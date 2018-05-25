Bornova Marşı

Önceki yazılarımda Bornova Belediyesi Belkahve Ata Anı Evi’nden bahsetmiştim

Önceki yazılarımda Bornova Belediyesi Belkahve Ata Anı Evi’nden bahsetmiştim. Bugün size Belkahve Ata Anı Evi’nin yarattığı sinerjiyle ortaya çıkan yepyeni ve muhteşem bir eserden söz edeceğim.

Biliyorsunuz ki Belkahve Ata Anı Evi, Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ve Halide Edip Hanım ile birlikte 9 Eylül 1922 günü akşamı düşman işgalinden kurtulan İzmir’i izlediği noktada Bornova Belediyesi tarafından o günü sonsuza dek unutmamak adına yaptırılan yerdir.

Kayıtlardan görüyoruz ki o zamanlarda Ata Anı Evi gibi muhteşem bir ziyaretçi merkezi olmasa da Belkahve’deki bu nokta, Cumhuriyet tarihi boyunca hep ziyaret edilen bir yer olmuş.

Mesela 20. Yüzyılın en büyük müzik adamlarından biri olan Dimitri Shostakovich de orayı ziyaret etmiş. Dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik İzmir’e gelen her önemli konuğu ve özellikle öğretmenleri öğrencilerine anlatsın diye mutlaka oraya götürürmüş.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da Bornova’ya misafir olan her önemli konuğu mutlaka Belkahve Ata Anı Evi’ne götürür. Yılmaz Büyükerşen Hoca, ADD Başkanı Tansel Çölaşan sadece bir iki tanesi...

İzmir’in beyefendi sanatçısı Ege de Başkan Olgun Atila’nın misafiri olarak geçtiğimiz yıl Belkahve Ata Anı Evi’ni ziyaret etmişti.

Sevgili Ege Belkahve Anı Evi’nde gördüklerinden çok etkilenmiş ve hemen oracıkta Olgun Başkan’a bir marş yazacağını söylemiş.

Söylediğini de yapmış...

Ege öyle bir marş yapmış ki Youtube’a yüklendikten sonraki birkaç gün içinde 20 binden fazla kişi tarafından dinlenmiş. Youtube’a “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” yazın siz de dinleyin.

Marşı dinledikten sonra hemen Sevgili Ege’yi aradım. Hem tebrik ettim hem de bu marşı nasıl bir hissiyatla yazdığını sordum.

“Bornova’da Atatürk’ün evine gittiğimde 20 dakikalık bir belgesel filmi izlemiştim. Filmde iki önemli kavramı çok güzel aktarmışlardı. Birincisi 8 Eylül akşamından 9 Eylül akşamına geçerken, Yunan ordusunun kaçtığını gören Bornova halkı “Mustafa Kemal’in Askerleri Yunanlıları yenmiş...” diye sokaklarda kutlama yapmaya başlamış ve ilk defa Mustafa Kemal’in Askerleri kavramı burada kullanılmış... İkincisi ise o dönemde bayrak taşımak, kurşuna dizilme sebebi olduğu için insanlar bayrak taşımaya korkuyormuş.. Halk evlerinden topladıkları basmalar ve pazenlerle bayraklar yapıp, Mustafa Kemal’in Askerlerini böyle karşılamışlar...”

İşte bu duygularla o muhteşem marşı kaleme almış Ege. Sözleri şöyle.

***

Bornova’yı görünce sürdük atları

Göğsümüzde taşıdık şanlı bayrağı.

Kurtarmaya ant içtik yüce vatanı.

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz.

Düşman sarmış yurdumu, işgal altında.

Birlik olma zamanı bayrak altında.

Aradığın o kudret damarlarında.

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz.

Bornova’yı geçerken helallik aldık.

Cumhuriyet yolunda bir tarih yazdık.

Rehber oldu devrimler izinde millet.

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz.

***

Eline, sesine, aklına sağlık, teşekkürler sevgili Ege...

Bir teşekkür de Bornova Marşı (Mustafa Kemal’in Askerleriyiz) gibi muhteşem bir esere esin kaynağı olan Belkahve Ata Anı Evi’ni İzmir’e ve Türkiye’ye kazandıran Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya...