Reyting rekortmeni iki dizide aynı dram

Hollanda’da yaşayan evli “Boncuk”un hikâyesi “Ermişler”le başlar. Boncuk, marketten geldiği bir gün evinde üç ermiş amcanın oturduğunu görür. Kısa bir şaşkınlıktan sonra onlarla sohbete başlar. Ermişler Boncuk’a, hayır gelmeyen eşinin yerine yeni birini getireceklerini söyler.

Akşam eve geldiğinde Boncuk’u süslenmiş ve hazırlanmış bir vaziyette bulan eşi sorar:

“Bu ne hal, neden hazırlandın?”

Boncuk, ermişlerin kendisine getireceği yeni kocayı beklediğini söyleyince eşi onu doktora götürmeye karar verir.

Doktor Hanım’ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk, seanslarına devam eder.

TV8’nin yüksek reytingli dizisi “Kırmızı Oda”nın 15. bölümünde olaylar şöyle sürer:

Boncuk (Burcu Biricik), anne ve babasıyla yaşadığı travmatik geçmişini, eşiyle Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını doktora anlatır.

İz bırakan dramlar

Boncuk çocukken, babası sevgilisini “Tanrı misafiri” diye eve getirir. Sevgilisini eve getiren koca, bir de içki sofrası hazırlatır kendine... Adamın eşi ve çocuğu önünde onunla gönül eğlendiren sevgilisi, kendilerine hizmet eden resmi eşi azarlayınca kadın mutfağa kaçar. Annesinin ağlamasına dayanamayan Boncuk, babasının yanına gider ve sevgilisine, “Anamı niye ağlattın?” diye bağırır. Babası da Boncuk’u tokatlar. Boncuk bu travmayı unutamaz yıllar boyunca.

Yayınlandığı salı akşamları sadece reytinglere değil, sosyal medyaya da damga vuran TRT 1’in “Masumlar Apartmanı” dizisinde de “Kırmızı Oda”daki sahnelerin benzeri yaşandı.

Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı karakterin babası alkol komasına girer. Baba, yoğun bakımdayken çocukları “Ege” ve “İnci”yle (Farah Zeynep Abdullah) helalleşmek ister.

“Ege” annesine senelerce eziyet etmiş babasını affeder, ancak “İnci” affetmez. Bu vesileyle dizide geçmiş anlatılır. İnci ve kardeşi Ege küçüktür. İnci 8-9 yaşlarında annesi hastadır ve yatmaktadır. Kapı çalar ve açtığında babası sevgilisiyle kapıdadır. “Yemeğe misafir getirdim kızım” der. İnci, “Baba bunu yapma nolur annem duyacak” diye yalvarır. Adam ısrar eder ancak yanındaki sevgilisi, “Benim eve gidelim” der. Adam ikna olur, elindeki kavunu İnci’ye verip, gider.

Yazarları aynı

Her iki dizide de iki adam evli ve çocuklu oldukları halde hem eşlerini aldatıyor. Adamlar bununla yetinmeyip, eşleri ve çocuklarının olduğu eve sevgililerini yemeğe getiriyor.

“Masumlar Apartmanı”nda “İnci”nin yalvarmasıyla sevgili ikna olması rezaleti önlüyor.

“Kırmızı Oda”da ise evli adam eve getirdiği sevgilisiyle içki masasında gönül eğlendiriyor; hem de eşi ve kızının önünde.

İki farklı kanaldaki en çok izlenen iki dizide benzer sahneler niye var?

“Masumlar Apartmanı” ve “Kırmızı Oda” yazarının Gülseren Budayıcıoğlu olması mı?

İki dizi de gerçek olayları anlattığına göre psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’na danışanlar arasında çocukluğunda bu dramları yaşayanlar çok da ondan mı acaba?

Johnny Depp sevenlerin Netflix’i boykot çağrısı



Ayrıldığı eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığı için film stüdyolarının sırtını döndüğü Johnny Depp’e bir darbe de Netflix mi vurdu? Olay şu:

Netflix, ABD’de Deep’in filmlerini kaldırınca oyuncunun sevenleri harekete geçti.



Aktörün kötü bir ilişkinin kurbanı olduğunu, haksız yere Hollywood’dan uzaklaştırıldığını savunan hayranları “Johnny Depp için adalet” etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.



Deep hayranlarının boykot çağrısı Netflix’e geri adım attırır mı?



Sanmıyorum. Çünkü Netflix, “Eşine şiddet uyguladı” diye Depp’in filmlerini kaldıracak bir platform değil. Johnny Depp’in filmlerini ABD’deki içeriğinden kaldıran Netflix, diğer ülkelerde yayında tuttuğuna göre demek ki mesele başka...



GÜNÜN SÖZÜ



“Eğer mutluluğunuz bir başkasının yaptıklarına bağlıysa, çok ciddi bir sorununuz var demektir.” (Aldous Huxley)