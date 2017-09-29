İzmir tarihine önemli katkı

Başlarken, uzun uzun yazmadan fotoğraflar üzerinden İzmir tarihini anlatmaya karar vermiştik burada... Ancak evdeki hesap, her zamanki gibi çarşıya uymadı. Geçen hafta yaşadığımız muhteşem bir olay ve bunun neticesinde tanıdığım harika insanlar, bu köşenin konseptine bir hafta ara vermeye mecbur etti beni.

Geçen Cuma öğle saatlerinde değerli tarih sevdalısı ağabeyim Erol Şaşmaz, Kemalpaşalı arkadaşlarının bulduğu bir çeşme kitabesinin haberini verdi... Hemen irtibata geçtik ve Kemalpaşa’da buluştuk. Buluştuğumuz kişiler, Kemalpaşa ve çevresinin tarihi için emek veren kent tarihçileri Rahim Sağ ve Reha Korkut’tu. Birlikte Kavaklıdere köyüne geldik ve Kavaklıdere Camisi’nin bahçesinde kitabeye ulaştık. Kitabenin ön yüzünden bakıldığında sağ tarafında bir kısmı kırıktı. Arap harfleriyle yazılmıştı. Osmanlıca bilen Rahim Sağ kardeşim, tercüme etmeye başladığında kalbin yerinden çıkması halini yaşadım. Kitabenin elimizde olan parçasında, mermere oyulmuş vaziyette...

...nın ruhu Büyük Gazi

...nı denize atarken bu çeşmenin bulunduğu bel

...ve denizi temaşa buyurmuşlardır. Muhasebe-i Hususiye’nin

...ile İzmir Valisi Kazım Paşa tarafından tamir edilmiştir

yazıyordu...

Bu yazı, Belkahve’deki çeşmenin kitabesiydi. Kazım Dirik, 1926 yılında İzmir Valisi olduğuna ve 1928 yılında da Latin harflerine geçildiğine göre, bu kitabe 1926 ile 1928 yılları arasında hazırlanarak Belkahve’deki çeşmenin alınlığına yerleştirilmişti. Muhtemeldir ki, daha sonraki yıllarda yapılan tamiratlardan birinde, yerinden sökülmüş, bir kenara atılmış ve Kavaklıdere köylülerinden biri de belki de mezar taşı zannederek köy camisine getirip bırakmıştı.

Tutanaklar tutuldu, kitabe teslim alındı ve Bornova Belediyesi tarafından İzmir’e kazandırılan Belkahve Ata Anı Evi’ne, yani gerçek yerine teslim edildi. Mutlaka Belkahve Ata Anı Evi’ne gidin ve bu tarih parçasını siz de yakından görün. Gönüllü kent tarihçileri Erol Şaşmaz, Rahim Sağ ve Reha Korkut’un -bu olay özelinde ve genel olarak- kente katkı koymak uğruna verdikleri emeğe şapka çıkarıyorum. Rahim Sağ kardeşimin Kemalpaşa tarihini anlatan bir de kitabı var... ‘Nif’ten Kemalpaşa’ya’... Okumanızı isterim.