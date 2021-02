KARADENİZ FIKRASI GİBİ AMA GERÇEK!

Torul Asliye Hukuk Mahkemesi, dört yıl önce açılan bir davada; altından tünel geçen, üstünde 13. Yüzyıl’da Cenevizliler döneminde yapılan Güzelhisar Kalesi ve askeri tesislerin bulunduğu Trabzon şehir merkezindeki tarihi alanla ilgili ilginç bir karar verdi.

Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ile Hayrettin Üçüncü’nün, 1737 - 1745 arasında Trabzon Valisi olan Gümüşhaneli Üçüncüzade Osman Paşa’nın vârisleri ve Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık 1.300 dönümlük Ganita’daki arazinin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi.











Mahkeme, “Osmanlı İmparatorluğu, Üçüncü Osman Paşa’yı Trabzon’a Vali atarken beğendiğin yerin tapusu senin’ diye ferman mı yayınladı? Vali, yönettiği şehirdeki kalenin tapusunu üstüne nasıl geçirdi? Ayrıca o kaleyi sizin atanız değil 13’üncü yüzyılda Cenevizliler yaptı” deyip reddetmedi. Mahkeme verdiği kararla davacıları Güzelhisar Kalesi ve çevresinin yeni sahibi ilan etti. Bu karar üzerine vârislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine Üçüncüoğlu Kalesi yazdıracaklarını açıkladı, araziden elde edecekleri gelirle çocuklara ve yetimlere imkân sağlayacaklarını söyledi ve ekledi:

“Şu an halihazırda kalenin altında tünel, üzerinde de park var. Oraları da alacağız ve gelirlerini toplayacağız. Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz.”

“Karadeniz fıkrası” gibi ama gerçek…

Nereden bakarsanız bakın, kara komedi filmi hatta komedi dizisi yapılacak bir konu bu…

Çünkü, devletin 1950’lerde yaptırdığı Karadeniz Sahil Yolu üstündeki Ganita Tüneli’ni mahkeme kararıyla sahiplenip turnike koymak, Cenevizlilerin 13. Yüzyıl’da yaptığı kaleye 1737’de Trabzon’a vali olan paşanın adını yazdırmak ancak mizah filmlerinde olur.



ANTİKOR İREM DERİCİ’Yİ CEZADAN KURTARMADI



İrem Derici’nin birkaç arkadaşıyla maskesiz ve mesafesiz piknik yaptığı Caddebostan Sahili, İstanbul’daki yürüyüş parkurlarımdan biri…

Her gittiğimde maskesiz dolaşan, sosyal mesafeyi hiçe sayan piknikçilerle karşılaştığım yerde arkadaşlarıyla kendilerini görüntüleyen DHA muhabirine



İrem Derici ne dedi?



“Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yaptırıyor. Siz bir yasak, bir şikâyet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikâyet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikâyet edin.”



Bu haberi ihbar kabul eden Kadıköy Kaymakamlığı, şarkıcıya 4.369 TL idari para cezası kesti, İrem Derici’nin yanındakilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Dört ay önce korona geçiren şarkıcıyı, vücudunun ürettiği antikor, hastalığa yeniden yakalanmasından koruyor olabilir, ceza yemekten kurtarmadı.



Şarkıcı, sahilde maske takmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen sadece kendileri olmadığını söylerken haklı ama “kötü”yü örnek göstererek yaptığınız ihlalden ceza yemenizi önlemez bu… Hele hele “Gidin şikâyet edin” diye meydan okursanız…

Kurallara harfiyen uyan bir yurttaş olarak devletten beklentim, maske takmayan herkese İrem Derici gibi idari para cezası kesmesi.

ÇAĞATAY ULUSOY’A HER DİLDEN YORUM









Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün yazdığı, Çağan Irmak’ın yönettiği, Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin başrollerini paylaştığı Blu TV’nin dönem dizisi “Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı”nın ilk fragmanı yayınlandı. 1960’lı yılların Yeşilçam’ı ve Türkiye’sini ekrana taşıyacak dizinin Twitter’daki paylaşımına yapılan yorumlar, Türk oyuncuların dünyadaki bilinirliğini göstermesi açısından önemli. Fragmanın altına Çağatay Ulusoy için Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Arapça, İtalyanca ve Rusça yorum yazanlar da vardı.



GÜNÜN SÖZÜ



“Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleyemez.” (Hz. Muhammed)