan çocuklarıyla köpeklerinin evde yarattığı karmaşaya alıştığını açıklayan oyuncu, “Geniş aileye adapte oldum. Rahatlamaktan hiç hoşlanmadım. Kaosu seviyorum” dedi.



Sunucu Lilliana Vazquez’e, koronavirüs salgını başladıktan sonra ailece tam bir tecrit hayatı yaşadıklarını anlatan Jolie, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Evde köpeklerin, oyuncakların ve çocukların olduğu bazı önemli toplantılar yaptım. Evde en sevdiğimiz aktivitelerden biri akşam tüm çocuklarla film izlemek. Tüm aileler gibi pijamalar içindeyiz, bir sürü patlamış mısır ve tatlı yeriz.”



Aile organizasyonuna biraz yapı getirmek ve evde bir program yapmak istediğini, ancak iş bölümü açısından iyi olmadığını itiraf eden Jolie, Etiyopya’da evlatlık aldığı Zahara için, “Kızım benden daha iyi bir organizatör” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ



“Kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.” (Neşet Ertaş)